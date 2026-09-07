은행이 영화관 되고, 89세 주민은 감독으로

큰사진보기 ▲‘머내마을영화제’는 한편의 대안을 만들어가고 있다. 사진은 제6회 머내마을영화제 한 장면 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

온 동네가 영화의 열기로 물드는 용인 수지 일대의 대표적인 지역 밀착형 영화제, '머내마을영화제'가 아홉 번째 막을 올린다. 비영리 민간단체 '머내엔영화'와 '제9회 머내마을영화제 집행위원회'가 주최·주관하는 제9회 머내마을영화제가 9월 9일부터 13일까지 닷새간 수지 일대에서 펼쳐진다.2018년 주민들의 소소한 영화 모임에서 출발한 머내마을영화제는 주민들이 직접 영화를 고르고, 만들고, 상영하는 전통적인 마을 품앗이 정신을 이어가는 주민 참여형 영화제다. 올해는 2026 영화진흥위원회 국내 영화제 지원사업에 선정되며 한층 탄탄해진 기획력과 주민 연대의 힘을 입증했다.올해 영화제의 슬로건은 '그럼에도 불구하고, 우리는'이다. 다름이 갈등으로 번지고 서로 대립하는 힘겨운 현실 속에서도 영화를 매개로 이웃과 연결되고 함께 길을 찾아가겠다는 희망의 메시지를 담았다.행사는 9월 9일 오후 7시 수지농협 동천지점 4층 대강당에서 열리는 개막식으로 포문을 연다. 개막작은 연상호 감독의 미스터리 스릴러 <얼굴>이 선정됐다.개막식에는 주연을 맡은 배우 박정민이 참석해 관객과의 대화(GV)를 나누며, 영화 <딸에 대하여>의 이미랑 감독과 웹툰 <신과함께>의 주호민 작가가 모더레이터로 합류해 풍성한 이야기를 전한다. 개막식과 청년 감독 특별 상영전은 일반 예약 첫날 전석이 매진될 정도로 지역 주민들의 뜨거운 관심을 모았다.머내마을영화제의 상징이자 독창적인 프로그램인 '동네방네 상영관'은 올해 규모를 더욱 넓혔다. 수지농협 동천지점, 수지신협 문화센터, 동천도서관, 느티나무도서관, 수지노인복지관, 동천동성당, 목양교회, 백남준아트센터, 용인특례시미디어센터, 카페 어부바, 책방우주소년 등 마을 구석구석의 공간 18곳이 영화관으로 변신해 총 61편의 영화를 무료로 선보인다.주민 프로그래머와 무비 큐레이터들이 수개월간 공들여 선택한 <존 오브 인터레스트>, <세계의 주인>, <괜찮아 괜찮아 괜찮아>, <창가의 토토>, <어른이 되면>, <그녀에게> 등이 관객을 찾아간다. 주민이 직접 영화 제작에 도전하는 '나도감독 상영전'은 초등·중등·일반·시니어 4개 부문에서 신작 30편을 공개한다.89세 시니어 감독의 도전작부터 초등 5학년 참가자들이 제작한 기발한 호러 장르, 세대의 일상과 유머를 담은 시니어 부문의 <경로당의 타짜들>까지 다양하고 독창적인 작품들이 상영된다. 청년 감독들의 참신한 시선이 담긴 청년 공모전 역시 지난해 260여 편의 두 배를 뛰어넘는 540여 편이 접수돼 최종 6편이 엄선됐다.이외에도 대중과 친숙한 문화계 인사들의 참여가 빛을 발한다. 배우 류승룡과 웹툰작가 주호민은 주민 프로그래머로 활약하며 각각 홍보 챌린지 참여와 영화제 공식 캐릭터 '꼼마' 디자인을 맡았고, 배우 오민애는 홍보위원으로 힘을 보태고 있다.영화제 하이라이트 중 하나인 주민 야외 축제는 12일 오후 4시부터 10시까지 목양교회 잔디광장에서 펼쳐진다. 피크닉존과 더불어 캐리커처, 인생네컷, 장애인권 홍보 등 재미와 의미를 더한 체험 부스와 다채로운 먹거리 부스가 운영된다.영화제 기간 지역 카페와 음식점, 상점들이 '씨네골목상점'으로 참여해 리플렛 지참 시 할인과 혜택을 제공하고, 스탬프 투어와 친환경 세제 리필 이벤트 등 주민들이 즐겁게 동참할 수 있는 친환경 이벤트도 다채롭게 마련된다.9년 동안 영화제를 이끌어온 이선경 집행위원장은 "영화제를 이어온 가장 큰 힘은 결국 사람과 관계였다"며 "영화제가 성장하더라도 주민이 직접 만들고 서로의 삶을 연결하는 처음의 마음을 놓치지 않겠다"고 말했다.닷새간의 영화 여정은 13일 오후 6시 수지신협 문화센터 4층 수지홀에서 '나도감독 상영전, 일반'과 메모리얼 필름 상영을 끝으로 막을 내린다. 영화제 전 프로그램은 무료이며, 상영 일정과 정보는 머내마을영화제 누리집과 인스타그램에서 확인할 수 있다.