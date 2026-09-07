조례 만들고 끝? 충북 장애인활동지원사 처우 개선 요구

큰사진보기 ▲사진=민주노총 장애인활동지원지부 충북지회 제공 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 의료연대본부 장애인활동지원지부 충북지회 등이 충북도에 장애인활동지원사의 처우개선비를 하반기 추가경정예산에 반영하고 도 차원의 수당 체계를 마련하라고 촉구했다.이들은 7일 충북도청 서문 앞에서 기자회견을 열고 "충북도는 장애인활동지원사의 열악한 노동환경을 개선하기 위해 하반기 추경에 처우개선비를 반영하고 지속 가능한 처우개선 수당 체계를 마련하라"고 요구했다.단체는 지난해 충북도가 '충청북도 장애인활동지원인력의 처우개선 및 지위향상에 관한 조례'를 제정했지만, 이후 진행된 처우 실태조사에서 장애인활동지원사들의 노동환경이 여전히 열악한 것으로 드러났다고 주장했다.이들이 공개한 실태조사 결과를 보면 장애인활동지원사들의 '생계 유지 충분성'은 5점 만점에 2.18점에 불과했다. 특히 응답자의 65%가 현재의 임금체계로는 최소한의 생계 유지가 어렵다고 답했다.휴게시간 보장도 제대로 이뤄지지 않고 있는 것으로 나타났다.단체는 "법정 휴게시간을 자유롭게 사용하지 못하고 휴게시간에도 업무를 수행한다고 응답한 비율이 절반을 넘었다"며 "장애인의 일상생활과 자립을 지원하는 필수 노동을 담당하고 있지만 정작 활동지원사들의 노동권과 처우는 제대로 보장받지 못하고 있다"고 지적했다.지역에 따른 처우 격차도 문제로 꼽았다.단체는 "충주시와 진천군 등 일부 시·군에서는 자체 예산으로 처우개선비를 지급하고 있지만 충북도 차원의 통일된 지원책은 마련돼 있지 않다"며 "근무 지역에 따라 장애인활동지원사의 처우가 달라지는 불평등이 발생하고 있다"고 주장했다.그러면서 충북도에 ▲2026년 하반기 추가경정예산 처우개선비 반영 및 본예산 제도화 ▲'충북형 처우개선 수당' 체계 마련 ▲휴게시간 내 무급 대기 노동 방지 및 안전망 마련 등을 요구했다.충북도의회는 지난해 10월 '충청북도 장애인활동지원인력의 처우개선 및 지위향상에 관한 조례'를 제정했다.해당 조례는 도지사가 장애인활동지원인력의 처우 개선과 복지 증진을 위한 지원계획을 수립하고, 이들의 처우 등에 대한 실태조사를 실시할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.단체는 "조례 제정에 그칠 것이 아니라 실제 노동현장에서 체감할 수 있는 처우 개선으로 이어져야 한다"며 "충북도가 책임 있는 예산과 제도를 마련해야 한다"고 강조했다.