말은 전쟁영웅 됐는데 이름도 남지 않은 사람들

큰사진보기 ▲영국군 설마리 전투 추모공원.감악산 자락에 위치한 영국군 설마리 전투 추모공원. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국군 동상.참전국 국기 사이로 영국군 병사들의 조형물이 줄지어 서 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국군 전적비감악산 바위에 세워진 설마리전투 기념비. 돌에 새긴 글씨는 오랜 세월 속에 희미해지고 이끼가 끼었다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲레클리스 벽화 1.연천군 백학면 레클리스 거리의 벽화. 낡은 건물 벽에 미 해병대의 사랑을 받던 레클리스가 그려져 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲레클리스 벽화 2.레클리스와 그가 날랐던 포탄을 함께 표현한 벽화. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지게부대 노무자 벽화.지게에 군수물자를 지고 골목을 돌아가는 노무자들의 모습이 벽화로 남아 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲레클리스 동상 1.연천 백학저수지 부교 끝에 세워진 레클리스 동상. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲레클리스 동상 2.뒤쪽 산등성이들이 레클리스의 날개처럼 보였다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진각에서.임진각에서 내려다본 자유의 다리와 망향의 노래비. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시 달리고픈 기관차.6·25전쟁 당시 폭격을 맞고 멈춘 장단역 증기기관차. 차체 곳곳에 포탄과 총탄의 흔적이 남아 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진각역.개성까지 22km, 서울까지 53km라고 적혀 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

몇 년 전 한 다큐멘터리 프로에서 처음 접한 동물 전쟁영웅이 있었다. 6·25전쟁 당시 미 해병대에서 활약했던 레클리스(Reckless)라는 이름의 말이었다. 너무도 인상적인 내용이어서 관련 자료를 많이 찾아봤는데, 그 말이 실제 활약했던 경기도 연천의 한 마을에는 그 이름을 기념하기 위한 거리까지 존재한다는 사실을 알게 되었다. 언젠가 꼭 그곳을 들러보겠다고 벼르다 지난 주말 드디어 그곳을 다녀왔다. 레클리스의 흔적과 기억을 더듬으며 또 한 가지 간과하고 지나갈 뻔한 것을 깨닫게 된 소중한 시간이었다.한 마리 말은 전쟁영웅이 되어 곳곳에 이름과 동상을 남겼다. 그러나 그 말과 같은 전선에서 지게를 지고 탄약과 식량을 나르던 수많은 사람들은 이름조차 제대로 남기지 못했다.한국에서 태어나 전쟁 중 미 해병대의 일원이 되어 그들과 함께 싸운 전마 레클리스(Reckless). 최전선 고지전의 보급을 책임졌던 지게부대 노무자들, 그리고 생면부지의 나라에 와서 기꺼이 목숨을 걸었던 영국의 젊은이들. 경기도 파주와 연천 일대를 돌아본 이날의 여정에서 계속 마음에 남은 것은 단순히 전쟁이란 단어 하나가 아니었다. 