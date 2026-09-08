반년간 '함석헌연구' 창간사

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함석헌을 왜 연구해야 할까? 그를 연구할 가치와 필요가 있다는 것일까? 그렇다면 누가 무엇을 어떻게 연구해야 할 것인가? 그는 우리의 20세기를 올곧이 살고 간 사람 아닌가? 그런데 21세기를 사는 우리가 그를 다시 무덤에서 꺼내어 살펴볼 필요가 있는 것일까? 죽은 자는 죽은 자로 장사하게 하라는 데, 우리는 그를 왜 꺼내어 밝혀보려고 하는 것인가? 아니, 그는 죽은 자인가? 살아 있는 자인가? 슬픔과 기쁨은 바로 여기에 있다. 일찍이 그가 세기를 넘을 만한 생각으로 명확하게 정리하여 내어 놓은 것이 기쁜 일이지만 아직 우리 상황이 그가 주장하였던 것이 그대로 살아서 움직이고 있거나 더 나빠지고 있다는 것이 슬픈 일이다. 이 두 가지가 우리를 움직이는 동인이 되었다.



누구를 좋아하고 따르고 사랑하고 생각하는 사람에게는 세월이 흐르거나 상황이 바뀌어도 결코 죽지 않는다. 그리스도가 살고, 붓다가 살며, 노자와 장자가 우리 속에 숨 쉬고 있듯이 함석헌도 우리 속에 그렇게 산다. 그것을 증거 할 객관사실을 내놓기는 어렵다. 설령 내놓는다고 하더라도 그것은 신념이요 판단체계에 속하는 것이기에 객관화될 수는 없다. 다만 우리는 세기와 상황을 달리하여 살아가는 우리들이지만 그가 살아내려고 하였던 그것이 아직도 그대로 유효한 것을 느낀다.



그렇다면 그가 그렇게 치열하게 살고자 하였던 것이 무엇인가를 찬찬히 살피고 따지는 것은 헛것이 아닐 터이다. 그래서 그가 주장하고 살고 걸어갔던 것이 무엇이고, 정말로 우리 세기나 앞으로 올 세기에 내어놓을 만한 것인지를 따져보려고 한다. 우리는 그를 우상화하지 않을 것이고, 그를 좋게 치장하지도 않을 것이며, 그렇다고 그를 나쁘게 깎아내릴 의도도 없다. 그냥 우리가 읽고 판단하는 것을 우리의 처지에서 비판적으로 살피려고 한다. 그렇게 하여 의미가 있다고 할 때 우리는 계속할 것이고, 가치가 사라졌다고 할 때는 과감히 버려야 할 것이다. 일단 우리는 그가 남긴 글들과 말, 그가 살아갔던 삶과 그가 영향을 받고 준 사람들과 그가 그렇게 치열하게 맞섰던 것들의 관계를 가능한 한 철저하게 살펴볼 것이다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.



20세기 한국의 대표적인 사상가 함석헌을 연구하는 <함석헌연구>가 반년간으로 2010년 4월 창간되었다. 연구위원 곽분희·김경재·김상봉·김성수·김조년·김형렬·이치석·정지석·차정원, 발행처 씨알사상연구원(원장 김경재)이다.창간호는 '함석헌은 그리스도를 어떻게 비판했는가', '함석헌사관에서 뜻으로 봄의 해석학적 조명', '함석헌의 그리스도교 이해', '함석헌과 남북통일의 철학', '함석헌이 본 교육문제', '되돌아보는 함석헌의 발자취', '함석헌에 대한 연구목록' 등이 실렸다.김조년의 명의로 된 '씨알사상을 살려낼 또 하나의 길' 제목의 창간사 앞 부분이다.