댄스부터 반려견 올림픽까지, 시흥 가을 축제 풍성

큰사진보기 ▲_지난해 9월 23일 열린 청년의 날 기념행사 청춘 시그널 in 시흥 ⓒ 시흥시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025 시흥브레이킹배틀 ⓒ 시흥시 관련사진보기

큰사진보기 ▲거북섬 어린왕자 ⓒ 시흥시 관련사진보기

댄스, 견공 올림픽 등 경기도 시흥시에서 올가을 다양한 축제가 열린다.올해로 5회째를 맞는 국내 대표 댄스 축제 '시흥 브레이킹 배틀'이 이번 주말 은계호수공원에서 열린다. 국내 정상급 비보이들의 크루 경연과 유소년 키즈 경연, 시민 참여 프로그램이 함께 어우러지는 브레이킹 문화 축제다.디펜딩 챔피언인 진조크루를 비롯해 투웨니 센추리 비보이스, 리버스크루, 플로우엑셀, 엠비크루, 플라톤크루, 포켓&레온, 베어스어스크루 등 총 8개 팀이 출전해 수준 높은 경연을 선보일 예정이다. 또 미래 인재 육성을 위한 키즈 경연도 열린다. 비보이와 비걸 부문으로 진행되는 키즈 부문에는 송민찬, 이가빈, 이시연, 윤예서 등이 출전한다. 스트릿우먼파이트 시즌1 최종 우승팀이자 대한민국 최고의 힙합 댄스 크루 홀리뱅의 축하공연도 펼쳐진다.7일부터 오는 13일까지는 청년 주간이 운영된다. 12일 은행동 센트럴돔 그랑트리 캐슬에서 청년의 날 축제를 개최한다. 청년이 직접 기획하고 참여하며 지역사회와 함께 교류하는 축제의 장을 마련했다는 시흥시 관계자 설명이다. 이날 시흥시 청년동아리 부스부터 체험과 전시, 북카페 등 플리마켓, 원데이클래스 등이 펼쳐진다.청년동아리 부스에서는 ▲동아리 500과 입소문낫단이 소개하는 시흥시 맛집 탐험 ▲아티스트웨이의 자기 탐색 체험 ▲어푸어푸의 씨글라스 업사이클링 키링만들기 ▲익투스의 폴라로이드 사진 촬영 ▲병아리크루, 핑크덤벨, MVP와 함께하는 스포츠 체험 ▲MECHA_LAB의 제작 로봇과 함께하는 미니게임 등 27개 부스가 운영된다.이와 함께 브라스 밴드의 오프닝 퍼포먼스, 시흥 문화예술 청년의 축하공연, 청문함 등 청년 단체들의 공연, 그리고 오후 7시에는 행주와 블랙나인, 마린이 신나는 힙합의 세계로 청년을 초대한다.시흥 청년 문화예술인들과 청년협업마을 입주기업들이 운영하는 플리마켓도 볼거리다. 이 외에도 시흥시청소년청년재단, 시흥시정신건강복지센터, 시흥고용복지플러스센터 등 관계기관이 직접 청년정책을 다양한 방식으로 소개할 예정이다.이번 주 거북섬에서는 어린왕자와 가로등지기의 별을 둘러보고, 반려견과 함께 해지는 축제를 즐길 수 있다. 올해로 3회째를 맞는 멍셋 페스티벌은 12일 오후 3시부터 5시까지 거북섬 웨이브파크 앞 광장에서 열린다. ▲견공올림픽 ▲반려견패션쇼 ▲이웅종 훈련사의 특강 ▲멍셋 산책 및 사진 촬영 등 노을 지는 거북섬의 아름다운 노을을 배경으로 반려견과 즐길 수 있는 프로그램도 있다.거북섬에 온 어린왕자-가로등지기의 별 행사도 12일 오후 3시부터 9시 30분까지 시흥시 거북섬 라군호수 일대에서 열린다. 거북섬 상가 공간을 무대로 발레ㆍ현대무용ㆍ성악ㆍ탭댄스가 펼쳐지며 빛과 한복을 결합한 '어린 왕자 등불 한복 패션쇼'도 진행된다. 이 외에도 6개 소행성 별타로, 자이언트 장미 포토 존, 게임존 등 26가지 이상의 공연ㆍ전시ㆍ체험 프로그램을 만날 수 있다.11일과 12일 이틀간 대야동의 밤이 등불로 물든다. 대야삼2어린이공원에서 주민들이 직접 만들고 기획한 다양한 등불 전시와 문화 공연, 주민 참여형 체험, 지역 상권 연계 프로그램이 펼쳐진다. 트로트 가수 나태주부터 발라드 가수 이지훈, 송지우 등 유명 가수들의 공연과 샌드아트 퍼포먼스, 뮤지컬 등 다양한 공연도 준비돼 있다.