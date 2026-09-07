민주노총 위원장 "박순관 고작 징역 4년... 대법원이 희망 되어달라"

2024년 아리셀 리튬전지 공장 화재로 23명의 노동자가 숨졌습니다. 1심은 아리셀 대표자 박순관에게 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 책임을 물어 징역 15년을 선고했지만, 2심은 징역 4년으로 대폭 감형했습니다. 아리셀 참사 대책위와 산재피해 유가족협의회는 2심 판결의 부당함을 알리고 대법원의 정의로운 판단을 촉구하고자 제출한 탄원서를 공개합니다.

큰사진보기 ▲2024년 6월 24일 화성시 서신면 전곡리 소재 일차전지 업체인 아리셀 공장에서 화재가 발생해 다수의 사상자가 발생했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양경수 민주노총 위원장 ⓒ 유성호 관련사진보기

대법원 제1부 재판부에 탄원합니다.2024년 경기도 안산에서 발생한 참혹한 화마는 23명의 소중한 생명을 앗아갔습니다. 부푼 희망을 안고 한국 땅을 찾은 이주노동자들이 다수였습니다. 부모를, 자녀를 잃은 유가족들은 아직도 눈물로 거리를 헤매고 있습니다. 법의 엄중한 판단이 그들을 위로할 수 있기를 바랍니다.중대재해처벌법은 우리 사회의 안전을 지키고자, 수많은 노동자 시민의 희생 속에 피어난 소중한 결실입니다. 경영자들은 처벌이 능사가 아니라고 요란을 떨었지만, 몇 푼의 돈보다 생명이 중요하다는 것은 우리 사회의 판단이었습니다. 기업의 운영에 가장 많은 권한을 갖고, 가장 많은 이득을 보는 경영책임자가 안전도 책임져야 한다는 상식적이고 이성적인 선택이었습니다.그런데 아리셀의 경영책임자로 인정된 박순관은 고작 징역 4년의 판결을 받았습니다. 23명의 죽음에, 한 사람당 2개월 남짓한 형량은 우리 사회의 안전을 지킬 수 없다고 생각합니다. 단순히 형량의 경중 문제가 아니라, 아리셀 참사에서 확인할 수 있었던 수많은 불법, 편법과 착취를 가볍게 판단하면 안 된다는 절박함입니다.노동자가 안전하게 퇴근할 수 있는 현장, 누구나 존중받는 사회를 만드는 것은 법의 잣대로만 가능하지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 모두의 인식과 태도가 변해야 가능한 일입니다. 그러기 위해서라도 생명과 안전을 경시한 행위에 대해서는 엄중한 책임을 물어야 합니다.부디 대법원이 유가족과 노동자들의 마지막 희망이 되어주십시오.원심의 잘못된 판단을 바로잡아 안전사회로 나아가길 바랍니다.2026년 8월 25일탄원인 : 민주노총 위원장 양경수