메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.09.07 10:15최종 업데이트 26.09.07 10:15

[사진] 23년 전 노동자의 유서를 닦으며 새긴 것

양산 솥발산 열사묘역서 추석맞이 참배·묘역 정비… 열사의 유서가 오늘의 노동현장에 던지는 질문

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
지난 5일 양산 솥발산 열사묘역을 찾은 참가자들이 고 배달호 노동열사의 유서가 새겨진 묘비를 닦고 있다. 2003년 그가 남긴 유서에는 해고와 징계, 재산·급여 가압류 등 당시 노동 현실에 대한 절박한 호소가 담겨 있다.
지난 5일 양산 솥발산 열사묘역을 찾은 참가자들이 고 배달호 노동열사의 유서가 새겨진 묘비를 닦고 있다. 2003년 그가 남긴 유서에는 해고와 징계, 재산·급여 가압류 등 당시 노동 현실에 대한 절박한 호소가 담겨 있다. ⓒ 비주류사진관

지난 5일 경남 양산 솥발산 열사 묘역에서 민주노총 부산경남본부 열사정신계승특별위원회와 부산경남울산열사정신계승사업회 공동주관으로 '추석맞이 솥발산 열사묘소 참배 및 열사묘역 정비' 행사가 열렸다.

참가자들은 묘역 곳곳을 정비하고 묘비를 닦으며 먼저 떠난 노동열사들의 삶과 죽음을 되새겼다. 특히 2003년 1월 9일 두산중공업의 노조 탄압 등에 항거하며 분신한 고 배달호 노동열사의 묘비에는 당시 그가 남긴 유서가 새겨져 있다.

"해고자 18명, 징계자 90명 정도 재산가압류, 급여가압류 노동조합 말살 악랄한 정책에 우리가 여기서 밀려난다면 전사원의 고용은 보장받지 못할 것이다", "공정해야 할 재판부가 절차를 거쳐 쟁의행위를 했는데도 불구하고 모든 것이 불법이라니 가진 자의 법이 아닌가"라는 절박한 문장들이 23년이 지난 지금도 묘비 위에 남아 있다.

AD
참가자들이 묘비에 쌓인 먼지를 닦아내자 23년 전 한 노동자가 남긴 글귀들이 다시 또렷하게 모습을 드러냈다. 그러나 그 문장들은 단지 지나간 시대의 기록으로만 읽히지 않았다. 해고와 고용불안, 노동조합 활동을 둘러싼 갈등과 노동 기본권의 문제 등 노동 현장의 구조적 문제들이 여전히 우리 사회에서 반복되고 있기 때문이다.

이날의 묘역 정비는 묘소를 깨끗이 단장하는 데 그치지 않고, 노동자들이 왜 자신의 삶을 던져가며 싸워야 했는지, 그리고 그들이 남긴 과제가 지금 얼마나 해결되었는지 돌아보는 자리이기도 했다. 23년 전의 유서를 직접 닦으며 참가자들이 다시 마주한 것은 결국 '열사정신계승'이라는 말이 과거를 추모하는 데 머무는 것이 아니라 오늘의 노동 현실을 돌아보고 바꾸기 위한 약속이어야 한다는 점이었다.

지난 5일 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 ‘추석맞이 솥발산 열사묘소 참배 및 열사묘역 정비’ 행사 참가자들이 묘역 정비를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 행사는 민주노총 부산경남본부 열사정신계승특별위원회와 부산경남울산열사정신계승사업회가 공동주관했다.
지난 5일 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 ‘추석맞이 솥발산 열사묘소 참배 및 열사묘역 정비’ 행사 참가자들이 묘역 정비를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 행사는 민주노총 부산경남본부 열사정신계승특별위원회와 부산경남울산열사정신계승사업회가 공동주관했다. ⓒ 비주류사진관

#솥발산열사묘역#배달호열사#솥발산#부경울열사회#민주노총부산본부

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

이 기자의 최신기사47년간 자갈치 노동자들 허기 채운 '고봉밥 할매'


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기