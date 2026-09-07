조상호 세종시장 "올해 안에 행정수도 법·제도적 논란 끝내겠다"

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 7일 오전 시청에tj 정례브리핑을 열고 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 7일 오전 시청에서 정례브리핑을 열고 행정수도 세종 완성과 공공기관 이전 계획에 대해 설명하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종특별자치시장이 행정수도 완성을 위한 여당 차원의 특별위원회 구성과 '행정수도 특별법'의 연내 처리를 거듭 강조하며, 세종시를 둘러싼 법적·제도적 논란에 마침표를 찍겠다는 의지를 재확인했다.조 시장은 7일 세종시청 브리핑룸에서 열린 제3회 정례 기자간담회에서 최근 정부의 중앙행정기관 추가 이전 계획 발표와 정치권·시민사회의 행정수도 완성 움직임을 언급하며 "올해 안에 세종시가 법적으로, 제도적으로 모든 논란을 끝냈으면 한다"고 밝혔다.앞서 정부는 지난주 합동 발표를 통해 법무부와 성평등가족부를 내년 상반기 세종시로 이전하고, 검찰청과 경찰청은 청사 신축 후 이전한다는 계획을 공식화했다. 세종시는 이번에 확정된 이전 대상 기관의 인원을 약 3750명으로 추산하고 있다.조 시장은 "행정수도 세종 완성을 위한 중요한 단계들이 하나씩 진전되고 있다"며 "이전 기관 종사자들이 세종시에 안정적으로 정착할 수 있도록 행정중심복합도시건설청(행복청), 한국토지주택공사(LH)와 함께 지원 협의체를 구성해 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.특히 지난 2일 세종에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회 및 예산정책협의회를 계기로 여당 차원의 '행정수도 세종 완성 특별위원회' 구성 논의가 구체화되고 있다.조 시장은 김민석 민주당 대표가 행정수도특별법의 연내 여야 합의 처리 가능성을 원내에서 면밀히 확인하겠다는 뜻을 밝혔으며, 자신이 직접 건의한 당내 특별위원회 구성 역시 사무처와의 협의를 통해 확정하기로 했다고 전했다.조 시장은 특별위원회가 구성될 경우 ▲행정수도의 법·제도적 기반 정비 ▲행정수도에 걸맞은 도시 기능 강화 ▲세종시 재정 안정성 확보를 3대 핵심 과제로 다뤄야 한다고 제안했다.그는 "이제 진짜로 행정수도 논의를 마지막으로 매듭지어야 하는 단계까지 왔다"며 "행정수도특별법을 비롯한 법·제도 정비와 함께 세종시법 개정도 조속히 논의돼야 한다"고 강조했다.이어 "행정수도특별법이 제정되면 현재의 '행정중심복합도시 건설 기본계획'을 '행정수도 건설 기본계획'으로 전환할 필요가 있다"며 세종시를 단순한 행정기관 이전 도시가 아닌 국가 차원의 고유 기능을 수행하는 거점 도시로 재정립해야 한다고 설명했다.재정 안정성 확보도 핵심 과제로 꼽았다. 조 시장은 보통교부세 제도 개선과 LH 개발이익 환수, 도시개발공사 설립 등을 통해 세종시의 자체 재원을 강화해야 한다고 밝혔다.이와 함께 행정수도 완성을 뒷받침할 국가 차원의 재정 지원도 속도를 내고 있다. 내년도 정부 예산안에는 세종시 관련 국비가 총 1조 8383억 원 반영됐다. 올해보다 약 6.1% 증가한 규모로, 세종시 역대 최대 수준이다.세종의사당과 대통령 세종집무실을 비롯해 세종지방법원 건립, 경찰청 특공대 건립 등이 반영됐으며 기업지원센터 16억 원, 국가채용센터 15억 원, 스마트시티 국가시범도시 조성 116억 원, 예비문화유산센터 건립 3억 원 등도 포함됐다.조 시장은 대통령 세종집무실과 관련해 "내년에는 착공에 들어가지 않을까 생각한다"며 행정수도 핵심 사업의 속도감 있는 추진이 필요하다고 강조했다.이전 기관 종사자들의 주거 안정과 관련해서는 특별공급 재개 필요성을 정부에 제안하고 있다고 밝혔다. 조 시장은 "특별공급 재개가 필요하다는 입장"이라며 행복도시뿐 아니라 읍·면 지역까지 주택 공급 방안을 넓혀 검토할 수 있다고 설명했다. 다만 추가 이전 규모가 최종 확정돼야 구체적인 주거 수요를 산정할 수 있는 만큼, 이전 계획이 확정되면 행정안전부·행복청 등과 주택 공급 방안을 신속하게 협의하겠다고 밝혔다.조 시장은 이날 간담회에서 행정수도특별법 제정과 이전 기관의 안정적 정착, 자족기능 확충, 재정 안정과 조직 개편 등을 올해 남은 주요 과제로 꼽았다.또 최근 25개 읍면동을 직접 찾아 주민들의 생활민원과 지역 현안을 들은 '시민과의 대화'를 마무리한 만큼, 현장에서 나온 건의사항에 대한 후속 조치에도 속도를 낼 계획이다. 시는 시민과의 대화 결과를 내년 상반기 공개할 예정이다.조 시장은 "우리 손으로 해결할 수 없는 이슈들이 많아 외부의 관심과 지원이 선행돼야 한다"며 "시민들이 엄청나게 참여해 주고 있는 만큼 올해 안에 세종시가 법적으로, 제도적으로 모든 논란을 끝내는 한 해로 마무리했으면 한다"고 밝혔다.