[사진] 23년 전 노동자의 유서를 닦으며 새긴 것

큰사진보기 ▲지난 5일 양산 솥발산 열사묘역을 찾은 참가자들이 고 배달호 노동열사의 유서가 새겨진 묘비를 닦고 있다. 2003년 그가 남긴 유서에는 해고와 징계, 재산·급여 가압류 등 당시 노동 현실에 대한 절박한 호소가 담겨 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 5일 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 ‘추석맞이 솥발산 열사묘소 참배 및 열사묘역 정비’ 행사 참가자들이 묘역 정비를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 행사는 민주노총 부산경남본부 열사정신계승특별위원회와 부산경남울산열사정신계승사업회가 공동주관했다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

지난 5일 경남 양산 솥발산 열사 묘역에서 민주노총 부산경남본부 열사정신계승특별위원회와 부산경남울산열사정신계승사업회 공동주관으로 '추석맞이 솥발산 열사묘소 참배 및 열사묘역 정비' 행사가 열렸다.참가자들은 묘역 곳곳을 정비하고 묘비를 닦으며 먼저 떠난 노동열사들의 삶과 죽음을 되새겼다. 특히 2003년 1월 9일 두산중공업의 노조 탄압 등에 항거하며 분신한 고 배달호 노동열사의 묘비에는 당시 그가 남긴 유서가 새겨져 있다."해고자 18명, 징계자 90명 정도 재산가압류, 급여가압류 노동조합 말살 악랄한 정책에 우리가 여기서 밀려난다면 전사원의 고용은 보장받지 못할 것이다", "공정해야 할 재판부가 절차를 거쳐 쟁의행위를 했는데도 불구하고 모든 것이 불법이라니 가진 자의 법이 아닌가"라는 절박한 문장들이 23년이 지난 지금도 묘비 위에 남아 있다.참가자들이 묘비에 쌓인 먼지를 닦아내자 23년 전 한 노동자가 남긴 글귀들이 다시 또렷하게 모습을 드러냈다. 그러나 그 문장들은 단지 지나간 시대의 기록으로만 읽히지 않았다. 해고와 고용불안, 노동조합 활동을 둘러싼 갈등과 노동 기본권의 문제 등 노동 현장의 구조적 문제들이 여전히 우리 사회에서 반복되고 있기 때문이다.이날의 묘역 정비는 묘소를 깨끗이 단장하는 데 그치지 않고, 노동자들이 왜 자신의 삶을 던져가며 싸워야 했는지, 그리고 그들이 남긴 과제가 지금 얼마나 해결되었는지 돌아보는 자리이기도 했다. 23년 전의 유서를 직접 닦으며 참가자들이 다시 마주한 것은 결국 '열사정신계승'이라는 말이 과거를 추모하는 데 머무는 것이 아니라 오늘의 노동 현실을 돌아보고 바꾸기 위한 약속이어야 한다는 점이었다.