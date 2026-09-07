국립국어원도 '고맙슨비다'... 글쓰기 끙끙대다 찾은 의외의 위로

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큰사진보기 ▲카톡 캡쳐(인터넷)우리 말 표현 문의와 답변 캡쳐 ⓒ 유경선(인터넷 인용) 관련사진보기

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"고맙슨비다."

입에서 흘러나오는 말은 참으로 가볍고 자연스럽다. 하루에도 수천, 수만 단어를 생산해 내지만 입술을 경유하는 우리말은 별다른 저항 없이 세상 밖으로 미끄러져 나간다. "오늘 점심 뭐 먹을까?", "내일 봅시다." 같은 문장들은 뇌의 단단한 검열을 거치지 않고도 물 흐르듯 매끄럽게 연결된다. 이때까지만 해도 나는 내가 모국어를 완벽하게 지배하고 있는 위대한 언어의 주술사라도 된 듯한 착각에 빠지곤 한다. 우리말처럼 쉽고 직관적인 언어가 또 어디 있겠는가 하며 속으로 자부심까지 품으면서 말이다.그러나 사정은 휴대폰 화면에 자판이 떠오르거나, 컴퓨터 화면 위의 하얀 문서 창이 눈을 시리게 비추는 순간 180도 뒤바뀐다. 입으로 조잘대던 그 유려함은 온데간데 없어지고, 손가락 끝은 몇 문장도 채 나가지 못해 얼음처럼 딱딱하게 굳어버린다. '이 자리에 띄어쓰기를 해야 하나?', '할지 말지인가, 아니면 할 지 말지인가?', '뵈요가 맞나, 봬요가 맞나?' 몇 단어 치지도 않았는데 문맥의 흐름은 툭툭 끊기고, 머릿속에서는 국어 학자들의 치열한 토론회가 펼쳐진다.결국 참지 못하고 인터넷 검색창이나 국어사전을 뒤적거린다. 단 한 문장을 완성하기 위해 포털 사이트를 서너 번 오르내리다 보면 참으로 초라해진다. 수십 년을 살아오며 매일 써온 언어인데, 어째서 글자로 옮겨 적으려고 하면 이토록 험난한 가시밭길이 되는 것일까. 방송이나 매체에서 "우리말은 배우기도 쉽고 사용하기도 참 직관적인 언어입니다"라고 당당하게 말하는 전문가들을 볼 때마다, 나는 진심에서 우러나오는 깊은 존경과 함께 아득한 거리감을 느낀다. 저분들은 대체 어떤 머리와 손가락을 가졌길래 이 어마어마한 띄어쓰기와 맞춤법의 덫을 유유히 피해 가는 것일까.글쓰기의 고통은 비단 정갈한 논문이나 보고서를 쓸 때만 찾아오는 게 아니다. 오히려 일상 깊숙이 침투해 있는 이메일, 문자 메시지, 그리고 카카오톡 같은 모바일 대화창에서 그 잔혹함은 배가 된다. 현대 사회의 소통은 속도가 생명이다. 상대방의 메시지가 뜨면 몇 초 안에 순발력 있게 답장을 보내야 마땅한 예의처럼 느껴진다. 하지만 바로 그 '속도'라는 욕망과 '손가락의 둔함'이 결합할 때, 오타라는 괴물이 유유자적 모습을 드러낸다.의도했건 의도하지 않았건, 자판 위를 지치는 손가락은 사정 없이 미끄러진다. '네, 알겠습니다'를 치려다가 '네, 알겠슴디나'가 되고, '조심히 들어가세요'가 '조심히 들어개세요'라는 기괴한 인사말로 변형된다. 잘못 입력된 글자를 지우기 위해 백 스페이스 키를 다다다 연타하고 있노라면, 내가 지금 메시지를 보내는 건지 손가락 연타 운동을 하는 건지 분간이 가지 않아 짜증과 회의감이 밀려온다.