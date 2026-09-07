"학생 수 줄었다고 교육예산 삭감, 현장 모르는 궤변"

큰사진보기 ▲경기시민사회단체연대회의, 전국공무원노동조합 경기교육청지부, 전국교직원노동조합 경기지부 등 기자회견. ⓒ 전국교직원노동조합 경기지부 관련사진보기

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경기시민사회단체연대회의, 전국공무원노동조합 경기교육청지부, 전국교직원노동조합 경기지부 등의 교육·노동 단체가 정부가 추진 중인 교육재정 개편안을 '지방 교육재정교부금 삭감 시도'라 비판하며, 경기도의회가 '지방교육재정교부금 축소 반대 및 교육여건 개선을 위한 건의안'을 상정하고 의결할 것을 촉구했다.경기교육·노동 단체는 7일 경기도의회 앞에서 기자회견을 열었다.기자회견에서 "정부가 추진 중인 교육재정 개편안이 유·초·중등 교육예산을 대폭 삭감하여 대학 및 타 분야로 전용하는 구조"라며 "이는 공교육의 기반을 뿌리째 흔드는 조치"라고 지적했다. 그러면서 "지방교육재정교부금 법안 개정 중단하고, 경기도의회는 현재 미뤄지고 있는 '지방교육재정교부금 축소 반대 및 교육여건 개선 건의안'을 즉각 상정하고 통과시켜 경기교육을 지키는 데 앞장서라"고 요구했다.고은선 전국교직원노동조합 경기지부장 직무대행 사무처장은 "학생 수가 줄었다는 데 교사의 수업 시수는 늘고, 지원 인력이 없어 각종 행정 업무 폭탄에 시달리고 있고, 고교학점제는 교사가 부족해 아이들의 과목 선택권이 위협받고 있다"며 "학령인구가 줄어드니 교육재정을 깎아야 한다는 정부의 주장은 현장을 모르는 기만이자 궤변"이라고 강하게 비판했다.김진희 민주노총 경기도본부 본부장은 "정부가 결국 지방교육재정교부금의 내국세 20.79% 연동제를 폐지하는 법률 개정안을 입법 예고했다"라고 설명했다. 이어 "교육예산을 충분히 확보해 사교육비 걱정 없는 공교육 체계를 만드는 것이야말로 저출생과 인구 감소라는 위기를 극복하는 가장 중요한 미래 투자이고, 지방교육재정교부금은 흔들려서는 안 될 공교육의 버팀목"이라고 밝혔다. 그러면서 "아이들의 미래를 담보로 재정을 메우려는 잘못된 시도를 즉각 중단하라"고 촉구했다.송성영 경기시민사회단체연대회의 상임대표는 "교육재정은 줄여서 절감해야 하는 비용이 아니라 아이들을 위한, 미래세대를 위한 투자이고 아이들의 권리를 지키는 최소한의 안전망"이라며 "지방교육재정교부금 개편 추진을 즉각 철회할 것을 강력히 촉구한다"라고 목소리를 높였다.내국세 수입의 20.79%를 자동으로 교부금에 배분하던 방식에서 벗어나 앞으로는 경제 성장과 학생 수 변화를 함께 고려해 교부금 규모를 정하겠다는 게 정부 개편안 요지다.이 개편안에 대한민국 교육감협의회를 비롯한 교육계 반발이 심하다. 교육감 협의회 등은 지방교육재정 축소로 향후 재정 운용이 악화하고, 필수 운영 경비 충당조차 어려워질 것이라는 우려를 제기하고 있다.