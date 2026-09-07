북한, 5000t급 구축함 '강건호' 동해함대 배치... 김정은 "해군 핵무장화 실현"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 구축함 강건호 취역기념식이 6일 원산항에서 진행되었다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 기념식에는 부인 리설주와 딸 주애가 동행했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 신형 5000t급 구축함 '강건호'를 동해함대에 실전 배치했다. 김정은 국무위원장은 강건호를 '국가 핵대응체계'에 포함된 전력으로 규정하고 해군의 핵무장화를 본격적으로 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 김 위원장이 참석한 가운데 6일 원산항에서 최현급 구축함 2번함인 강건호의 취역식이 열렸다고 7일 보도했다.강건호는 지난 6월 서해함대에 취역한 1번함 최현호와 같은 함급으로, 북한은 진수 이후 여러 단계의 평가시험을 거쳐 전투성능과 신뢰성을 검증했다고 밝혔다.신문에 따르면 강건호는 동해함대에 배치돼 해상주권 방위와 함께 '핵전쟁억제력'으로서 임무를 수행한다. 북한이 신형 구축함의 임무를 재래식 해상전투에 국한하지 않고 핵 억제력의 일부로 공식화한 것이다.김 위원장도 취역식 연설에서 이를 분명히 했다. 그는 "우리 해군의 핵무장화가 실현"되고 있다며 핵전투체계의 운용을 다각화·실용화하고 이를 실제 해상작전에 적용해야 한다고 강조했다. 이어 강건호 승조원들에게 이 함정이 "국가핵대응체계에 망라된 하나의 수단이고 력량"이라며 전략적 임무가 부여될 것이라고 밝혔다.이는 북한이 대형 수상함 전력을 핵무력 운용체계에 편입시키겠다는 구상을 한층 구체화한 것으로 볼 수 있다.김 위원장은 특히 강건호가 동해함대에 배치된다는 점에 의미를 부여했다. 그는 동해와 인근 수역을 북한의 안전에 대한 위협이 가장 큰 곳으로 지목하면서 한미일의 함정과 전략자산 전개, 연합훈련 등을 비난했다.이어 강건호를 "사실상의 공격형구축함"이라고 규정하고, 이 함정의 동해 배치와 동해지역 해군기지 건설이 "적들에게 명백한 신호"가 될 것이라고 말했다.북한이 강건호의 취역을 단순한 신형 함정 증강이 아니라 동해에서 활동하는 한미일 해군에 대응하기 위한 전력 강화로 규정한 셈이다. 공교롭게도 북한의 강건호 취역식 보도는 한미일 3국의 다영역 연합훈련 '프리덤 에지'가 시작되는 날 공개됐다.강건호는 북한이 최근 빠르게 추진하고 있는 해군 현대화의 상징적인 함정이다. 최현급 구축함은 북한이 자체 건조한 함정 가운데 가장 큰 규모에 속하는 5000t급 다목적 구축함으로 알려졌다.강건호는 지난해 5월 청진조선소에서 열린 진수식 도중 선체가 기울어지는 사고를 겪었다. 당시 김 위원장은 사고를 강하게 질책하고 조속한 복구를 지시했다. 북한은 이후 선체를 복구해 재진수했으며 항해시험과 무기체계 평가를 진행했다.지난 7월에는 김 위원장이 강건호의 주요 무기체계 시험을 직접 참관했다. 당시 북한은 전략순항미사일을 비롯해 함포와 자동기관포, 전자전 수단, 반함·대잠·대공 무기체계 등을 시험했다고 발표했고, 김 위원장은 두 달 안에 취역 준비를 끝내도록 지시했다. 이번 취역으로 당시 제시한 일정이 사실상 지켜진 셈이다.김 위원장은 이날 북한의 해군력 증강이 강건호에서 끝나지 않을 것이라는 점도 강조했다. 함정 건조와 조선소 현대화, 기반시설 건설, 해군 조직 개편과 새로운 부대 창설 등을 포함한 계획을 추진하고 있다고 밝혔다.특히 그는 "해군무력 강화를 위하여 지금 중요한 계획을 실행 중"이라며 "8개월 후에 다시금 세상에 증명해 보이겠다"고 예고했다. 구체적으로 무엇을 의미하는지는 밝히지 않았다.북한이 공개해 온 해군 현대화 계획을 고려하면 향후 추가 대형 수상함이나 잠수함 전력을 공개할 가능성이 제기된다. 다만 김 위원장이 언급한 '8개월 후'의 대상이 무엇인지는 현재로서는 확인되지 않아 특정 무기체계로 단정하기 어렵다.이번 강건호 취역으로 북한은 서해의 최현호와 동해의 강건호 등 최현급 구축함 2척을 각각 실전 배치하게 됐다.특히 김 위원장이 강건호를 직접 국가 핵대응체계의 일부로 규정했다는 점에서 북한 해군 현대화의 방향이 대형 수상함 확보를 넘어 해상 기반 핵전력 운용으로 확대되고 있음을 보여준다는 점이 이번 취역의 핵심으로 평가된다.한편 취역식에는 김 위원장 부인 리설주 여사와 딸 주애도 참석한 사실이 북한이 공개한 사진을 통해 확인됐다.