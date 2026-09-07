"호르무즈 파병은 참전, 미국 요구 거부하라"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대는 7일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "파병은 곧 참전"이라며 미국의 호르무즈해협 파병 요구 거부와 한미일 연합군사훈련 '프리덤 에지(Freedom Edge)' 즉각 중단을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"우리 장병의 생명과 안전을 미국의 전쟁전략과 바꿀 수 없습니다. 파병은 평화를 만드는 길이 아니라 전쟁의 당사자가 되는 길입니다."

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미국의 호르무즈해협 파병 요구를 거부하고 한미일 연합군사훈련 '프리덤 에지(Freedom Edge)'를 즉각 중단하라는 목소리가 대전에서도 터져 나왔다.대전자주통일평화연대는 7일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "파병은 곧 참전"이라며 "정부는 미국의 호르무즈해협 파병 압박을 단호하게 거부하고, 한반도와 동북아의 군사적 긴장을 높이는 한미일 전쟁연습을 중단하라"고 촉구했다.기자회견 참가자들은 "호르무즈해협 한국군 파병 반대한다", "미국의 파병 압박 단호히 거부하라", "한미일 전쟁연습 프리덤 에지 즉각 중단하라" 등의 구호를 외치며 정부의 파병 검토 중단과 군사훈련 철회를 요구했다.이들은 기자회견문을 통해 미국이 한국 정부에 호르무즈해협 파병을 지속적으로 요구하고 있다고 주장하면서 "국민의 생명과 안전보다 우선하는 국익은 없다"고 강조했다.특히 "파병은 참전"이라고 규정하면서 "한국군을 중동의 군사적 충돌 지역에 보내는 것은 단순한 선박 보호 차원의 문제가 아니라 분쟁의 당사자로 끌려 들어갈 위험을 안고 있다"고 주장했다. 또 2004년 이라크 파병 당시 김선일씨 피랍·사망 사건을 언급하며 해외 파병이 국민의 생명과 안전 문제와 직결될 수 있다는 점도 강조했다.모두발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 호르무즈 파병 반대를 가장 먼저 강조했다. 이 대표는 "정부는 미국의 호르무즈해협 파병 요구를 단호히 거부해야 한다"며 "한국군을 미국의 군사전략에 편입시키는 파병이 현실화해서는 안 된다"고 주장했다.이어 이날 시작된 '프리덤 에지'에 대해서도 "한반도와 동북아의 전쟁위기를 고조시키고 한국군을 중국 견제의 선봉에 세우려는 훈련"이라며 "정부는 프리덤 에지 참여를 전면 거부해야 한다"고 촉구했다.민주노총 대전본부 김호경 사무처장은 "호르무즈해협은 군사적 충돌 가능성이 매우 높은 지역"이라며 "국군을 그곳에 보내는 것은 단순한 선박 보호가 아니라 미국이 주도하는 군사작전에 우리 군을 끌어들이고 중동 분쟁에 개입시키는 결과로 이어질 수 있다"고 우려했다.그러면서 "우리 장병의 생명과 안전을 미국의 전쟁전략과 바꿀 수 없다"며 "파병은 평화를 만드는 길이 아니라 전쟁의 당사자가 되는 길"이라고 강조했다. 그는 정부를 향해 "호르무즈해협 파병 검토와 미국의 군사적 요구를 단호히 거부하고, 군사적 대결이 아니라 남북대화와 주변국 외교를 통해 평화의 길을 열어야 한다"고 촉구했다.김선재 진보당 대전시당위원장은 파병 문제를 헌법적 관점에서 비판했다. 김 위원장은 헌법 제5조의 '국제평화 유지'와 '침략적 전쟁 부인' 조항을 언급하며 "호르무즈해협 파병을 검토하는 것 자체가 헌법 정신에 어긋난다"고 주장했다.그는 "우리 군의 사명은 국가의 안전보장과 국토방위"라며 "한미관계나 동맹의 요청이 국토방위보다 앞설 수 없다"고 말했다. 그러면서 정부를 향해 "지금 당장 파병 불가를 선언해야 한다"고 요구하는 한편 국회에도 "정부가 파병동의안을 제출할 경우 여야가 한목소리로 부결시켜야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견에서는 호르무즈 파병 반대와 함께 한미일 연합군사훈련 '프리덤 에지' 중단도 강하게 요구됐다. 이들의 자료에 따르면 한미일 3국은 7일부터 11일까지 제주 동쪽과 남쪽 공해상에서 해상·공중·사이버·미사일 방어 등 여러 군사 영역을 결합한 프리덤 에지 훈련을 실시할 예정이다.김호경 사무처장은 이에 대해 "정부는 북한 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 방어훈련이라고 하지만 군사훈련이 반복될수록 상대방 역시 더 강한 군사행동으로 대응할 가능성이 있다"며 "훈련은 또 다른 훈련을 부르고 무력시위는 더 큰 무력시위를 부른다. 그 끝에는 평화가 아니라 군비경쟁과 전쟁의 위험만 남는다"고 주장했다.이영복 대표도 "프리덤 에지는 한반도의 전쟁위기를 높이고 한미일 군사협력을 더욱 강화하는 훈련"이라고 규정하면서 "프리덤 에지를 비롯한 한미·한미일 연합전쟁연습을 전면 중단하라"고 요구했다.끝으로 이들은 "전쟁이 일어나면 가장 먼저 희생되는 것은 평범한 노동자와 시민"이라며 "정부가 지켜야 할 것은 다른 나라의 군사전략이 아니라 국민의 생명과 한반도의 평화"라고 강조했다.