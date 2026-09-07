친일재산국가귀속 운영전략 2차 토론회 열린다

큰사진보기 ▲지난 8월에 열린 제1차 친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략 토론회 모습 (사진 : 충북인뉴스 DB) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오는 12월 2일 제2기 친일재산조사위원회 출범을 앞두고 친일재산 국가귀속을 제대로 실행하기 위한 세부전략을 논의하는 자리가 마련된다.이강일(청주 상당, 더불어민주등)·이인영·김용만 국회의원과 법무부 '친일반민족행위자 재산조사위원회 설립준비단'은 오는 23일 오전 10시 국회의원회관 제11간담회의실에서 '제2기 친일반민족행위자 재산조사위원회 운영전략 제2차 토론회 - 5대 실행과제 심화토론'을 진행한다.지난 8월 열린 1차 토론회가 큰 틀의 운영 전략을 논의했다면, 이번 2차 토론회는 법안 시행까지 남은 약 70일 동안 설립준비단이 현장에 즉시 적용할 직제, 인력, 하위법령 등 실행 단계의 세부 설계를 확정하기 위해 마련됐다.토론회는 총 5개 세션으로 나뉘어 진행된다.▲세션 1: 조사대상 개념 규정 및 확대 전략 ▲세션 2: 사료 조사 표준절차(SOP) 등 조사 방법론 설계 ▲세션 3: AI 온톨로지 기반 조사방법론 설계 ▲세션 4: 시민참여·홍보를 통한 역사교과서 설계 ▲세션 5: 법률보완 및 예산·인력 확보 전략 등 5개 세션으로 구성됐다.이번 토론회에선 사람이 한다면 20년 걸릴 대조 작업을 단서 중심으로 좁혀내는 'AI 온톨로지 지식그래프' 기술을 도입하는 것에 대해 집중 논의한다.또 전문가 중심의 폐쇄적 조사를 탈피하기 위한 대국민 개방형 아카이브 구축 방안이 제안된다.세션 4의 발제는 <충북인뉴스> 김남균 편집국장이 맡아 대중의 언어로 번역하는 역사 청산과 시민사회의 역할에 대해 발표한다.행사를 주최한 이강일 의원은 "친일반민족행위자의 재산 환수는 단순한 행정 처리가 아니라 공동체의 정의를 바로 세우는 엄숙한 과업"이라며 "법인·차명 명의 뒤에 숨은 마지막 한 평의 친일 재산까지 철저히 추적할 수 있도록 하위법령 제정과 예산 확보 등 제2기 위원회의 성공적 출범을 위해 국회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.한편, 이날 토론회는 국가기록원, 한국AI인공지능협회, 독립운동 관련 학회 및 시민단체가 협력하며, 국회 토론회 결과물을 바탕으로 오는 10월 종합 운영방안 최종 제안서를 도출할 예정이다.