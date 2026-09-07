정식 가게 접고 야시장 노점 택한 28세 미란씨, 그 이유는

전통시장과 골목상권의 침체는 이제 특정 지역만의 문제가 아니다. 인구 감소와 고령화, 대형 유통시설의 확산, 온라인 소비의 일상화는 지방 중소도시 상권의 구조적 변화를 불러오고 있다. 동시에 소비자들의 생활 패턴이 낮 중심에서 저녁 여가 중심으로 이동하면서, 밤 시간대 소비를 유도하는 '야간경제(Night Economy)'가 새로운 지역 활성화 전략으로 주목받는 추세다.



이에 <주간함양>은 국내외 야시장 성공 사례를 살펴보고, 올해 2회차를 맞은 ‘함양 한들 미니포차 야시장’이 지역 상권과 관광 활성화에 어떤 가능성을 제시하고 있는지, 나아가야 할 방향을 짚어본다.

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"짜뚜짝은 내국인뿐만 아니라 전 세계 외국인들이 끊임없이 찾는 곳이라 도전하기에 최적의 장소라고 생각했어요. 사실 2년 전에는 야시장이 아닌 정식 가게를 얻어서 장사를 시작했어요. 그런데 그때는 지금보다 수익이 훨씬 적었죠. 손님들은 음식을 먹는 것뿐만 아니라 야시장 특유의 북적이는 분위기 자체를 즐기러 온다는 걸 깨달았어요."

"저희 음식이 아무리 맛있다고 한들, 가만히 있으면 사람들은 몰라요. 점포 매장에서 실패를 겪은 뒤, 유동인구가 많은 야시장으로 나와 직접 사람들과 눈을 맞추며 홍보했죠. 거기에 틱톡이나 인스타그램 같은 SNS 활동을 병행하면서 방문객이 폭발적으로 늘었어요."

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[야시장, 지역 상권의 새로운 해법]

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 경상남도 지역 신문 발전 지원사업 보조금을 지원받았습니다.



