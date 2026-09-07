정식 가게 접고 야시장 노점 택한 28세 미란씨, 그 이유는

전통시장과 골목상권의 침체는 이제 특정 지역만의 문제가 아니다. 인구 감소와 고령화, 대형 유통시설의 확산, 온라인 소비의 일상화는 지방 중소도시 상권의 구조적 변화를 불러오고 있다. 동시에 소비자들의 생활 패턴이 낮 중심에서 저녁 여가 중심으로 이동하면서, 밤 시간대 소비를 유도하는 '야간경제(Night Economy)'가 새로운 지역 활성화 전략으로 주목받는 추세다.
이에 <주간함양>은 국내외 야시장 성공 사례를 살펴보고, 올해 2회차를 맞은 ‘함양 한들 미니포차 야시장’이 지역 상권과 관광 활성화에 어떤 가능성을 제시하고 있는지, 나아가야 할 방향을 짚어본다.
후텁지근한 공기가 살갗에 닿는 태국 방콕. 현지의 문화와 숨결을 가장 깊숙이 느끼고자 찾아간 곳은 단연 방콕의 대표 야시장 '짜뚜짝 주말시장(Chatuchak Weekend Market)'이다.
새벽 도매시장에서 출발해 주민들이 삼삼오오 터를 잡으며 형성된 짜뚜짝은 이제 동남아를 대표하는 세계 최대 규모의 야외 시장이자 하루 수십만 명이 찾는 거대한 삶의 터전으로 진화했다. 국내에서는 감히 비교할 대상을 찾기 어려울 정도의 압도적인 크기다.
시장 입구는 동서남북 4개의 주요 문을 비롯해 수많은 골목길로 연결되어 있다. 폭우가 쏟아지는 우기임에도 불구하고 세계 각국에서 몰려든 관광객들로 시장 초입부터 활기가 가득했다.
짜뚜짝 시장의 구조는 독특하다. 중앙 통로를 중심으로 약 2km에 달하는 거리가 원형처럼 펼쳐져 있으며, 약 1만 5000개가 넘는 상점들이 밀집해 있다. 낮 시간대의 시장은 수공예품, 생활용품, 식물, 가구, 예술 작품까지 없는 게 없는 만물상이다. 다채로운 의류 상점들이 빼곡히 들어찬 골목골목에는 흥겨운 음악 소리와 갖가지 이벤트가 어우러져 시장이라기보다는 대형 축제 현장에 온 듯한 착각을 불러일으켰다.
특히 상인 중심의 자율적 운영 구조와 낮은 진입 장벽 덕분에 짜뚜짝은 판매 공간과 함께 청년 창업가와 소규모 상인들의 '도시 경제 실험장' 역할을 톡톡히 하고 있었다.
오후 6시가 가까워지자 시장은 또 다른 변신을 준비했다. 도로 한가운데에 매대가 하나둘 들어서더니, 낮의 쇼핑 공간이 순식간에 화려한 야시장으로 옷을 갈아입었다. 낮에는 쇼핑, 밤에는 먹거리와 휴식이 중심이 되는 '야간 경제'의 축이 열리는 순간이다.
"사람들은 분위기와 스토리를 소비한다"
이 활기찬 야시장 한복판에서 뜻밖의 인물을 만났다. 한국 요리 콘테스트에서 우승한 이력을 가진 28세의 청년 상인, 태국 이름 '미란', 한국 이름 '소희'씨였다. 그녀는 이곳 짜뚜짝 야시장에서 수제 햄버거를 팔며 인기를 얻고 있는 수완 좋은 사장이다.
실력파 요리사인 그녀가 번듯한 매장 대신 야시장 노점을 선택한 이유는 '유동인구'와 '분위기' 때문이다.
"짜뚜짝은 내국인뿐만 아니라 전 세계 외국인들이 끊임없이 찾는 곳이라 도전하기에 최적의 장소라고 생각했어요. 사실 2년 전에는 야시장이 아닌 정식 가게를 얻어서 장사를 시작했어요. 그런데 그때는 지금보다 수익이 훨씬 적었죠. 손님들은 음식을 먹는 것뿐만 아니라 야시장 특유의 북적이는 분위기 자체를 즐기러 온다는 걸 깨달았어요."
미란씨에 따르면 짜뚜짝 야시장의 월세(자리를 빌리는 비용)는 2400바트(한화 약 11만 원) 안팎으로 비교적 저렴해 청년들이 쉽게 도전할 수 있다. 하지만 아무리 입지가 좋고 자리가 저렴해도 성공이 보장되는 것은 아니다. 잘되는 가게와 어려운 가게를 가르는 핵심은 바로 '홍보'와 '소통'이다.
"저희 음식이 아무리 맛있다고 한들, 가만히 있으면 사람들은 몰라요. 점포 매장에서 실패를 겪은 뒤, 유동인구가 많은 야시장으로 나와 직접 사람들과 눈을 맞추며 홍보했죠. 거기에 틱톡이나 인스타그램 같은 SNS 활동을 병행하면서 방문객이 폭발적으로 늘었어요."
실제로 미란씨의 햄버거 매장 주변에는 틱톡 등 SNS에서 화제가 된 디저트 노점들이 길게 줄을 서 있는 풍경을 쉽게 볼 수 있다. 디지털 마케팅과 현장 야시장의 결합이 젊은 상인들의 강력한 무기가 된 셈이다.
관광지화의 그늘과 예술이 숨 쉬는 시장의 미래
짜뚜짝 시장이 세계적인 명성을 얻으면서 생긴 변화도 체감할 수 있었다. 본래 지역 주민들의 생활 터전으로 시작했던 이곳은 이제 명실상부한 외국인 중심 관광지로 자리 잡았다. 인기와 더불어 물가도 상승하여, 현지 일반 물가에 비해 많게는 50% 이상 높게 책정되다 보니 정작 현지인들의 발길은 과거에 비해 줄어든 편이다.
그럼에도 불구하고 짜뚜짝 시장이 '관광객 바가지 시장'으로 전락하지 않는 이유는 특유의 문화적 깊이 때문이다. 시장 구역 중 미술품과 공예품을 판매하는 부스에 들어서면 마치 대형 현대미술 전시회에 온 듯한 착각에 빠진다. 상업적인 기념품 사이사이에 지역작가들의 순수 예술 작품들이 자연스럽게 전시되어 판매되고 있어, 방문객들에게 쇼핑 이상의 문화적 영감을 선사한다.
6월 밤의 열기 속에서 경험한 짜투짝 야시장은 물건을 사고파는 상업 공간이 아니다. 전통과 현대, 현지인과 이방인, 그리고 젊은 창업가들의 열정과 디지털 트렌드가 한데 얽혀 숨 쉬는 생동감 넘치는 '문화의 용광로' 였다.
[야시장, 지역 상권의 새로운 해법]
① 야간경제로 살아나는 함양 원도심, 야시장이 마중물 됐다
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② "남들이 하니까 따라 하면 실패합니다"
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③ "유명 가수보다 시장 쿠폰 한 장이 낫다"
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④ 곡성 '칙칙폭폭 야시장'을 찾은 5000명, 과제가 남았다
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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 경상남도 지역 신문 발전 지원사업 보조금을 지원받았습니다.