충북지역 노동계, 민주당 지방정부와 갈등 고조

큰사진보기 ▲이재명 대통령 국정지지율이 30% 선까지 하락한 가운데, 충북지역 노동계와 민주당 소속 지방정부의 갈등이 확대되고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이재명 대통령 국정지지율이 30% 선까지 하락한 가운데, 충북지역 노동계와 민주당 소속 지방정부의 갈등이 확대되고 있다.7일 민주노총충북지역본부(본부장 박옥주)는 △노동개악 철회 △모든 노동자의 노동기본권 쟁취를 내걸고 충북도청 서문앞에서 농성에 들어갔다.민주노총충북본부는 기자회견에서 "3대 메가프로젝트를 빌미로 주80시간 노동을 허용하고 기간제와 파견을 확대하고 있다"며 "이재명 정부의 노동개악이 전면적으로 추진되고 있다"고 농성돌입 배경을 설명했다.이들은 "이재명 정부는 노동법 사각지대에 내몰려 있던 특수고용·플랫폼 노동자들에 대해 노동자성을 인정하지 않고 있다"며 "'일하는사람기본법'이라는 특별법을 통해 차별대우를 공고화하고 있다"고 비판했다.이에 앞서 민주노총소속 공공운수노조충북지역본부(본부장 윤남용)는 지난 4일부터 청주시청 임시청사 앞에서 노숙투쟁을 이어가고 있다.공공운수노조충북본부는 "청주시는 개정노조법 시행 이후에도 청주시하청노동자들의 교섭 요구를 3달이 넘도록 묵살하고 있다"며 "노동배제와 불통 등 전임 국민의힘 시장과 달라진 것이 없다"는 입장을 전했다.