"새울 3호기 가동 중지, 신뢰성 무너져... 승인 중단해야"

큰사진보기 ▲탈핵울산시민공동행동이 2일 울산시청 앞에서 신규 핵발전소 저지 전국 탈핵순례를 진행 중이다. ⓒ 탈핵울산시민공동행동 관련사진보기

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울산 울주군에 있는 새울 원자력발전소 3호기(옛 신고리 5호기)가 지난 6일 오후 3시 1분, 시운전 중 출력 상승 과정에서 터빈건물 내 습분분리재열기 연결 배관 부위 증기 누설이 확인돼 원자로를 수동 정지했다. 새울원전 측은 "방사선 영향이 없었다"고 밝혔다.이에 탈핵울산시민공동행동은 7일 성명을 내고 "새울 3호기의 연이은 정지로 시운전 신뢰성이 무너졌다"며 "상업운전 승인을 즉각 중단하고 핵발전 확대 정책 전면 재검토하라"고 요구했다.탈핵울산시민공동행동은 "지난 8월 11일 시운전 중 자동정지 당시 원자력안전위원회는 운전원의 터빈제어밸브 위치제한기 설정치 오입력을 원인으로 확인하고 절차 보완과 교육 등 재발방지 대책을 근거로 9월 4일 재가동을 승인했다"며 "그런데 재가동 승인 불과 이틀 만에 이번에는 설비에서 증기가 누설돼 또다시 원자로가 멈췄다"며 이같이 요구했다.이어 "'방사선 영향이 없었다'는 것이 곧 '안전하다'는 뜻은 아니다"며 "시운전은 상업운전에 앞서 원전의 설비와 운전 체계가 안전하게 작동하는지 확인하는 마지막 검증 과정인데, 바로 그 과정에서 한 달 사이 두 번이나 원자로가 정지했다"고 덧붙였다.특히 탈핵울산시민공동행동은 "첫 번째 정지 원인을 확인하고 재발방지 대책까지 마련했다며 재가동을 승인했지만 불과 이틀 뒤 또 다른 문제가 발생했다"며 "그렇다면 개별 고장만 수리하고 다시 가동할 것이 아니라 설비의 품질관리와 검사, 시운전 절차, 운전원 교육, 안전규제와 재가동 판단까지 전반적으로 다시 검증해야 한다"고 밝혔다.이어 "무엇보다 원인이 규명되고 안전성이 충분히 검증될 때까지 새울 3호기 상업운전 승인 절차를 즉각 중단해야 한다"고 덧붙였다.탈핵울산시민공동행동은 "이번 문제는 새울 3호기 한 기에만 국한되지 않으며 울산과 부산·경남 동남권에는 이미 다수의 핵발전소가 밀집해 있다"며 "원전에서 전기를 생산하는 이익은 광범위하게 나누면서 사고 위험과 핵폐기물의 부담은 원전 주변 지역과 미래세대가 떠안는데도 정부는 신규 핵발전소 건설을 추진하고 노후 핵발전소의 계속운전을 확대하려 한다"고 비판했다.그러면서 "이러한 핵발전 확대 정책에 동의할 수 없다"며 "핵발전은 사고 위험뿐 아니라 고준위 핵폐기물을 수십만 년 동안 관리해야 하는 부담을 미래세대에 남기므로 기후위기를 막아야 한다는 이유로 또 다른 위험과 부담을 확대하는 것이 해답이 될 수 없다"고 강조했다.이어 "신규 핵발전소를 더 짓는 것이 아니라 지금부터 핵발전 의존도를 줄여야 한다"며 "노후 핵발전소의 수명을 계속 연장할 것이 아니라 안전하게 폐로해야 하며, 에너지 소비를 줄이고 효율을 높이는 한편 재생에너지를 빠르게 확대하고, 지역과 시민이 에너지정책 결정에 참여하는 정의로운 에너지전환을 추진해야 한다"고 촉구했다.탈핵울산시민공동행동은 성명을 통해 ▲원안위는 새울 3호기 상업운전 승인 절차를 즉각 중단할 것 ▲증기 누설 원인을 철저히 규명하고 관련 배관과 설비에 대한 전면적인 안전점검을 실시할 것▲두 차례 정지를 포함해 설비 품질관리·시운전·운전원 교육·안전규제 체계 전반을 재검증하고 모든 결과를 투명하게 공개할 것 ▲정부는 신규 핵발전소 건설을 중단하고 핵발전 확대 정책을 전면 재검토할 것 ▲노후 핵발전소 수명연장을 중단하고 안전한 폐로와 정의로운 에너지전환에 나설 것을 요구했다.