쓰레기가 되살아나는 전시, 정말 쾌적합니다

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큰사진보기 ▲새활용페스티벌(9.4~9.6)새활용페스티벌에 다녀왔다. 실외부스와 새활용플라자 실내공간에서 공모전을 비롯해 다양한 환경전시, 체험이 있었다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲공모전 작품들(1)버려진 쓰레기에 디자인을 입혀 가치를 더한 작품들이 다양하게 전시되있다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲공모전작품들(2)버려진 쓰레기에 디자인을 입혀 가치를 더한 작품들이 다양하게 전시되있다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲시설내 2~3층 공간 천정에 플라스틱 병으로 전등이 전시돼있다.서울새활용플라자 시설 내 구석구석에 새활용작품들이 전시돼있다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲달팽이기계(전면)공모전 작품중 '달팽이기계' 기발한 아이디어로 자원순환 의미를 담고있다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲달팽이기계(후면)공모전 작품중 '달팽이기계' 기발한 아이디어로 자원순환 의미를 담고있다 ⓒ 김희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲업사이클 디자인 공모전 출품작 전시(~10.24)서울새활용플라자 1층에 환경작품들이 전시돼있다. ⓒ 김희 관련사진보기

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