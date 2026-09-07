주민이 만든 돌봄, 통합돌봄이 뒤따라왔다

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.



큰사진보기 ▲경남 산청군 성심원 부지 근처 위치한 화목한의원, 화목의원, 산청의료사협 건물 전경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲산청의료사협 사무국의 정우정 사무원, 박인자 경영이사, 황재홍 사무국장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"우리 지역 안에 1차의료를 해낼 수 있는 의사와 주민, 그리고 이렇게 양성된 활동가들이 있다면 통합돌봄을 할 수 있다고 생각하면서 하나씩 쌓아온 겁니다."

큰사진보기 ▲산청의료사협에서는 매주 목요일마다 건강지킴이 교육이 시행된다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲화목의원 내부 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲화목한의원 내부 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"주치의가 환자를 15분 이상은 봐야 되는데 환자가 밀리면 환자 한 명당 5분쯤 보게 되는 상황이 되는 거죠. 그러면 의사를 한 분 더 늘려야 하는데, 늘릴 수 있는 의사도 없고, 있다 하더라도 우리와 가치가 맞는 의사를 찾기는 더 어려워지는 거죠."

*이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

매주 화요일이면 산청의료복지사회적협동조합(이하 산청의료사협)의 건강지킴이들이 모인다. 건강을 주제로 공부하고 테이핑 등 스스로 몸을 돌볼 수 있는 방법도 익힌다. 공부를 마친 이들은 다시 마을로 향한다. 현재 20명 안팎의 건강지킴이가 약 15개 마을 경로당을 찾아 주민의 혈압을 재고 건강 상태를 묻는다. 건강수첩에 몸 상태를 기록하고 체조도 함께한다. 한 번 찾아가고 끝나는 것이 아니라 같은 주민을 계속 만나며 안부와 몸의 변화를 살핀다.산청의료사협은 이런 사람들을 먼저 키웠다. 조합이 형성되기 전부터 건강리더 양성교육을 시작했고 지금까지 약 150명이 교육을 마쳤다. 몸에 대한 이해부터 고령자에게 많은 만성질환과 건강관리 등을 배우며 이 가운데 일부가 건강지킴이로 남아 마을을 찾고 있다.아픈 사람이 병원을 찾아올 때까지 기다리지 않고 주민이 자기 몸을 알고 이웃의 건강에도 관심을 갖도록 하자는 생각에서 시작한 일이다.산청의료사협 박인자 경영이사는 "건강리더가 몇 명 활동하는 게 중요한 것이 아니라 150명이 넘는 조합원들이 건강교육을 받은 것 자체가 의미가 있다"며 "건강리더에 대한 교육은 건강에 대한 정보와 관심을 갖고 자기가 자기를 돌볼 수 있는 힘을 키우는 일"이라고 말했다. 산청의료사협이 내세우는 '나를 돌보고 서로를 돌보고 지역공동체를 돌보자'는 말도 여기에서 출발한다.의료복지사회적협동조합은 주민이 조합원이 돼 의료기관을 만들고 운영에 참여하는 협동조합이다. 산청에서는 2021년 주민들이 뜻을 모아 산청의료사협을 만들었고 현재 화목한의원과 화목의원, 재택의료센터를 운영하고 있다.하지만 의료기관을 만드는 것만이 목표는 아니었다. 산청의료사협 박인자 경영이사는 조합 설립 초기부터 지역에서 1차의료와 예방적인 건강관리를 함께 할 사람을 키우는 데 공을 들였다고 설명했다.건강리더 교육은 올해 9기까지 이어졌다. 교육을 마친 사람이 모두 건강지킴이가 되는 것은 아니다. 자신의 건강을 돌보는 데 교육을 활용하는 사람도 있고 이 가운데 18~20명 정도가 꾸준히 마을 활동에 참여한다. 이들은 매주 다시 모여 공부한 뒤 경로당을 찾는다.처음 생각처럼 모든 일이 자연스럽게 풀린 것은 아니다. 애초에는 건강리더가 자신이 사는 마을에서 이웃을 돌보기를 기대했지만 주민들이 활동을 낯설어하거나 원하지 않는 경우도 있었다. 산청의료사협은 이장단 회의에서 활동을 설명하고 관심 있는 이장의 추천을 받으면서 찾아갈 마을을 늘렸다.산청의료사협이 말하는 돌봄은 평소 건강을 살피는 일에만 머물지 않는다. 지난해 수해 때는 지역 청년단체에서 출발한 '그늘과언덕' 등과 함께 피해 주민을 돕는 일에도 나섰다. 