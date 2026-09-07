'정면돌파' 김승원 "한동훈, 인사청문회 나와라"

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하며 각종 의혹에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하며 각종 의혹에 대한 해명문을 들고 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하며 각종 의혹에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

한동훈 무소속 의원이 검찰 수사보고서 등을 공개하며 식약처 코로나19 치료제 로비 의혹을 제기하자 김승원 법무부장관 후보자는 "한 의원이 인사청문회 증인으로 나와 자신의 말(의혹 제기)에 책임을 지라"며 정면돌파 의지를 드러냈다.김 후보자는 7일 오전 9시 27분 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에서 진행한 출근길 문답에서 "이것은 한 의원이 윤석열과 함께 해왔던 검찰 캐비닛 정치의 전형적 모습"이라며 "저를 (기소유예로) 처분했던 검사들도 (인사청문회) 증인으로 요청하겠다"고 목소리를 높였다.김 후보자는 2021년 10월 지인 양아무개씨 부탁을 받고 김강립 식약처장에게 코로나19 치료제 개발업체 제넨셀 임상시험 계획 승인을 청탁했다는 의혹을 받고 있다. 당시 검찰은 김 후보자에 대해 기소유예 처분(혐의는 있으나 기소하지 않음)을 내렸는데, 김 후보자는 헌법재판소에 기소유예 처분을 취소해 달라는 헌법소원 심판을 청구한 바 있다.김 후보자는 이날 정제된 목소리로 미리 준비한 입장문을 취재진 앞에서 낭독했으나, 다소 굳은 표정을 숨기지는 못 했다. 목이 타는 듯 질의응답 시작 전에는 고개를 돌려 물을 마시기도 했다.김 후보자는 "코로나 임상시험 승인 전달 과정에서 더욱 신중했어야 한다는 점은 무겁게 받아들이고 있다"면서도 "결론은 식약처 심사가 공정하게 안 이뤄진 것도 아니고, 식약처에 제가 부정한 청탁 한 적 없다는 것"이라고 말했다.이어 "그 사실은 검찰의 불기소장에 명확히 표시돼 있다"며 "저에 대한 수사가 진행됐던 시기는 한동훈 전 법무부 장관이 3년여 동안 10여명 검사를 총 동원해서 탈탈 털었던 시절이다. 검찰 수사 결과, 부정한 청탁이나 (식약처의) 공정한 심사를 왜곡한 바 없다고 인정돼 (당시) 식약처장님이나 공무원들 모두 다 무혐의 받았다"고 설명했다.김 후보자는 "그러자 한 전 장관은 외압으로 제가 기소유예 됐다고 한다"며 "기소유예 당시 윤석열 정권의 박성재 법무부 장관, 심우정 검찰총장이었는데 더불어민주당 초선 의원에 불과한 제가 검찰에 압력을 가해 기소유예를 만들 수 있었겠나"라고 반문했다.더해 "자신이 몸담았던 검찰 법무부에서 외압으로 저에 대한 기소유예가 이뤄졌다는 것인데 한 의원은 청문회에 꼭 출석해 (주장하는) 사실관계를, 외압을 증명해 보시기 바란다"며 "한 의원은 법무부 장관 시절 수사했던 수사자료 조금씩 언론에 흘리면서 정치공세 벌이고 있는데, 이러한 수사자료 유출이야말로 형사처벌감"이라고 날선 반응을 보였다.김 후보자는 '식약처장에게 민원 청탁성 연락을 하는 것이 적절하냐'는 질문에 대해선 "식약처장님과 일면식도 없어 예의를 지키며 중립적으로 드라이하게 민원 상황을 전달했다"며 말을 아꼈다.김 후보자는 주진우 국민의힘 의원이 자신의 배우자와 자녀 2명이 일하는 발달장애인 돌봄 협동조합에 정부 바우처 수익(3억여 원)이 투입됐다고 주장하는 데 대해선 "월별 액수로 따지면 저의 처는 400만 원이고, 제 아들은 270~280만 원을 수령했다"며 "주 의원이 월급 270만 원 받고 (발달장애) 아이들을 돌보고 가르친다고 하면 일주일도 안 돼 도망갈 것"이라고 반박했다.김 후보자는 "2022년부터 시작된 저에 대한 검찰의 정치수사는 민주당 국회의원들에 대한 수사와 (함께) 동시다발로 이뤄졌다"며 "꼭 닮았다. 표적수사, 쪼개기 기소, 조작기소까지"라고 강조했다.그러면서 "검찰을 국민을 위한 인권 보장 기관으로 거듭나게 하는 것이야말로 국민주권정부 법무부의 소명이라고 생각한다"며 "억울한 단 한 명의 국민이 생기지 않도록 개혁 취지를 현장에서 구현하겠다. 수사·공소기관이 정치적 중립을 지키고 각자의 권한을 국민만을 위해 행사하며 그 결과에 상응하는 책임을 지도록 하겠다"고 덧붙였다.