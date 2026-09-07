김승원이 쏘아 올린 논쟁, 친절한 민원과 로비 사이에서

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정치인에게 민원은 일상이다. 억울한 행정처분을 해결해 달라는 주민부터 인허가 지연으로 어려움을 겪는 기업인까지 국회의원 사무실에는 수많은 민원이 들어온다. 복잡한 행정절차 속에서 국민의 목소리가 묻히지 않도록 정부와 시민을 연결하는 것은 선출직 정치인의 중요한 역할이다. 문제는 이러한 민원 중에는 억울한 일을 해결해 달라는 정당한 요구 뿐만아니라 특혜성 로비까지 뒤섞여 있다는 데 있다.최근 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 '식약처 민원' 논란에서 이 문제를 다시 생각하게 한다. 김 후보자는 국회의원 신분으로 지인의 요청을 받아 코로나19 치료제 개발업체와 관련해 식약처에 신속한 심사를 요청했다는 의혹에 대해 "승인을 요구한 것이 아니라 고충 민원을 전달한 것"이라고 해명했다. 야권은 특정 업체를 위한 부당한 영향력 행사라고 주장한다. 이 글에서는 그 의혹의 진위를 판단하려는 것은 아니다. 이 논란을 계기로 더 근본적인 문제인 정치인의 정당한 민원 해결은 어디까지이고, 어디서부터 부당한 로비와 청탁이 되는가에 대해 집중했다.우리 법은 정치인의 민원 전달 자체를 금지하지 않는다. 청탁금지법은 선출직 공직자가 공익적인 목적으로 제3자의 민원을 전달하는 행위를 부정 청탁의 예외로 인정한다. 행정기관에 법정기한 안에 업무를 처리해 달라고 요구하거나 처리 상황을 확인하는 것은 가능하다. 반면 인허가나 승인 등의 업무에서 법령이나 기준을 어겨 특정한 결과를 만들어 달라고 요구한다면 부정한 청탁이 될 수 있다. 간단히 말하면 '절차대로 살펴봐 달라'와 '되게 해 달라'의 차이​다.이 구분의 경계를 분명히 하기 위해서는 우선 무엇을 요구했는가를 봐야 한다. "왜 처리가 늦어지는지 확인해 달라", "규정에 따라 검토해 달라"는 절차에 대한 요구다. 반면 "허가해 달라", "채용해 달라"처럼 행정기관이 내려야 할 결론까지 요구한다면 청탁에 가까워진다. 그리고 누구를 위한 민원인가도 중요하다. 가족·친구·후원자처럼 정치인과 특별한 관계에 있는 사람의 이익이 걸려 있다면 더 엄격한 기준이 필요하다. 금품이나 정치후원금 등 대가가 연결된다면 문제의 성격은 더욱 분명해진다.그러나 현실에서는 이 경계가 분명하지 않다. 국회의원은 법을 만들고 예산을 심사하며 국정감사를 통해 정부 기관을 감독한다. 이런 사람이 기관장에게 "잘 살펴봐 달라"고 말하면 명시적인 압력이 없어도 담당 공무원에게는 부담이 될 수 있다. 정치인은 단순한 민원 전달이라고 생각했더라도 행정기관은 다르게 받아들일 수 있다. 그래서 정치인의 민원은 '불법이냐 아니냐'만으로 판단하기 어렵다. 권력 자체가 압력으로 작용할 수 있기 때문이다.선진 민주주의 국가들은 이해관계자가 정치인이나 정부에 자신의 요구를 전달하는 것 자체를 합법적인 정치참여의 통로로 제도화하고 있다. 특히 미국·캐나다·프랑스 등은 전문 로비스트가 기업이나 단체를 대신해 정부와 의회에 의견을 전달하는 것도 일정한 규칙 아래 허용한다. 대신 중요한 원칙이 있다. 누구의 돈을 받고, 누구를 위해, 어떤 사안으로 권력에 접근했는지를 숨겨서는 안 된다는 것이다.미국은 <로비공개법>에 따라 일정 요건에 해당하는 로비스트와 로비회사가 고객을 등록하고 활동을 공개하도록 한다. 캐나다는 한 걸음 더 나아가 고위공직자와의 일정한 전화·면담에 대해 접촉한 공직자의 이름과 날짜, 논의 주제까지 보고하도록 하고 있다. 프랑스 역시 이해관계 대표자의 등록과 로비 활동, 투입 수단 등을 공개하도록 한다. 즉 이들 나라의 접근은 '부탁을 하지 못하게 하는 것'이 아니라 '부탁이 보이게 만드는 것'​에 중점을 둔다. 민주주의에서 정치인에게 요구를 전달하는 것은 불가피하다. 문제는 그것이 공식적인 제도의 틀을 벗어나 비밀리에 이루어지고, 사적 대가나 특혜와 결합할 때다.결국 이 문제에서 중요한 것은 전화와 문자, 개인적 인맥을 통해 이루어지는 '보이지 않는 민원'​을 어떻게 막느냐에 있다. 국회의원이 기관장에게 "잘 살펴봐 달라"고 말하는 것만으로도 담당 공무원에게는 압력이 될 수 있다. 명시적인 특혜 요구가 없어도 권력에 대한 접근 자체가 행정의 공정성을 흔들 수 있기 때문이다. 그렇다고 정치인의 민원을 막을 수는 없다.그래서 정당한 민원은 적극적으로 해결하도록 하고, 불법적인 로비는 막을 수 있는 방법이 기록하고 공개하는 것이다. 특히 인허가·채용·수사·정부 계약·보조금처럼 특정 개인이나 기업의 이해관계가 크게 걸린 민원은 누가, 누구를 위해, 어떤 요청을 했고 행정기관이 어떻게 처리했는지를 기록해야 한다. 그리고 필요한 범위에서 국민이 확인할 수 있도록 공개해야 한다. 공개는 정치인을 옥죄는 장치로만 작용하는 것은 아니다. 정상적인 민원이라면 오히려 정치인을 보호한다. 반대로 공개하기 어려운 부탁이라면 그 자체로 권력의 개입을 다시 생각하게 만든다.정치인이 국민의 억울함을 풀어주는 역할은 필요하다. 그러나 그 힘이 권력에 가까운 사람만 이용할 수 있는 '빠른 길'이 되어서는 안 된다. 민원은 열어놓되, 과정은 기록하고 공개하자. 그래야 특혜로 가는 뒷문을 닫을 수 있다.