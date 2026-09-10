대학 시절 도보 여행을 생각나게 한 예능 '풍향중'

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큰사진보기 ▲'풍향중' 캡쳐 이미지안테나 플러스가 제작하는 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 대표 콘텐츠 ‘핑계고’에서 파생된 국내 여행 코너 ‘풍향중’ ⓒ 안테나 플러스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도보여행 맵대학시절 했던 도보여행 경로를 이미지화 해서 남겨 두었다. 1차는 서울-삼척, 2차는 서울-부산, 3차는 서울- 땅끝마을 총 세번에 거쳐 도보여행했다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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유튜브에서 우연히 '풍향중'을 보게 됐다. 유재석이 진행하고 배우 김성민, 코미디언 지석진과 양세찬이 함께하는 국내 여행 프로그램이었다. 스마트폰에 의지하지 않고 지도와 국도에 기대어 여행한다. 목적지를 가장 빠른 길로 찾아가는 여행이 아니라, 지도를 펼쳐놓고 국도를 달리며 길 위에서 만나는 여러가지 일들을 보여주는 여행이다.내가 어릴 때만 해도 자동차 여행을 떠날 때 반드시 챙기는 것이 있었다. 전국지도책과 대한민국의 고속도로가 표시된 전국지도였다. 아버지는 여행을 떠나기 전날이면 지도를 펼쳐놓고 한참 들여다보곤 했다. 여행중에도 휴게소에 들르면 지도를 다시 펼쳤다.열심히 지도를 봐도 길을 잃을 때가 있었다. 그러면 근처 가게에 들어가 주인에게 길을 묻거나 길을 지나가는 사람에게 물었다. 그게 흔했고 당연했던 시절이었다.시간이 흘러 내비게이션이 생겼다. 그리고 얼마 지나지 않아 그 기능은 스마트폰 안으로 들어왔다. 전국지도책은 자동차에서 사라졌고, 길을 묻는 일도 거의 사라졌다. 이제는 목적지를 입력하면 가장 빠르고 편한 길을 알려준다. 길을 잃을 일이 거의 없다.풍향중을 보면서 그때가 그리워졌다. 그리고 자연스럽게 20대에 했던 도보여행이 생각났다.나는 대학교 때 전국을 걸었다. 한 번에 전국을 걸은 것은 아니었다. 세 번으로 나누어 한여름 서울에서 삼척까지, 한겨울에 서울에서 부산까지, 마지막은 가을에 서울에서 땅끝마을까지 걸었다. 국도와 지방도의 갓길을 따라 걸었다. 삼척까지 12일, 부산까지 14일, 땅끝마을까지 10일. 모두 합치면 36일이었다. 36일 동안 거의 종일 먹고 걷고 자는 것만 했다. 지금 생각하면 참 무모한 여행이었다. 말 그대로 '젊음'과 '도전'이었다.그래서 나에게 '국도'는 조금 특별한 길이다. 그 길 어딘가에는 내 발자국이 남아 있을 것만 같은 느낌이 든다. 풍향중은 바쁜일상 속 잊고 있던 그 감성을 건드렸다.그때의 나는 참 많은 생각을 했다. 많은 것을 버렸고, 또 많은 것을 얻었다. 그리고 많은 사람들을 만났다. 길을 걷는 청년들에게 정말 많은 사람들이 도와줬다. 길을 알려주기도 했고, 먹을 것과 음료를 건네기도 했다. 잠시 쉬어가라고 말을 걸어오는 사람도 있었고 재워주는 사람들도 있었다.지금 생각하면 그 여행에서 가장 오래 남는 것은 내가 걸었던 길의 풍경이나 목적지라기보다, 그 과정에서 우연히 벌어진 작은 사건들이었다. 목적지를 향해 가는 동안 계획에 없던 일이 생겼고, 그 일이 여행의 추억이 되었다. 돌발상황이 때로는 여행의 가장 좋은 기억이 되기도 한다.오늘날 스마트폰은 내가 어디에 있는지, 내가 어떻게 가야하는지 정확하게 알려준다. 가장 가까운 식당과 가장 빠른 길, 사람들이 많이 찾는 장소까지 알려준다. 오로지 선택과 목표 뿐이다. 우리는 과하게 편리한 세상에 살고 있는 것 같다.풍향중은 내가 잊고 있던 '길을 잃을 수 있었던 시절'을 다시 보여주었다. 국도의 풍경, 자동차로 가득한 고속도로가 아닌 한적한 시골길과 옛 건물들을 보여주었다. 나와 친구들이 걸었던 길의 모든 것을 하나씩 꺼내어 보여주었다.비싸진 물가와 비행기 티켓을 생각하면 당장 한국에 가는 일이 쉽지는 않다. 그래도 다시 한국에 가게 된다면 한 번쯤은 국도 여행을 하고 싶다. 그 길에 남아 있을 나의 발자국을 느껴보고 싶어졌다. 계획한 길을 조금 벗어나고, 계획에 없던 곳에서 머물고 싶다.풍향중을 보며 나는 내가 걸었던 길을 다시 만났다. 그리고 그 길 위에 있던 나도 우연히 만났다. 어쩌면 내가 그리워한 것은 어디로 가게 될지 몰랐던 그 시절, 길 위에서 우연을 만나던 당시의 나를 그리워하는 것일지도 모른다. 언젠가는 그 길을 다시 걸으며, 오래전 그곳에 남겨둔 기억들을 하나씩 꺼내보고 싶다.