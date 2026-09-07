고 윤범진 교사 순직 인정 촉구 서명, 2만 5천명 돌파

큰사진보기 ▲지난 1일 유가족과 충남교사노조는 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 고 윤범진 교사의 순직인정을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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고 윤범진 교사에 대한 순직인정 촉구 서명이 2만 5천 명(7일 오전 9시 기준)을 넘어선 것으로 파악됐다.고 윤범진 교사는 지난 2025년 10월 4일 자택에서 숨졌다. 당시 그의 나이는 41세. 학생수 1300명 넘는 충남 아산의 탕정중학교에서 수업과 학생지도는 물론 전자칠판·교탁, 교사 노트북 등 스마트기기와 방송설비 관리까지 격무에 시달렸다. 충남교사노조와 유가족 등은 최근 당국에 윤 교사의 순직인정을 촉구하고 있다.이런 가운데 교사 노조 관계자는 7일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "9월 7일 기준 2만 5천 명이 고 윤범진 교사의 순직인정 촉구 서명에 참여했다"라며 "서명은 지난 8월 28일부터 서명을 받았다. 서명은 기한이 20일까지이다. 이후 인사혁신처에 제출할 예정이다"라고 말했다.최재영 충남교사노조 위원장도 "고 윤범진 교사의 순직 인정 촉구에 2만 명 이상이 참여한 것은 고인의 죽음을 개인의 비극으로 끝내서는 안 된다는 교육현장의 분명한 요구"라고 의미를 분석했다.최근 고 윤범진 교사에 대한 '순직 판단' 절차도 진행 중이다. 앞서 유가족과 충남교사노조는 지난 1일 충남도청 프레스센터에서 고 윤범진 교사의 순직 인정을 촉구하는 기자회견을 연 뒤 아산교육지원청에 순직인정신청서를 제출했다.충남교사노조에 따르면 아산교육지원청은 지난 3일 사망경위조사서 등 관련 자료를 공무원연금공단에 이송했다. 순직 인정 여부는 공단의 조사·확인을 거쳐 인사혁신처 공무원재해보상심의회에서 결정한다.