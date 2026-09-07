▲서산시, 예천동 광역상수관로 파열 긴급 복구 6일 야간 10시 30분 사고 현장에서 복구 작업이 한창 진행 중이다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲6일 복구 현장 모습. ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 예천동 일대에서 노후 광역상수관로가 파열되는 사고가 발생해 지자체 및 관계 기관이 긴급 복구 작업과 교통 통제에 나섰다.시에 따르면 지난 5일 낮 12시 22분경 예천동 예천주공2단지 앞 사거리(예천동 1299-6번지 일원) 지하에 매설된 800mm 규격의 광역상수관로가 노후화로 40cm가량 찢어지는 사고가 발생했다. 이에 따라 다량의 수돗물이 누수 되어 인근 도로 일부가 침수됐다.사고 직후 서산시 상하수도과와 관계 기관은 현장에 출동해 안전 조치와 누수 구간 확인을 마치고, 추가 침수 및 교통 혼잡 방지를 위한 대책을 시행했다.이어 서산시는 지난 6일 오전 9시부터 파열된 상수관로에 대한 긴급 복구공사에 착수했다. 공사 여파로 파리바게트 예천점 사거리~예천주공아파트 구간 및 예천주공아파트~호수공원·서산의료원·대산 방면 도로 일부의 차량 통행이 제한됐다.시는 이번 공사를 물 공급을 끊지 않는 '부단수 차단방식'으로 진행해 단수 피해 없이 정상적으로 수돗물을 공급했다고 밝혔다.또한 주민 불편을 줄이기 위해 석남동 행정복지센터를 중심으로 통장단 및 관내 사회단체에 통제 상황을 신속히 전파하고 마을 방송 등을 통한 자발적 안내 협조를 요청했다.서산시는 복구공사 진행 상황과 교통통제 해제 여부를 지속적으로 점검하고 있으며, 향후 변동 사항이 발생하는 대로 주민들에게 즉시 안내할 방침이다.