박수현 충남지사, 형식 깨고 도민 소통 나섰다

▲도민과의 대화도 기존 틀 깨고 박수현식으로 박수현 충남도지사가 ‘충남 통(通)행’을 슬로건으로 내걸고 민선 9기 첫 시군 방문 일정에 돌입한 가운데, 기존의 형식을 파괴한 ‘현장 맞춤형’ 도민과의 대화가 눈길을 끌고 있다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲7일 금산군을 방문한 박수현 지사가 군민들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 '충남 통(通)행'을 슬로건으로 내걸고 민선 9기 첫 시군 방문 일정에 돌입한 가운데, 기존의 형식을 파괴한 '현장 맞춤형' 도민과의 대화가 눈길을 끌고 있다.박 지사는 7일 첫 방문지로 도청에서 가장 먼 금산군을 찾았다. 지역 배려와 균형발전 실현 의지를 담은 행보다. 이번 방문의 핵심인 도민과의 대화는 기존 행정의 일방적 전달 방식을 완전히 벗어나 박 지사 특유의 소통 방식을 적극 반영해 진행됐다.금산 다락원 대공연장에서 군민 600여 명이 참석한 가운데 열린 대화는 전문 아나운서 대신 도 공무원이 사회를 맡아 신선함을 더했다.박 지사는 당선인 시절 개최했던 타운홀미팅에서 수렴한 도민 의견에 직접 답하고 현장 질의응답을 이어가는 직접 소통 방식을 채택했다.입장 시에도 지역 노인회장 및 보훈단체협의회장의 손을 잡고 들어서며 '충·효·예 충청정신' 실천 약속을 직접 이행했다.소통 깊이를 더하기 위한 사전 일정 배정도 눈에 띄었다. 박 지사는 문정우 금산군수와의 충분한 현안 논의를 위해 당초 예정보다 1시간 이른 오전 8시부터 '조찬 간담회'를 가졌다. 이는 지난달 서산시 방문 당시 선보인 '샌드위치 소통'에 이은 박 지사만의 밀착형 행정 행보다.이날 박 지사는 금산군 민선 9기 3대 역점 과제로 △농어촌 기본소득 확대 △인삼산업 고부가가치화 및 세계화 △적벽강 복합관광 사업화 지원 등을 제시하며 강력한 추진 의지를 피력했다.또한 주민 숙원 사업인 안영-복수·진산 도로 선형 개량, 추부면 도시가스 설치, 중부동서 고속도로 건설, 그린바이오&RE100 혁신 거점 조성 등 현장 건의 사항에 대한 신속한 지원을 약속했다.박수현 지사는 오는 8일 태안, 17일 공주, 22일 아산, 29일 서천을 차례로 방문해 파격적이고 소탈한 현장 소통 행보를 이어갈 예정이다.