처음에는 피해를 본 청년 농가를 돕기 위해 사람들이 모였지만 주변 농가까지 피해가 크다는 사실이 확인되면서 의료사협도 조합원들에게 피해 여부를 묻고 성금을 모았다. 이후 지역단체들과 재난사무국을 꾸렸고 의료진은 피해마을을 찾아 의료봉사를 했으며 건강지킴이들도 두 달가량 주민 돌봄에 힘을 보탰다.서로 다른 단체가 빠르게 함께 움직일 수 있었던 것은 지역 안에서 활동하는 사람들이 여러 곳에 겹쳐 있었기 때문이다. 평소 이어온 관계가 재난 때 그대로 작동했다. 병을 치료하는 의료와 생활을 살피는 돌봄, 이웃을 돕는 주민활동이 실제 주민의 삶에서는 따로 떨어져 있지 않다는 것을 보여준 사례다. 그런 산청의료사협은 의료적 처방을 넘어 사회적 처방도 함께 준비하고 있다.통합돌봄이 시작되면서 산청의료사협이 해오던 주민 건강활동에도 변화가 생겼다. 조합원들이 자발적으로 해오던 돌봄 가운데 일부가 경남형통합돌봄 사업을 통해 '건강매니저'라는 일자리로 이어졌다.현재 건강매니저는 10명이다. 건강지킴이가 여러 주민이 모이는 경로당을 주로 찾아간다면 건강매니저는 개별 가정을 방문해 주민을 일대일로 만난다. 하루 5시간씩 근무하며 한 사람에게 필요한 건강과 생활상의 도움을 살핀다.산청에서 눈여겨볼 대목은 통합돌봄이 시작되면서 갑자기 주민돌봄이 생긴 것이 아니라는 점이다. 주민들은 먼저 건강리더를 만들고 마을을 찾았으며 의료진도 주민을 찾아가는 진료를 해왔다. 통합돌봄이 시행되면서 그동안 주민들의 자발적인 활동으로 이어오던 일이 돌봄의 한 부분으로 받아들여지고 일부는 임금을 받는 일로 바뀌기 시작했다.박 이사는 "기존에 해왔던 조합원 교육과 활동, 건강의료봉사 같은 일들이 통합돌봄의 영역이라는 것을 인정받은 것"이라며 "기존에는 의료협동조합의 자체적인 활동이었다면 이제 일자리 사업으로도 만들어보는 단계로 들어갔다"고 말했다.주민의 건강을 살피는 활동 곁에는 의료가 있다. 산청의료사협은 화목한의원과 화목의원을 운영하면서 재택의료센터도 함께 운영하고 있다. 재택의료가 필요한 주민에게는 의사와 간호사, 사회복지사가 함께 가정을 찾는다.주민을 찾아가는 진료는 재택의료센터가 생기기 전부터 있었다. 김명철 화목한의원 원장은 화·목요일 오후 진료실을 비우고 주민을 찾아갔다. 화목한의원이라는 이름에도 화요일과 목요일에 주민을 찾아간다는 뜻이 담겼다. 건강지킴이들도 같은 시기 마을 경로당을 찾아 주민을 만나왔다. 주민의 평소 건강은 마을에서 살피고 진료가 필요하면 의료인이 나서며 거동이 어려운 주민에게는 의료진이 집까지 찾아가는 일이 함께 이뤄지고 있다.산청의료사협이 중요하게 보는 것도 이 같은 1차의료다. 큰 병을 모두 지역에서 치료하겠다는 게 아니라 평소에 주민 건강을 살펴 몸이 나빠지는 것을 늦추고 문제가 생겼을 때 필요한 의료를 받을 수 있도록 하는 것이다.화목한의원에 이어 양방 진료를 하는 화목의원도 문을 열면서 주민이 지역에서 받을 수 있는 진료의 폭은 넓어졌다. 김명철 원장은 "가장 내세우는 것이 1차의료와 주치의"라며 가족처럼 주민을 돌보고 싶다는 뜻에서 시작했다고 설명했다.의료사협이라고 농촌 의료가 안고 있는 어려움에서 자유로운 것은 아니다. 산청의료사협이 꼽는 가장 큰 문제 가운데 하나는 의료인을 구하는 일이다.단순히 의사 면허를 가진 사람만 찾는 것도 아니다. 주민을 오래 만나고 예방과 돌봄을 중요하게 여기면서 의료사협이 하려는 일에 동의하는 의료인이 필요하다. 산청의료사협 관계자는 함양이나 거창 등에서도 의료사협을 고민하는 사람들이 있지만 의료인을 찾는 일이 쉽지 않다고 설명했다.의료기관을 계속 운영하려면 안정적인 수입도 있어야 한다. 아무리 지역에 필요한 의료라고 해도 적자가 계속되면 협동조합 역시 버틸 수 없다. 반면 의료사협이 하려는 일 가운데 하나는 주민이 건강을 스스로 관리해 덜 아프도록 돕는 것이다. 병원을 찾는 환자가 많아야 수입이 생기는 현실과 주민이 건강해지기를 바라는 목표가 항상 같은 방향을 향하는 것은 아니다. 박 이사는 이 두 가지가 부딪힐 수 있다는 점을 인정하면서도 바로 그렇기 때문에 협동조합이 할 수 있는 일이 있다고 설명했다.화목한의원에 내원하는 환자는 산청의료사협을 만들면서 더 많아졌다. 하지만 환자가 많아지면서 또 다른 고민도 생겼다. 산청의료사협은 주치의라는 정체성을 바탕으로 환자와 충분히 이야기하고 몸 상태를 자세히 살피는 걸 추구하지만 화목한의원을 찾는 환자가 많아지면서 진료시간이 부족해 졌다.환자가 없어 의료기관을 유지하기 어려운 것도 농촌 의료의 현실이지만 환자가 늘어도 필요한 의료인을 구하지 못하면 원하는 진료를 하기 어렵다. 산청의료사협 역시 이 문제의 답을 찾아가는 중이다.