그 전쟁을 기억하는 우리의 방식이었다.레클리스 거리가 있는 연천군 백학면으로 가는 길, 우연히 그 길목에 영국군 추모공원이 있다는 사실을 알았다. 멀리 돌아가는 길도 아닌데 못 들를 이유가 없었다. 그래서 먼저 간 곳은 파주시 적성면 설마리, 감악산 자락의 골짜기였다.1951년 4월 22일부터 25일까지 이 일대에서는 영국군 글로스터셔연대 제1대대와 중공군 63군 예하 3개 사단 사이에 치열한 전투가 벌어졌다. 중과부적의 상황에서 포위된 글로스터 대대는 철수로가 막힌 뒤에도 진지를 지키며 싸웠다. 글로스터 대대의 분투는 중공군의 진격을 늦춰 유엔군이 전열을 정비하는 데 적지 않은 시간을 벌어주었다.조형물 속 병사들은 지금도 골짜기를 따라 걸어가는 듯했다. 앳된 얼굴도 보였다. 그들에게 한국은 이름 한번 들어보지도 못한 먼 나라였을 것이다. 가족과 고향을 떠나 이 낯선 산골까지 와서 목숨을 걸게 했던 신념은 무엇이었을까.나라면 과연 생면부지의 나라에서 저렇게까지 용감하게 싸울 수 있었을까. 전적을 읽는 동안 그 질문이 좀처럼 머릿속을 떠나지 않았다.바위에 기대어 세운 오래된 전적비 앞에서는 발걸음이 오래 머물렀다. 돌에 새긴 글씨들은 색이 바래 육안으로 알아보기 어려웠다. 손끝으로 더듬어야 비로소 읽힐 듯했다. 이끼 낀 글자들은 마치 세월이 만든 점자 같았다.전적비가 남아 있다고 해서 기억까지 저절로 보존되는 것은 아니다. 누군가 찾아와 주고, 읽고, 그 의미를 다음 사람에게 전할 때 비로소 기억은 살아 있을 것이다. 설마리를 떠나 임진강을 건넜다. 목적지는 연천군 백학면 두일리의 레클리스 거리였다. 지도를 꼼꼼히 살펴보면 휴전선에서 직선거리로 불과 5~6km밖에 떨어지지 않은 곳이다.레클리스는 6·25전쟁 당시 미 해병대 제5연대에서 탄약을 운반하고 부상자를 후송한 군마다. 제주마 혈통을 이어받아 한국에서 태어난 그 말의 첫 이름은 '아침해'였다고 한다. 미 해병대 무반동총 소대의 군마가 된 뒤, 무반동총의 영문 표기와 무모할 만큼 대담한 성격으로 '레클리스(Reckless)'라는 이름을 얻었다.1953년 연천 지역의 네바다 전초 전투에서는 포탄이 빗발치는 산길을 수십 차례 오르내린 것으로 알려져 있다. 전쟁이 끝난 뒤 미국으로 건너가 미 해병대 하사 계급과 함께 훈장도 여러 개 받았다.그런 레클리스의 이름을 딴 거리라고 했지만 백학면의 골목은 기대했던 것보다 너무 조용했다. 문을 닫은 듯한 가게와 사람 없는 골목, 군데군데 빛이 바랜 벽화가 먼저 눈에 들어왔다. '을씨년스럽다'는 말이 자연스레 떠올랐다.그러나 낡은 건물 벽에 그려진 레클리스와 눈이 마주치자 반가운 마음이 앞섰다. 오래전 이야기를 듣고 찾아온 낯선 방문객을 미리 기다리고 있었던 것처럼 느껴졌다.2023년 경기도 관광 테마 골목 사업으로 조성된 이 거리에는 레클리스뿐 아니라 지게부대와 백학면의 역사도 벽화로 담겨 있다. 지난해에는 경기도 차원의 기념행사도 열렸다고 한다.하지만 올해 편성되었던 레클리스 기념행사 사업비 2억 원이 경기도의 재정 구조조정 과정에서 전액 감액 대상이 됐다는 기사를 읽었다. 현재 도의회 추경 심의를 앞두고 있어 최종 결과는 지켜봐야겠지만 행사가 중단될 수 있다는 소식에 마음이 무거웠다.레클리스의 벽화를 따라 골목 안으로 들어가다가 걸음을 멈췄다. 