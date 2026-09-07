국방부 "호르무즈 기여 국제사회와 협의... 파병 결정된 바 없어"

큰사진보기 ▲10일 서울 용산구 국방부에서 정빛나 대변인이 옛 청사 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 윤석열 정부 당시 '용산 대통령실 이전'으로 대통령실에 청사를 내줬던 국방부는 약 4년 만에 다시 옛 청사로 이전 작업을 시작해, 부서별로 순차적으로 이사 작업을 진행하고 있다. 2026.8.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부가 호르무즈 해협의 자유항행을 위한 국제사회의 노력에 한국이 기여하는 방안을 미국을 비롯한 주요국과 협의하고 있지만 구체적인 방안은 아직 결정되지 않았다고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 7일 정례브리핑에서 미국이 한국군의 호르무즈 해협 파병을 계속 요구하고 있는 데 대한 국방부의 입장을 묻는 질문에 "우리 정부가 호르무즈 해협 자유항행의 조속한 회복과 중동의 평화·안정을 위한 실질적 기여 방안에 대해 미 측을 포함한 국제사회와 긴밀히 협의 중"이라고 밝혔다.정 대변인은 그러나 "구체적인 방안에 대해서는 현재 결정된 바가 없다"고 말했다.최근 거론되고 있는 P-8A 포세이돈 해상초계기와 해군 군수지원함 등 구체적인 전력 파견 가능성에 대해서도 말을 아꼈다.국방부나 합동참모본부가 특정 전력의 가용 여부와 투입 시기 등을 실제 검토했는지를 묻는 질문에 정 대변인은 중동 사태 초기부터 정부는 국민 보호와 경제적 이익 등을 고려해 국제사회의 일원으로 기여하겠다는 입장을 유지해왔다고 설명했다.그러면서 "특정 자산에 대해서는 현재 결정된 바가 없기 때문에 시기나 규모 등을 이 자리에서 말씀드리기는 어렵다"고 밝혔다. 국제사회와 하는 협의가 구체적인 작전계획 작성 단계에 들어갔는지에 대해서도 별도의 확인을 하지 않았다.다만 정부가 미국뿐 아니라 영국과 프랑스 등 호르무즈 해협 문제에 관여하고 있는 주요 국가들과 협의를 진행해왔다는 사실은 확인했다.정 대변인은 이들 국가와 공식 또는 비공식적인 논의가 있었느냐는 질문에 "물밑에서가 아니라"라고 강조한 뒤 "계기마다 영국, 프랑스, 미국 등 다양한 국제사회 국가들과 협의를 해왔다"고 말했다.이는 정부가 호르무즈 해협에 대한 기여 문제를 미국의 파병 요구에 대한 양자 차원의 대응으로만 다루는 것이 아니라 영국·프랑스 등이 참여하는 국제적 대응체계와 연계해 검토하고 있다는 의미로 풀이된다.최근 청와대에선 호르무즈 해협 관련 '군사적 기여' 방안을 검토중이라는 언급이 나왔다. 청와대 고위 관계자는 지난 4일 호르무즈 해협이 한국의 원유 수입에서 차지하는 비중과 경제적 중요성을 거론하면서 "한반도 안보 대비태세에 큰 손상이 없는 범위"에서 다양한 방안을 검토할 수 있다는 입장을 밝혔다.