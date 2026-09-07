청문회 나오라는 김승원, 청문위원 시켜달라는 한동훈

▲왼쪽은 김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하며 각종 의혹에 대한 입장을 밝히고 있는 모습이고, 오른쪽은 한동훈 무소속 의원이 지난 3일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 '식약처 청탁 의혹'에 대한 기자들의 질문에 답하고 있는 모습이다. ⓒ 권우성/남소연 관련사진보기