기본소득당, 용혜인 언더조직 의혹에 "아무 연관 없다" 반박

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기본소득당과 용혜인 성평등부 장관 후보자 둘러싼 논란에 답하는 노서영 대변인기본소득당 대변인인 노서영 최고위원(가운데)과 신지혜(왼쪽)·김진서 최고위원이 7일 국회 소통관에서 당을 둘러싼 논란에 관해 설명하는 기자회견을 한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 과거 정당 내 소위 '언더조직(비선조직)'에서 발생한 성차별 문제를 묵인했다는 의혹 등을 받는 가운데, 기본소득당은 7일 "당과 해당 조직은 아무런 연관이 없다"라며 선을 그었다. 또한 장관 후보자 지명 후 불거진 가족 정당 및 셀프 공천 의혹 등에 대해서도 적극 반박했다.용 후보자에게 제기되는 불공정 논란을 두고는 "비례대표 의원에 대한 편견과 젊은 여성 의원에 대한 과도한 비난"이라고 규정했다. 기본소득당은 그러면서 "(용 후보자가) 국민 앞에서 소상하게 말씀드릴 수 있도록 하루빨리 인사청문회 날짜를 협의해 달라"고 촉구했다.노서영·신지혜 대변인과 김진서 부대변인은 이날 오후 1시 40분께 국회 소통관에서 기자회견을 마친 뒤 취재진과 만나 당을 둘러싼 각종 의혹에 대한 입장을 밝혔다.노 대변인은 용 후보자 부부 등이 연관돼 있다고 알려진 언더조직과 기본소득당의 관계를 묻는 말에 "기본소득당과 해당 조직은 아무런 연관이 없다"라고 강조했다. 이어 "후보자께서 관련 입장들을 인사청문회에서 소상하게, 현명하게 밝혀 주실 것으로 생각한다"라고 덧붙였다.이 '언더조직'은 2018년 용혜인 후보자와 배우자가 노동당과 청년단체 등에서 활동하던 당시 불거진 논란이다. 당시 노동당은 진상조사위원회를 꾸려 조사에 나섰고, 언더조직이 실제 존재했으며 다수의 노동당원이 관련돼 있었다는 사실을 확인했다.최근 용 후보자의 장관 지명을 계기로 당시 논란이 다시 불거지면서, 과거 언더조직을 통해 형성된 인적 네트워크가 현재 기본소득당 지도부와 용 후보자 의원실까지 이어져 있는 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다. 여기에 용 후보자가 정치자금 가운데 상당액을 기본소득당에 특별당비로 납부하고 배우자가 당에서 급여를 받아온 사실 등이 맞물리면서 당과 의원실의 인적·재정적 운영 구조에 대한 검증 요구도 커지고 있다.노 대변인은 또 용 후보자가 보완수사권 폐지 법안에 찬성 입장을 밝혀 성평등가족부 장관으로는 부적절하다는 의견이 나오는 것에 대해서도 "용 후보자는 어떻게 하면 피해자의 권리를 보장할 수 있는 방향으로 검찰 개혁이 가능할지 가장 열심히 고민했던 의원 중 한 분"이라며 "장관이 된 이후에도 후속 조치와 피해자 권리 보장을 위한 방안들에 힘써주실 것으로 생각한다"라고 말했다.신 대변인은 용 후보자에게 제기된 공정성 논란을 "비례대표 의원에 대한 편견과 젊은 여성 의원에 대한 과도한 비난"이라고 봤다. 그러면서 "용혜인 의원의 장관 후보자 지명은 그동안 기본소득당이 해왔던 연합 정치, 성평등과 모두의 존엄한 삶을 위해서 해왔던 의정 활동의 결과"라고 강조했다.그는 용 후보자의 의원직 및 장관직 겸임 의사가 비판받는 일에 대해서도 "언제나 새로운 길은 새롭게 도전이 돼야 한다. 그래야 새로운 선례가 만들어지는 것"이라며 "이 (인사청문회) 시기 동안 기본소득당과 성평등가족부가 성과를 내기 위해 보여드리는 새로운 시도로 봐달라"라고 호소했다.신 대변인은 또 "지금 여당과 야당 사이에 인사청문회 날짜 협의가 잘 되고 있지 않다"면서 "그동안 기본소득당과 후보자에게 질문하고 싶었던 사안들을 국민 앞에서 소상하게 말씀드릴 수 있도록 야당에서는 하루빨리 인사청문회 날짜를 협의해 주시기를 촉구한다"라고 당부했다.또한 장관-비례대표 국회의원직 유지 논란과 관련해 이날 신 대변인은 "당의 입장에서는 용혜인 후보자가 겸직하기를 계속 요구하고 있는 상황"이라고 전했다.한편, 이들은 앞선 기자회견에서 가족 정당 및 셀프 공천 의혹에 대한 반박도 내놨다. 노 대변인은 "공직 후보자는 철저히 검증받아야 하고 공당의 운영 역시 국민 앞에 투명해야 한다"라면서도 "다만 검증과 억측은 분명히 구분돼야 한다. 몇 가지 숫자와 관계를 이어 붙여 결론부터 내리고, 그 결론에 맞춰 사실을 해석하는 방식에는 동의하기 어렵다"고 했다.이어 ▲용 후보자가 배우자의 급여를 주기 위해 정치자금 약 3억 원을 특별당비 형태로 당에 귀속했다는 의혹 ▲주요 당직에 배우자 등 인사들을 배치했다는 의혹 ▲용 후보자의 비례대표 국회의원직 셀프 공천 의혹 등을 거론하며 "사실이 아니"라고 선을 그었다. 그러면서 이들 모두 당을 위한 결정이었으며 그 과정에서 숙의를 거쳤다고 설명했다.