"관심을 실제 활동으로..." 기후위기 대응 나선 시민들

큰사진보기 ▲강의중인 고은아 전대전환경교육센터장 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲오리엔테이션을 진행하고 있는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기후위기 행동프로젝트 모집공고 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

기후위기에 직접 대응하기 위한 시민들의 새로운 도전이 시작됐다. 대전환경운동연합과 에너지협동조합 해유가 공동으로 주관하고 한국수자원공사가 후원하는 '기후위기 대응활동 프로젝트'에 10개 팀이 참여해 본격적인 활동을 시작한다.이번 프로젝트는 9월부터 12월까지 진행된다. 참가자들은 단순히 기후위기에 관한 교육을 듣는 것에 그치지 않고, 각 팀이 직접 활동을 기획하고 실행하는 방식으로 프로젝트에 참여한다. 프로젝트의 시작을 알리는 오리엔테이션은 조용준 국장의 진행으로 진행됐다. 참가자들은 10개 팀으로 나뉘어 다양한 방식으로 인사를 나누고 팀 구성원을 소개하며 앞으로 함께 활동할 동료들과 첫 만남의 시간을 가졌다.고은아 전 대전환경교육센터장은 기후위기를 주제로 강의를 진행했다. 참가자들은 기후위기가 우리의 일상과 자연환경에 미치는 영향을 살펴보고, 기후위기 시대에 시민들이 어떤 역할을 할 수 있는지 함께 고민했다.'기후위기 대응활동 프로젝트'의 특징은 참여자들이 직접 자신들의 활동을 결정한다는 점이다. 앞으로 10개 팀은 각각 팀별 기획회의를 통해 자신들이 주목하고 있는 기후·환경 문제를 선정하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 실천 활동을 결정하게 된다. 활동 주제는 기후위기를 중심으로 생물과 서식처 보호, 에너지 전환, 생활환경 개선, 시민들의 인식 전환과 환경교육 등 다양한 분야에서 논의될 것으로 기대된다.각 팀은 독립적으로 하나의 프로젝트를 기획하고 실제 활동까지 진행한다. 10개 팀의 프로젝트에는 각각 멘토 1인이 참여해 활동 과정에서 필요한 조언과 도움을 제공한다. 참가자들의 아이디어가 단순한 계획에 머무르지 않고 실제 지역사회의 변화로 이어질 수 있도록 돕는 역할이다.프로젝트의 결과물과 활동 방식 역시 다양하다. 환경문제를 알리는 영상이나 포스터를 제작할 수도 있고, 책이나 교육 자료를 만들 수도 있다. 시민들을 직접 만나는 캠페인을 진행하거나 지역사회의 환경문제 해결을 위한 시설을 설치하는 등 각 팀의 아이디어에 따라 다양한 실천 활동이 이루어질 예정이다.참가자들도 처음 접하는 이번 프로젝트에 대한 기대감을 나타냈다. 한 참가자는 "오래전부터 기후와 환경 문제에 관심이 있었지만, 무엇을 해야 할지 고민이 많았다"며 "이번 프로젝트를 통해 평소 관심을 실제 활동으로 구체화 했다"고 말했다.기후위기는 거대한 문제지만, 변화는 지역과 일상에서 시작될 수 있다. 기후위기 대응활동 프로젝트에 참여한 10개 팀은 앞으로 자신들이 발견한 문제를 직접 해결하기 위한 방법을 고민하고 실천하게 된다.이번 프로젝트를 통해 10개 팀이 생물 서식처 보호와 에너지 전환, 생활환경 개선, 환경교육 등 다양한 분야에서 어떤 새로운 실천을 만들어낼지 기대된다. 서로 다른 관심과 경험을 가진 참가자들의 작은 행동들이 모여 지역사회의 변화를 만들어가는 과정이 이제 시작됐다.