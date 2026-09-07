달을 품고 6펜스를 줍는 마흔의 당신에게

큰사진보기 ▲어디서 와서, 무엇이 되어, 어디로 가나(1897)폴 고갱 Source: Wikimedia Commons ⓒ Museum of Fine Arts 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

마흔이 넘어서야 비로소 가슴 뛰는 꿈이 생겼다. 매일 책을 읽고 글을 쓰는 삶, 분명 내 안의 무언가가 깨어나고 있었지만 노트북을 펼칠 때마다 마음 한구석에는 그림자가 드리워지기도 했다.아이들에게, 남편에게 조금 더 신경 써야 하는데, 그저 나 하고 싶은 일을 하겠다고 이기적으로 구는 건 아닐까? 현실의 의무와 열망 사이에 서있던 무렵, 나는 서머싯 몸의 <달과 6펜스>의 주인공 찰스 스트릭랜드와 마주쳤다.스트릭랜드는 런던 증권가에서 무난하고 안정적인 삶을 살아가던 사십대의 가장이었다. 그랬던 그가 어느 날 편지 한 장 달랑 남긴 채 모든 것을 던지고 파리로 떠나버린다. 주위 사람들은 그가 불륜이나 도박 때문에 떠났을 거라 말했다. 하지만 허름한 여인숙 방구석에서 굳어버린 빵 조각을 씹으며 그가 내뱉은 이유는 오직 하나였다."그림을 그려야 하니까."마음이 크게 요동쳤다. 솔직히 말하면 그의 거침없는 무모함이 잔상처럼 남았다. 나는 감히 집안의 공기를 깨뜨릴까 조심스러워 숨을 죽이는데, 그는 타인의 시선도, 도덕도, 심지어 가족에 대한 최소한의 책임감도 미련 없이 내던져 버렸다. 망설임 없이 자신의 선택을 감행하는 그 인물을 보면서 나도 모르게 그의 편에 서서 페이지를 넘기고 있었다.하지만 그 마음은 이내 씁쓸함과 분노로 바뀌었다. 파리의 화실에서 그리고 남태평양 타히티 섬으로 이어지는 그의 궤적은 파괴의 연속이었다. 아내와 자식들의 삶을 방치하면서 눈썹 하나 찌푸리지 않는 그의 이기주의는 도저히 용납하기 어려웠다. 자신을 도와준 친구의 가정을 풍비박산 내고, 여성들을 대하는 태도는 가히 경악스러웠다. 천재적인 걸작을 남겼다고 해서 타인의 삶을 짓밟는 폭력이 면죄부를 받을 수 있을까?서머싯 몸은 고갱이라는 실제 화가의 삶을 빌려왔지만, 실제 고갱이 품었던 가족에 대한 미련과 성공에 대한 열망은 사뭇 달랐다. 실제 고갱은 주식시장 폭락으로 직업을 잃은 뒤 생계를 위해 전업 화가의 길로 들어섰다. 아내와 자녀를 데리고 처가로 들어가 살길을 찾으려 애썼던 가장이기도 했다. 헤어진 후에도 아내에게 편지를 보내고 그림이 팔리면 생활비로 보내며 언젠가 가족과 다시 합치기를 간절히 원했다.그러나 서머싯몸은 오직 예술에 사로잡혀있는 광인을 만들어 내어 우리에게 질문을 던졌다. 찰스 스트릭랜드라는 극단적 인물은 밤하늘에 떠있는 '달' 그 자체였고, 그가 짓밟은 일상은 땅바닥에 떨어진 은화 '6펜스'였다. 소설은 묻는다. 너는 땅에 떨어진 6펜스를 줍는 데 평생을 바칠 것인가, 아니면 하늘의 달을 바라보며 살아갈 것인가?나는 이 소설이 제시한 이분법적 질문에 가만히 고개를 저었다. 스트릭랜드처럼 모든 관계를 파괴하면서까지 꿈을 이루고 싶은 게 결코 아니었다. 나에게는 아이들의 웃음 소리를 지키고, 가족들의 일상을 뒷바라지하는 6펜스의 현실 역시 내 꿈만큼이나 귀중한 가치이기 때문이다.아마도 마흔이 넘은 나에게 달이라는 존재는 주변을 까맣게 태우는 불꽃은 아닐 것이다. 그것은 가족을 돌보는 현실의 삶과 나라는 사람을 잃지 않기 위해 글을 쓰는 열망, 그 두 가지 사이에서 중심을 잃지 않고 조화롭게 길을 찾아가는 균형 그 자체가 아닐까.오늘도 나는 일상의 6펜스를 부지런히 주워 모은다. 그리고 혼자 있는 시간에는 노트북을 열고 밤하늘의 달을 바라보듯 문장을 적어 내려간다. 극단적인 광기 없이도, 누구에게 상처도 주지 않고, 우리는 충분히 자신만의 달에 도달할 수 있다고 믿는다.문득 자신만의 길을 묵묵히 가고 있을 또 다른 나에게 질문을 건네보고 싶어진다. 지금 당신의 손에 쥐어진 6펜스 사이로, 달빛이 길을 비춰주고 있느냐고.