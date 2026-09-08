머물 수 있나, 살아갈 수 있나... 국내 성장 이주아동·청소년 앞에 놓인 턱

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간 존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다.



12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

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큰사진보기 ▲WE ARE ALL DREAMERS 기자회견 2024년 국가인권위원회 앞2024년, 이주배경 아동·청소년 당사자들이 미등록 이주아동을 포함한 모든 이주배경 아동·청소년의 안정적인 체류권에 대해 스스로 목소리 내고자 ‘WE ARE ALL DREAMERS’를 조직하였다. ⓒ 강슬기 관련사진보기

큰사진보기 ▲법무부 보도자료2025년, 법무부는 국내 성장 기반 외국인 청소년의 교육권 보장 기간 연장과 취업·정주 방안에 관한 보도자료를 발표하였다 ⓒ 법무부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자 강슬기는 천주교의정부교구 의정부EXODUS 이주민센터 소속 활동가이다. 2014년부터 미등록 아동과 난민 출신 아동을 만나왔다. 이 글은 경기북부 지역에서 만난, 주로 아프리카 대륙 출신 외국국적 이주아동·청소년들의 삶과 현장 경험을 바탕으로 작성하였다.

한국에서 태어났거나 어린 시절부터 한국에서 자란 이주아동·청소년들이 있다. 이들은 한국의 학교를 다니고, 한국어로 친구를 사귀며, 이 사회 안에서 자신의 미래를 상상해왔다. 그러나 성인이 되어 진학과 취업, 자립을 준비하는 순간 이들은 '체류자격'이라는 문턱 앞에 선다. 이미 한국사회 안에서 살아온 시간은 길지만, 제도 안에서 안정적으로 머물고 살아갈 수 있는 길은 좁고 불안정하다.2025년 4월 국내에서 성장한 이주아동·청소년에게 D-10 구직과 E-7-Y 취업 체류자격의 제한적 통로가 마련되었다. 그러나 이것이 곧 안정적인 체류, 장기 거주, 영주로 이어지는 길을 의미하지는 않는다. 현장에서 만나는 아이들과 청소년들에게 체류자격은 여전히 먼 여정이고, 그 과정에는 서류 준비, 행정 공백, 경제적 부담, 사회적 배제라는 여러 문턱이 놓여 있다.미등록 이주아동에 대한 구제대책이 연장되고 일부 대상이 확대된 것은 분명 의미 있는 변화이다. 그러나 현장에서 마주하는 현실은 여전히 복잡하다. 제도는 존재하지만, 그 제도에 도달하기까지 요구되는 서류와 절차, 그리고 신청 이후 외국인등록증이 발급되기까지의 긴 공백은 아이들과 가족의 삶을 계속 불안정하게 만든다.가장 먼저 부딪히는 어려움은 서류 준비이다. 구제대책을 신청하기 위해서는 기본적으로 아동이 본국에 등록되어 있어야 하고, 여권이나 여행증명서 등 신분을 증명할 서류가 필요하다. 그러나 난민 출신 아동들의 경우 이 과정은 매우 어렵다. 예를 들어 라이베리아 출신 가족은 한국에 대사관이 없어 나이지리아에 있는 라이베리아 대사관을 통해 여행증명서를 발급받아야 한다. 여권을 발급받기 위해서는 직접 대사관을 방문해야 하는 경우도 있는데, 항공권과 숙박비를 마련하는 것부터 쉽지 않다. 발급까지 얼마나 걸릴지도 예측하기 어렵다.가족관계 증명도 큰 장벽이다. 외국국적 가정은 국내에서 출생등록이나 혼인신고가 어렵기 때문에 가족관계를 증명하는 일이 매우 까다롭다. 출생증명서에 적힌 부모의 이름과 여권상 이름이 다르면 대사관의 동일인 증명서나 유전자 검사 결과를 요구받기도 한다. 재혼가정이나 입양가정의 경우에는 이혼증명서, 입양확인서 등 추가 서류를 요구받을 뿐 아니라, 해당 서류에 대한 아포스티유 확인이나 영사확인까지 요구받는 경우가 있다. 그러나 실제로 이를 준비하는 일은 쉽지 않다.국가별 제도 차이, 대사관 부재, 비용 부담이 모두 가족에게 전가된다. 문제는 이렇게 어렵게 가족관계를 증명해 체류자격을 받더라도, 외국인등록사실증명에는 가족으로 함께 기재되지 않는 경우가 있다는 점이다. 가족관계를 증명하라고 요구하면서도, 정작 행정상 가족으로 확인해주지 않는 제도적 불일치가 나타난다.