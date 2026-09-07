메가데스·리버틴즈 99개 팀, 부산국제록페스티벌 최종 라인업

큰사진보기 ▲2026년 부산국제록페스티벌(부락페) 측이 누리집에 한글과 영어로 공지한 출연진 명단. 모두 99개 팀이 무대에 오른다. ⓒ 부산국제록페스티벌 누리집 관련사진보기

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다음 달 세계적인 록밴드 어벤지드세븐폴드와 메가데스, 리버틴즈가 부산을 찾는다. 이들은 올해 부산국제록페스티벌의 출연진 명단에 모두 이름을 올렸다. 국내에서는 브로콜리너마저·이승윤·장범준·강산에·잔나비 등이 무대에 오른다. 일본의 록밴드인 크리프하이프 등도 관객들을 만날 예정이다.7일 부산국제록페스티벌의 누리집에 올라온 라인업(출연진) 명단을 보면, 첫날 브로콜리너마저·이승윤·장범준·강산에·크리프하이프를 시작으로 둘째날 잔나비·터치드·스카웨이커스 등을 거쳐 셋째날 송골매·한로로·레이지본 등이 잇달아 공연을 선보인다.익숙한 록밴드로는 미국의 어벤지드 세븐폴드, 메가데스, 리버틴즈 등이 눈길을 끈다. 어벤지드세븐폴드, 메가데스는 미국의 헤비메탈을 대표하고 있고, 리버틴즈는 개러지록 그룹으로 2000년대 영국 인디록의 부흥을 이끌었다. 특히 주최 측은 리버틴즈가 마지막으로 출연을 결정하면서 99팀을 확정했다고 밝혔다. 2017년(106팀)을 제외하면 최근 10년 사이 가장 큰 규모다.관객들의 록페스티벌 참여 열기는 상당히 뜨겁다. 지난 7월 21일부터 1인당 6매 제한 등 예스24 단독으로 예매가 진행됐는데 2일(금) 1회권 말고는 다회권, 3일(토)·4일(일)권이 매진된 상태다. 이날 오전 기준 별도의 취소분이 나오지 않는다면 매진 날짜는 관람이 어렵다. 앞서 예스24는 표가 한정돼 조기 마감될 수 있다고 공지했다.해외 관람객들이 공연장에 쉽게 접근할 수 있는 조처도 이어진다. 시는 김해국제공항과 부산역에서 축제장을 오가는 왕복 셔틀버스를 운영하고, 외국인들을 지원하는 전문 가이드도 준비하기로 했다. 동시에 지도 플랫폼을 통해 축제장 시설과 맛집 등 주변 관광 정보를 제공한다. 사상인디스테이션에서는 '부롱나이트(Bu-long Night)'를 여는 등 행사장인 삼락생태공원을 넘어 지역 체류로 축제가 확대되도록 하겠단 계획이다.장애인들과 함께하며 관객 스스로 축제의 접근성 폭을 넓히려는 시도도 주목받는다. 비영리단체 계단뿌셔클럽과 사회적기업 조금다른은 이번 행사에 참여할 '우정원정대'를 따로 모집했다. 이들 단체는 축제를 망설여온 이동 약자인 뇌병변·지체·시각·발달 장애인들과 같이 문화예술 현장을 즐기는 프로젝트를 기획했다. 2일권 표를 제공하고 공연 장소로 가는 왕복특장버스(휠체어 이용 가능)를 마련한다.