더 큰 문제는 이미 '전송' 버튼을 눌러버린 직후에 찾아온다. 빛보다 빠른 속도로 전송 표시가 사라진 바로 그 순간, 거짓말처럼 내 눈에는 지옥의 오타가 선명하게 들어온다. "부장님, 어디 쯤 가고 계세요"라고 보낸 줄 알았는데 "부장님, 어디 쯤 기고 계세요"이라거나, 존대의 의미를 담아 보낸 단어가 끔찍한 비속어로 와전되어 상대의 화면으로 날아가 버린 것을 목격했을 때의 그 아찔함이란. 식은땀이 등줄기를 타고 흐르고, 이미 지나간 시간을 되돌릴 수 없다는 절망감에 휴대폰을 엎어놓고 한참 동안 이마를 짚는다. 뒤늦게 "죄송합니다, 오타입니다!"라고 수습하는 메시지를 보내지만, 전송된 오타는 이미 공중으로 발사된 화살처럼 내 교양의 수준을 유쾌하게 비웃고 있다.얼마 전, 인터넷을 떠돌다 발견한 한 장의 캡처 사진은 깊은 열등감과 자괴감을 단 한 번에 눈 녹듯 녹여주었다. 그것은 다름 아닌 국립 국어원의 '우리말 365' 상담 채널과 한 시민이 나누어 놓은 카카오톡 대화 내용이었다. 질문자는 띄어쓰기가 헷갈렸던 모양이다. "'할지 말지'와 '할 지 말지' 중 어떤 게 맞을까요?"라며 아주 정중하고 간절하게 문의를 남겼다.이에 우리말 365 상담원은 매우 명쾌하고 신속하게 답을 건넸다. "'할지 말지'로 씁니다." 대한민국 국어의 최고 권위 기관다운 완벽하고 깔끔한 해답이었다. 질문자는 감격하며 "감사합니다"라는 인사를 남겼다. 그런데 바로 그 다음에 이어진 국립 국어원의 마무리가 가히 예술이었다.국어의 올바른 기준을 제시하고 가르쳐주는 최고의 전문가 집단, 올바른 표준어와 맞춤법의 파수꾼인 바로 그 국립 국어원의 공식 답변 창에 뜬 단어는 '고맙습니다'가 아닌 '고맙슨비다'였다. 정갈한 띄어쓰기 지식 바로 아래에 사뿐히 내려앉은 그 친근하고 인간적인 오타를 보는 순간, 나는 배를 잡고 웃지 않을 수 없었다.이 사진은 내게 커다란 위안이자 종교적인 수준의 구원처럼 느껴졌다. 그렇다. 매일 사용하는 우리말이라도 글자로 옮기는 순간 누구에게나 낯설고 어려운 존재가 된다. 타자를 치는 손가락은 언어의 법칙보다 빠르거나 때로는 엉뚱한 방향으로 미끄러지기 마련이다. 국어 학자도, 국립 국어원 상담원도, 매일 글 쓰는 작가도 손가락 끝의 오탈자 앞에서는 평등한 한 명의 인간일 뿐이었던 것이다.이제 나는 메시지를 보내다 오타가 나거나, 띄어쓰기 앞에서 손가락을 멈칫거릴 때 예전만큼 스트레스를 받지 않기로 했다. 내 손가락이 자판 위에서 춤을 추다가 엉뚱한 글자를 삐끗 만들어내더라도, 마음속으로 부드럽게 외쳐보리라. '괜찮아, 국립 국어원도 고맙슨비다라고 하는 걸.'우리말을 글자로 완성하는 길은 여전히 험난하고, 여전히 나는 몇 문장마다 포털 사이트를 뒤적거리며 살아갈 것이다. 그러나 적어도 전송 버튼을 누른 뒤 발견한 작은 오타 하나에 온 세상을 잃은 듯 괴로워하지는 않아도 되지 않을까 싶다. 완벽하지 않아서 더 인간적이고, 가끔은 '고맙슨비다' 같은 예기치 않은 유머를 선물해 주는 우리의 글자 생활. 오늘도 나는 수많은 오타의 위험을 무릅쓴 채, 떨리는 손가락으로 누군가에게 마음을 담은 자판을 토독토독 두드려 본다.