더 큰 문제는 구제대책을 신청한 뒤 외국인등록증이 발급되기까지의 공백이다. 신청 후 발급까지 1년 이상 걸리는 사례도 있다. 이 기간 동안 보호자와 자녀는 체류신청 확인서류만 갖고 있을 뿐 외국인등록증은 없다. 미등록은 아니지만, 실제 생활에서는 미등록 상태와 크게 다르지 않다. 취업허가를 받기 어려운 것은 물론이고, 생계를 위해 식당 아르바이트라도 하려 해도 기본적으로 필요한 보건증조차 발급받기 쉽지 않다. 특성화고 학생이 기술자격증을 준비하고 싶어도 외국인등록증이 없어 기회를 얻지 못하는 상황도 발생한다.고등학교 졸업 이후 대학 진학을 준비하는 과정에서도 어려움은 이어진다. 국내에서 성장한 이주아동들은 한국에서 교육을 받았지만, 대학입시에서는 대체로 '외국인 전형'을 준비하게 된다. 수능 중심의 일반전형으로 진학하기에는 현실적 장벽이 크기 때문이다.그러나 이 아이들이 '순수 외국인 전형'으로 대학에 들어간다는 것은 또 다른 정체성과 제도 사이의 간극을 드러낸다. 한국에서 자랐지만 입시제도 안에서는 갑자기 '외국인'이 되고, 대학 입학 후에도 일반 학생들과 다른 교육과정을 요구받기도 한다. 뿐만 아니라 '순수 외국인'임을 증명하기 위해 부모 모두가 외국인이고, 한국인의 양육이 없었음을 입증해야 한다. 재혼가정의 경우 이혼서류에 양육권이 명확히 적혀 있지 않다는 이유로 서류에서 탈락하는 경우도 있다.보호자의 경제적 지위가 자녀에게 그대로 이어지는 현실도 심각하다. 구제대책을 신청하는 보호자들은 대체로 미등록체류, 출국기한유예, 보호일시해제 상태에 있었던 사람들이다. 안정적인 일자리를 갖기 어렵고, 그 결과 가정의 빈곤은 자녀의 교육과 진로에도 직접적인 영향을 미친다. 중학생의 한 달 용돈이 1만 원에서 3만 원에 그치거나 아예 없는 경우도 있다. 과거에는 청소년들이 용돈을 벌기 위해 방과 후 중고의류 분류작업장에서 시급 1천 원을 받고 일하는 경우도 있었다.2026년 3월에 국내에서 출생하거나 중도입국한 외국인 아동이 국내 초·중·고교에 재학하여 합법 체류자격을 부여받은 경우, 아동의 보호자가 아동의 청소년 시기(24세)까지 체류할 수 있도록 체류기간이 확대되었다. 그러나 체류기간이 연장되었다고 해서 곧바로 안정적인 생계와 자립이 보장되는 것은 아니다. 노동할 수 있는 조건, 생활을 유지할 수 있는 기반, 자녀의 교육과 진로를 뒷받침할 지원은 여전히 충분하지 않다. 제도는 일부 열렸지만, 삶을 감당하는 책임은 여전히 개인과 가족에게 남겨져 있다.체류자격을 얻는 것만으로 모든 문제가 해결되지는 않는다. 구제대책 범칙금부터 대학 등록금, 기숙사비, 교재비, 유학비자 전환을 위한 재정능력 입증까지 경제적 부담은 계속 이어진다. 장학지원은 매우 제한적이고, 대부분 민간지원에 의존해야 한다. 이미 취약한 인적·사회적 자본 속에서 성장한 청소년들이 성인기로 진입하는 과정에 체류자격 안정화와 함께 학비, 생활비, 직업교육, 기술자격 취득 기회 등 실질적인 지원이 병행되어야 한다. 이주아동·청소년을 사회 구성원으로 바라보려면 '청년'의 대상을 국적자로만 한정하는 기존 정책의 한계를 넘어야 한다.내가 만난 이주아동들은 어릴 때부터 한국사회 안에서 배제와 낙인, 소외와 차별을 경험해왔다. 한국에서 자랐고 한국사회 구성원으로 살아가고 있지만, 동시에 늘 경계인으로 취급받는다. 불안정한 체류자격은 아이들의 삶을 위축시키고, 보호자의 지위는 자녀의 지위가 되며, 이주배경은 계속해서 주변화의 이유가 된다. 이런 상황에서 아이들이 한국사회에 소속감을 갖기란 쉽지 않다.안정적인 사회진출을 위해 체류자격의 안정화만이 아니라 이 사회에 소속감을 느낄 수 있도록 더욱 세심한 정책적 고려가 더 필요하다. 이주아동 정책은 더 이상 체류자격별, 특정 집단별로 분절되어서는 안 된다. 이 아이들 중 많은 이들은 한국에 남기를 원한다. 단기 체류의 관점이 아니라, 교육과 노동, 자립과 귀화까지 이어지는 장기적 관점에서 바라봐야 한다.체류자격을 부여하는 것에서 멈추지 않고, 이 사회의 구성원으로 살아갈 수 있는 통합적 정책과 사회안전망이 필요하다. 아이들의 삶은 기다려주지 않는다. 지금 필요한 것은 일시적 구제가 아니라, 이미 이 사회 안에서 자라고 살아가는 아이들을 구성원으로 인정하는 정책적 전환이다. 이들이 계속해서 안전하게 머물고, 배우고, 일하며, 자신의 삶을 이어갈 수 있도록 말이다.