해미읍성축제, 병영의 역사로 무대 넓힌다... 거북차 전시 추진

큰사진보기 ▲제23회 서산해미읍성축제 개최 홍보물 ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산시는 지난 3일 복지문화국 정례브리핑에서 제23회 서산해미읍성축제를 오는 10월 9일부터 11일까지 해미읍성 일원에서 개최한다고 밝혔다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진번 대표는 브리핑 이후 <서산시대>와의 대화에서 충남역사문화연구원을 방문해 관련 자료를 살펴봤다며 <호산록>의 안열 관련 기록을 제시했다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산해미읍성축제가 거북차 전시와 무예공연 등 병영의 역사를 담은 프로그램을 선보인다. 역사 체험에 대중가수 공연을 더해 관람객층을 넓힌다는 구상이다. 축제의 외연 확대가 지역 예술인의 참여와 읍성 밖 상권의 실익으로 이어질지가 과제다.서산시는 지난 3일 복지문화국 정례브리핑에서 제23회 서산해미읍성축제를 오는 10월 9일부터 11일까지 해미읍성 일원에서 개최한다고 밝혔다. 주제는 'HAEMI UNIVERSE–1421: 시간의 문이 열린다'이다. 서산시가 주최하고 서산문화재단이 주관하며, 도비 2억 원과 시비 13억 5000만 원 등 총 15억 5000만 원을 투입한다.올해 축제는 해미읍성 축성에 참여한 23개 옛 고을의 흔적이 담긴 '각자성석'을 개막식 소재로 활용한다. 태종대왕 행렬과 강무 재현, 무예공연을 비롯해 역할수행게임 방식의 '해미귀환', 역사골든벨 등을 마련한다. 거북차 디지털 드로잉과 '디펜스 로드' 전시도 추진한다.거북차의 역사적 근거를 둘러싼 일부 의문에 대해 임진번 서산문화재단 대표는 문헌에 제작 기록이 남아 있다고 설명했다.임 대표는 브리핑 이후 <서산시대>와의 대화에서 충남역사문화연구원을 방문해 관련 자료를 살펴봤다며 <호산록>의 안열 관련 기록을 제시했다. 그가 제시한 서산문화원 발행 번역문에는 안열이 거북차를 제조했으며, 덮개를 씌우고 바퀴로 움직이게 했다는 내용이 담겨 있다. 전투병 30명과 수레를 미는 인원 30명을 배치하고 화살과 포로 적을 상대하도록 했다는 설명도 나온다.같은 기록에는 안열이 상소를 올렸으나 조정의 의견이 일치하지 않았고, 현실에 맞지 않는다는 이유로 받아들이지 않았다는 대목이 있다. 임 대표는 조정의 채택 여부와 거북차 제작 여부를 구분해야 한다는 취지로 설명했다. 효종 때 전라병영에서 거북차를 제작하고 성능을 시험했다는 자료도 함께 제시하며, 새로운 무기를 개발하려 했던 시도에 주목할 필요가 있다고 했다.임 대표는 해미읍성이 과거 병영성이었다는 점에서 거북차를 그 역사적 성격을 알리는 소재로 활용할 수 있다고 설명했다. 전통 무기 개발의 역사를 오늘날 방위산업과 연결하는 전시를 구상하고 있으며, 이를 위해 국내 방산업체 관계자들을 만나 협조를 구했다고 밝혔다.다만 문헌에 남은 거북차 제작 기록만으로 해미읍성에서의 제작·운용까지 확인되는 것은 아니다. 전시에서는 기록으로 확인되는 내용과 현대적 해석을 더한 부분을 구분해 안내할 필요가 있다.공연에는 장윤정과 딘딘, 장한별, 데일리 디렉션 등이 출연할 예정이다. 임 대표는 장기적으로 세계적인 축제로 발전시키려는 구상에 따라 지역 예술인과 함께 전국적으로 알려진 가수들을 초청하고, 총괄감독도 외부 인사로 선정했다는 취지로 설명했다.지역 참여 프로그램으로는 15개 읍면동 주민자치 공연과 지역 예술인이 참여하는 아트마켓, 전통혼례 재현 등이 제시됐다. 인근 상권과 연계한 '해미커넥트'와 '해미해피테이블'도 운영할 계획이다.관건은 이런 프로그램이 지역의 실질적인 참여로 이어지는지다. 지역 예술인이 주요 무대에서 맡는 역할, 읍성 밖 상인들이 기획·운영에 의견을 낼 통로, 관람객의 소비를 주변 상권으로 연결할 방안이 구체화돼야 한다. 세계적인 축제로의 도약 역시 해외 관람객 유치와 다국어 안내 등 실행 계획으로 뒷받침할 과제다.시는 오는 15일 안전관리계획을 심의하고, 10월 7일 무대와 시설물을 설치한 뒤 개막 전날인 8일 유관기관 합동점검을 실시할 예정이다.