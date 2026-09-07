"원청교섭 가로막는 시행령·해석지침 폐기하라"

큰사진보기 ▲민주노총 대전지역본부는 7일 오전 대전지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "원청교섭을 가로막는 시행령·해석지침을 폐기하고 개정 노조법 취지에 맞게 원청교섭을 실질적으로 보장하라"고 촉구하면서 이날부터 오는 18일까지 노동청 앞에서 24시간 천막농성에 돌입했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주노총 대전지역본부는 7일 오전 대전지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "원청교섭을 가로막는 시행령·해석지침을 폐기하고 개정 노조법 취지에 맞게 원청교섭을 실질적으로 보장하라"고 촉구하면서 이날부터 오는 18일까지 노동청 앞에서 24시간 천막농성에 돌입했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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하청노동자가 자신의 노동조건을 실질적으로 지배·결정하는 원청과 직접 교섭할 수 있도록 한 개정 노동조합법이 시행된 지 6개월이 지났지만, 실제 원청교섭이 진행되는 사업장은 10%에도 미치지 못하고 있다며 노동계가 투쟁에 나섰다.민주노총은 특히 고용노동부가 마련한 시행령과 해석지침이 복잡한 교섭 절차를 강제하고 원청 사용자성을 좁게 해석하면서 오히려 법 개정 취지를 무력화하고 있다며 폐기를 요구하고 나섰다.민주노총 대전지역본부는 7일 오전 대전지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "원청교섭을 가로막는 시행령·해석지침을 폐기하고 개정 노조법 취지에 맞게 원청교섭을 실질적으로 보장하라"고 촉구했다. 그러면서 이들은 이날부터 오는 18일까지 노동청 앞에서 24시간 천막농성에 돌입했다.이날 참가자들은 기자회견에서 "원청교섭 가로막는 시행령·해석지침 폐기하고 원청교섭 보장하라", "노동자 정의조항 확대하여 특수고용·플랫폼노동자 권리 보장하라", "비정규직 양산 중단하고 고용안정 정책 수립하라", "노동기본권 침해하는 메가특구법·노동쟁의대상 제한지침 폐기하라" 등의 구호를 외쳤다.특히 "근로기준법 노동자 정의 조항 지금 당장 개정하라", "메가프로젝트 빌미 노동개악 저지하자" 등의 구호도 잇따라 외치며 하반기 대정부 투쟁을 본격화하겠다고 선언했다.민주노총이 가장 큰 문제로 제기한 것은 개정 노조법 시행 이후에도 원청교섭이 현장에서 제대로 이뤄지지 않고 있다는 점이다.민주노총에 따르면 하청노동자를 사용하는 원청에게 일정한 경우 단체교섭 의무를 부과하는 개정 노동조합법은 지난 3월 10일부터 시행됐다. 그러나 하청노조 1218곳이 원청을 상대로 교섭을 요구했지만 실제 교섭이 진행되고 있는 사업장은 102곳에 불과하다.민주노총 소속 노조들도 643개 원청을 상대로 교섭요구 공문을 발송했지만 상견례를 포함해 실제 교섭이 진행되는 사업장은 39곳에 그쳤다는 설명이다.민주노총은 이처럼 법 시행 이후에도 원청교섭이 10%도 성사되지 못하는 상황에서 고용노동부의 시행령과 해석지침이 또 다른 장벽으로 작용하고 있다고 주장했다.공공부문에서는 원청의 사용자성 인정 문제가 쟁점이 되고 있고, 민간부문에서는 교섭창구 단일화 등의 절차가 마무리되지 않아 본격적인 교섭조차 시작하지 못하는 사례가 발생하고 있다는 것이다. 어렵게 교섭에 들어가더라도 교섭 의제를 둘러싼 이견 때문에 원청이 교섭을 지연할 경우 노동위원회 조정 절차와 쟁의권 확보에도 어려움이 발생한다고 지적했다.민주노총 대전본부는 기자회견문을 통해 "개정 노조법으로 원청의 사용자 책임을 물을 법적 기반이 마련됐는데도 정부가 법에서 위임하지 않은 창구단일화를 시행령으로 강제해 교섭절차를 복잡하게 만들고, 공공부문 사용자의 사용자성을 부정하는 해석지침으로 원청교섭을 방해하고 있다"고 주장했다.이어 "현장에서는 법령의 절차적 허점과 원청의 사법적·전략적 회피, 대체인력 투입 등으로 간접고용 노동자들의 노동3권이 심각하게 훼손되고 있다"며 "하청노동자의 권리를 보장하기 위해 개정한 법을 정부가 오히려 시행령과 해석지침으로 무력화하고 있는 상황"이라고 비판했다.취지발언에 나선 김율현 민주노총 대전본부장은 "법을 부정하는 시행령과 각종 지침으로 노동자의 노동권이 침해되고 있다"며 "정부가 시행령과 지침으로 개정 노조법을 무력화하면서 원청교섭은 여전히 제대로 첫발도 떼지 못하고 있다"고 비판했다.그러면서 "오늘 시작하는 전국 동시다발 천막농성을 시작으로 원청교섭을 가로막는 시행령과 해석지침 폐기를 위해 정부와 국회를 상대로 투쟁 수위를 높여가겠다"고 밝혔다.투쟁발언에 나선 권현구 금속노조 대전충북지부장도 "법이 바뀌어 노동자의 근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 원청도 사용자로서 책임을 지도록 했지만 현장에서는 여전히 원청이 교섭을 피하고 있다"며 "법이 현장에서 실제로 쓰일 수 있을 때 비로소 노동자의 권리가 되는 만큼 노동부는 원청교섭의 문턱을 높이는 시행령과 해석지침을 폐기해야 한다"고 촉구했다.아울러 민주노총대전본부는 고용노동부가 지난 3일 발표한 '경영성과급 등 노동쟁의 대상 시행지침'에 대해서도 강하게 반발했다.이들은 해당 지침이 경영성과급이나 사업경영상 결정과 관련한 노동조합의 교섭·쟁의 범위를 제한해 사용자에게 교섭을 회피할 근거를 제공할 수 있다며 "개정 노동조합법의 취지를 정면으로 위배하고 헌법상 노동3권을 침해하는 행정지침"이라고 주장했다.특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자들의 권리를 보장하기 위한 근로기준법 개정도 요구했다. 민주노총은 약 870만 명에 이르는 이들 노동자들이 근로기준법의 보호를 제대로 받지 못하고 있다며 별도의 '일하는 사람 기본법'이 아니라 근로기준법상 노동자 정의조항을 확대해야 한다고 주장했다.민주노총 대전본부는 이날 기자회견을 시작으로 오는 18일까지 대전지방고용노동청 앞에서 24시간 천막농성을 이어간다.농성기간 동안 매일 오전 8시 출근선전전을 진행하고, 오전 11시 30분 중식선전전과 오후 5시 30분 퇴근선전전도 산별노조별로 진행할 계획이다. 시행령·해석지침 폐기와 실질적인 원청교섭 보장을 노동자와 시민들에게 지속해서 알리겠다는 것이다.또 7일 오후 6시 30분에는 대전시청 북문 앞에서 '시행령·해석지침 폐기, 고용노동부 규탄 민주노총 대전본부 결의대회'를 개최한다. 결의대회를 마친 뒤에는 대전지방고용노동청까지 행진하고 상징의식도 진행할 예정이다.