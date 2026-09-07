부산대 정문에 나붙은 대자보... "호르무즈 파병 거부해야"

큰사진보기 ▲전국대학생연대 부산지부 소속 부산대, 신라대, 동서대, 부산외대 등 대학생 10여 명이 부산 금정구 부산대학교 정문 앞에서 호르무즈해협 파병 거부 기자회견을 열고 정부 규탄 대자보를 부착했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"'대한민국은 침략적 전쟁을 부인한다'. 대한민국 헌법 5조 1항이다. 이 대통령에게 묻는다. 트럼프의 기분을 맞추기 위해서라면 헌법까지 뒤흔들고 전쟁에 내보낼 정도로 청년들의 목숨은 하찮은 것인가? 청년들을 위해 미국의 모욕적인 협박을 당당하게 거부할 용기는 정녕 없는 것인가?"

AD

큰사진보기 ▲전국대학생연대 부산지부 소속 부산대, 신라대, 동서대, 부산외대 등 대학생 10여 명이 부산 금정구 부산대학교 정문 앞에서 호르무즈해협 파병 거부 기자회견을 열고 정부 규탄 대자보를 부착했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국대학생연대 부산지부 소속 부산대, 신라대, 동서대, 부산외대 등 대학생 10여 명이 부산 금정구 부산대학교 정문 앞에서 호르무즈해협 파병 거부 기자회견을 열고 정부 규탄 대자보를 부착했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

이재명 정부가 호르무즈 해협 파병을 검토하면서 대학가가 술렁이고 있다. 사흘 전 청와대발 발언이 흘러나오자 7일 부산대학교 정문 앞에 대학생들의 규탄 대자보가 전격 등장했다. 학생들은 이러한 의견을 적극적으로 알리겠단 계획이어서 여러 대학에서 비슷한 내용의 글을 볼 수 있을 것으로 예상된다.대자보에서 눈에 띈 문장은 정부를 향한 충고다. 학생들은 "원치 않는 전쟁에 휘말리기는 싫은데, 미국의 요구를 외면하지는 못하겠단 생각을 제발 버려야 한다"라며 '미국-이란 전쟁의 공범'으로 전락하는 걸 강하게 반대했다. 상대인 이란 정부가 날을 세우는 조건에서 "위험천만한 행위가 될 것"이라고 우려했다.이날 부산 금정구 부산대 장전배움터에는 10여 명이 넘는 대학생들이 모여 대자보를 부착했다. 전국대학생연대 명의로 쓴 이 글엔 '청년들로서 파병에 결코 동의할 수 없다'라는 내용이 담겼다. 이들은 "미국의 전쟁터에 청년들을 보낼지 말지 저울질하지 말고, 대한민국의 미래를 절대 보내지 않겠다는 결심부터 세우는 게 우선"이라고 했다.이같은 자보는 파병 검토 발언 이후 부산 대학가에서 터져 나온 첫 공식 대응이다. 최근 트럼프 미 대통령이 한국의 호르무즈 개입을 압박하자 지난 4일 청와대 고위 관계자의 입에서 관련한 발언이 쏟아졌다. 이 관계자는 "정해진 것은 없다"라면서도 "계속 검토하고 있다", "한반도 대비 태세에 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서는 운신할 수도 있다"라고 사실상 여지를 남긴 바 있다.학생들은 명분 쌓기에 들어간 것으로 해석했다. 이날 기자회견 참석자들은 "참담한 분노가 치민다"라며 "정부가 우리 청년들의 고귀한 목숨을 담보로 위험천만한 전쟁의 소용돌이에 뛰어들려 한다"라고 반대 의사를 분명히 밝혔다. 부산대·신라대·부산외대·동서대 등이 주축이었는데, 이들은 '침략전쟁에 바칠 청춘은 없다. 호르무즈 파병 거부'라고 적힌 펼침막을 들었다.무엇보다 '검토'조차 필요한 사안이 아니라고 목청을 높였다. 부산대 기계공학부에 재학 중인 이승민 전국대학생연대 부산대지회장은 호르무즈 일대의 군사적 긴장을 자초한 미국이 "전황이 불리해지자 그 대가를 동맹국에 고스란히 전가하고 있다"라고 부적절성을 꼬집었다.일각의 비전투 전력 강조에 대해서도 날을 세웠다. 이 지회장은 "말이 안 되는 궤변이다. 모두 전쟁의 핵심 후반 지원 행위"라고 규정하며 연쇄적으로 벌어질 일을 경고했다. 이 지부장은 "하나에 이어 둘을 빼앗기고, 결국 국익과 평화 전부를 송두리째 내어주는 비극의 시작일 뿐"이라며 이후 일어날 상황을 예측했다.부산외대 4학년 김민재(24)씨는 "청년들이 타국의 침략 전쟁지에 파병을 가는 것이 과연 실용이냐"라고 이 대통령을 향해 따져 물었다. 김씨는 "청년 세대의 생명은 외교적 협상 카드가 아니"라고 선을 그은 뒤, 정부가 이를 단호히 거부해야 한다고 의견을 냈다. 그러면서 트럼프의 비위를 맞추는 게 핵심이 돼선 안 된다며 제대로 된 대응을 호소했다.점심시간 사이에 열린 기자회견은 "파병 압박 중단하라", "거부하라" 등의 구호와 상징 행동으로 불과 15분 남짓한 시간 안에 마무리됐다. 그러나 이것으로 행동이 끝난 게 아니었다. 전국대학생연대의 한 관계자는 앞으로 5개 대학 이상에서 대자보가 부착될 것이라고 예고했다. 그 시작이 부산대였다. 이를 직접 적은 인문대 사학과 4학년 라석호씨는 "우리 대통령이 눈치를 봐야 하는 건 트럼프가 아닌 국민"이라고 말했다.한편, 이날 부산과 경남의 다른 곳에서도 파병 반대 행동전이 펼쳐졌다. 진보당 부산시당은 출근길 지역 주요 거점 11곳에서 동시다발 선전전에 나섰고, 경남도당은 "국민을 사지로 내몰아선 안 된다"라는 성명을 급히 발표했다. 정당연설회에서 마이크를 잡은 김병규 부산시당 위원장은 "파병 검토 (자체를) 즉각 철회해야 한다"라고 촉구했다.지역 연대체인 부산자주평화연대는 미영사관을 찾아 '미국의 파병 협박 즉각 중단'을 요구했다. 부산평화연대는 "미국이 우리나라를 지켜주는 게 아니라 자신의 패권을 지키는 총알받이로 사용하려 한다"라며 "트럼프의 말 한마디에 검토로 급선회해선 안 된다. 당당히 'NO'라고 말해야 한다"라고 목소리를 키웠다.