벽 한편에는 지게를 진 사람들의 행렬이 그려져 있었다. 6·25전쟁 당시 이들은 한국노무단(Korean Service Corps·KSC)에 속해 전선으로 탄약과 식량, 연료와 각종 군수물자를 날랐다. 차량이 오를 수 없는 산악 지형, 이런 곳에선 한국인들에게 익숙했던 지게가 그나마 적절한 운송수단이었다. 미군은 지게의 모양이 알파벳 A를 닮았다며 이들을 'A-Frame Army'라고 불렀다.무기를 지급받지 않은 비전투 인력이었지만 최전선에 떨어지는 포탄에는 자비가 없다. 보급품을 지고 올라갔다가 내려올 때는 부상자를 짊어지기도 했다. 군복도 군번도 없이 전쟁의 가장 위험한 곳을 오간 사람들 가운데는 소년과 노인도 있었다.레클리스는 함께 싸운 미군들에게 전우로 인정받았다. 계급과 훈장을 받았고, 죽은 뒤에도 동상이 세워졌다. 한 마리 말까지 전우로 예우하고 기억하는 문화가 부럽기도 했다.동시에 이런 의문이 들었다. 그렇다면 우리는 군복을 입지 않고 함께 싸운 사람들을 어떻게 기억해 왔는가. 당장 벽화만 보아도 노무자들에게는 얼굴이 없었다. 이름도 없었다. 그들은 마치 자신의 존재를 드러내지 않으려는 듯 검은 그림자처럼 묵묵히 골목을 돌아가고 있었다. 전쟁의 당사자였으면서도 군인이 아니라는 이유로 오랫동안 제대로 된 예우와 기억에서 밀려났던 사람들이다. 레클리스를 보러 이곳에 왔다가 그 곁의 이름 없는 사람들이 더 오래 마음에 남았다.레클리스 거리를 나와 인근 백학저수지로 향했다. 노란 난간을 따라 길게 놓인 부교 끝에 탄약을 짊어진 말 한 마리가 서 있었다. 전쟁터를 달리던 레클리스는 이제 고요한 호수 위에서 앞발을 치켜들고 있었다. 포화를 뚫고 산길을 오르던 전마의 몸 위로 늦여름 햇살이 내려앉았다.사진을 여러 장 찍다 보니 어느 구도에서는 생각지도 못한 이미지가 그려지기도 했다. 뒤편에 있는 산의 능선들이 레클리스의 날개처럼 보였다. 순간 그리스 신화 속 페가수스가 떠올라 디카시로 남겨보았다.영웅의 이름을 얻은 말과 이름을 잃은 사람들. 둘은 서로 다른 방식으로 같은 전쟁을 견뎠다. 어느 한쪽의 희생이 다른 쪽보다 가벼울 수는 없다. 레클리스를 기억하는 일이 소중한 만큼 그 곁에서 지게를 졌던 사람들의 삶도 함께 기억해야 한다는 생각이 강하게 들었다.여정의 마지막은 파주 임진각이었다. 자유의 다리와 철책, 망향의 노래비를 지나 장단역 증기기관차 앞에 섰다.녹슨 기관차의 몸통에는 수많은 구멍이 뚫려 있었다. 달리던 열차는 그날의 포화 속에서 멈췄고, 임진각 지금의 자리로 옮겨와 수십 년이 지난 지금까지 그 자리에 서 있다. 마치 전쟁이 아직 끝나지 않았다는 사실을 온몸으로 증언하는 듯했다.해마다 현충일이 되면 나라를 위해 희생한 이들을 기억하자는 목소리가 높아진다. 그러나 그 기억의 손길이 닿지 않는 사각지대에는 여전히 이름 없이 잊혀가는 사람들이 있다.이국의 산골에서 목숨을 걸었던 영국의 젊은이들, 포화를 뚫고 탄약을 날랐던 전마 레클리스, 군번도 없이 지게를 지고 최전선으로 향했던 노무자들. 우리가 기억해야 할 전쟁은 하나지만 그 안에서 기억해야 할 얼굴은 훨씬 더 많다.기억은 거창한 기념식만으로 이어지지 않는다. 때론 잊힌 이름을 다시 불러보고, 현장에 가서 전적비의 희미해진 글씨를 더듬어 읽어보는 일, 그리고 군인들과 함께 싸웠으나 이제는 이름조차 남지 않은 사람들의 자리를 헤아리는 일도 실천해 봐야 하지 않을까.