호르무즈 파병? 아크부대 유족이 묻는다

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부 주최 공식 환영 만찬에서 대화하고 있다. 2026.7.8 [공동취재 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아랍에미리트 라스알카이마 북부(오만의 무산담 정부 경계 인근)에서 바라본 호르무즈 해협 근처 페르시아만의 화물선들. 2026. 3. 11 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일 아부다비의 한 호텔에서 아크부대 장병들을 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2025.11.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 곽진수 중위의 봉안함 앞에 선 아버지국립서울현충원 충혼당에서 고 곽진수 중위의 아버지가 아들의 봉안함 앞에 서 있다. 유가족에게 장례와 안장은 끝이 아니라, 권리구제를 위한 또 다른 시작이었다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 오후 서울 광화문네거리 교보문고앞에서 팔레스타인들과 연대하는 사람들 주최로 열린 ‘호르무즈 한국군 파병 반대 및 미국-이스라엘 전쟁 지원말라’ 긴급집회 참석자들이 구호를 외치며 거리행진을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 고인의 사망 이후 해외파병 장병과 유가족을 위한 제도개선 필요성을 지속적으로 제기하고 있습니다.

최근 청와대가 호르무즈 해협의 자유항행과 중동의 평화·안정을 위한 기여 방안을 검토하고 있다는 기사를 접했다. 전투와 비전투를 포함한 다양한 방식이 검토 대상이지만, 아직 최종적으로 정해진 것은 없다고 한다.그 기사를 읽으며 마음이 무거웠다. 나는 비PKO 해외파병인 UAE 아크부대에 아들을 보냈다. 그리고 아들은 그곳에서 돌아오지 못했다.아들은 살아서가 아니라 영현이 되어 조국으로 돌아왔다. 그런데 그 마지막 귀환조차 내가 생각했던 '국가의 영현 봉송'과는 달랐다. 해외에서 돌아온 아들의 영현은 민간항공 운송절차에 따라 인천국제공항 수입 화물터미널을 거쳐 인계됐다.그 뒤 나는 합동참모본부에 해외파병 중 사망한 장병을 위한 별도의 국가 영현 운송·예우 절차를 마련해 달라고 요청했다. 유가족과 운구 방법을 사전에 협의하고, 군인의 특수성을 반영한 영현 운송 기준을 마련하며, 필요하다면 법령과 규정도 고쳐 달라는 내용이었다.합참은 영현 운송에 관한 내부 규정과 유형별 처리 절차가 있다고 답했다. 다만 그 내용에는 군사사항이 포함돼 공개가 제한된다고 했다. 내가 요청한 제도 개선에 대해서는 국제항공운송협회(IATA) 규정과 이를 근거로 한 국내법 개정이 전제돼야 하며, 이는 합참의 권한 범위를 벗어난다는 답변도 받았다.그 답변을 받아들고 또 하나의 질문이 생겼다. 국가는 장병을 해외에 보내는 제도뿐 아니라, 그 장병이 돌아오지 못했을 때 마지막 길까지 국가의 이름으로 모셔올 제도도 충분히 갖추고 있는가.아들이 떠난 뒤에야 나는 파병 장병의 선발, 현지 복무와 위험관리, 사고조사, 영현 인수, 보험과 보상, 유가족 지원에 이르기까지 수많은 제도를 하나씩 확인하기 시작했다. 그리고 그 과정에서 계속 같은 생각이 들었다. 왜 이런 것들을 사고가 난 뒤 유족이 찾아야 하는가.그래서 지금 국가에 부탁하고 싶다. 호르무즈 파병 여부를 결정하기 전에, 현재의 해외 파병 제도가 놓치고 있는 것은 없는지부터 살펴봐 주었으면 한다. 장병을 보내는 절차뿐 아니라 그들을 어떻게 보호할 것인지, 위험이 달라지면 무엇을 바꿀 것인지, 사고가 발생하면 국가가 어디까지 책임질 것인지, 남겨진 가족은 누가 보호할 것인지까지 충분히 검토하고 논의한 뒤 신중하게 결정해 주었으면 한다.헌법 제60조 제2항은 국군의 외국 파견에 대한 국회의 동의권을 규정하고 있다. 유엔 평화유지활동(PKO)에는 '국제연합 평화유지활동 참여에 관한 법률'이라는 별도의 법률이 있다. 반면 UN PKO가 아닌 해외 파병은 국회의 개별 파병동의안과 국군의 해외파병업무 훈령 등 여러 규범에 따라 운영돼 왔다.아크부대 역시 UN PKO가 아닌 해외 파병이다. 이러한 비PKO 해외 파병을 일반법으로 규율하려는 시도가 없었던 것은 아니다. 현재 국회에는 홍기원 의원 등이 대표발의한 '국군의 해외파견활동에 관한 법률안'이 계류돼 있다. 이 법안은 해외 파견 활동에 대한 법적 근거를 마련하고, 국회 사전 동의와 통제를 제도화하려는 취지로 발의됐다.해외 파견에 대한 국회 동의, 파견 기간 연장, 종료와 보고를 법률로 정하려는 시도 자체는 의미가 있다. 그러나 법안을 직접 살펴 보면 아쉬움도 남는다. 14개 조문 가운데 장병과 직접 관련된 내용은 불이익 처분 금지와 사고 예방 대책 정도이고, 해외파병 장병의 보험·보상이나 사망 이후 유가족의 장기적 지원을 구체적으로 규정한 조항은 찾아보기 어렵다.나는 이 법안을 검토한 뒤 장병 보호와 유가족 지원에 관한 조항을 보완할 필요가 있다고 판단해 별도의 조문안을 작성해 국회에 의견을 제출한 바 있다. 과거 유사한 해외 파병 일반법이 논의될 당시에는 시민사회와 일부 전문가들이 다국적군 참여와 국방 교류 협력 목적의 파견까지 포괄적으로 법제화할 경우 오히려 파병 범위를 넓히고 국회의 실질적 통제를 약화시킬 수 있다고 우려하기도 했다. 법이 파병을 통제하는 장치가 아니라, 파병을 쉽게 만드는 면허가 되어서는 안 된다는 뜻이다.그 우려까지 고려한다면 방향은 분명하다. 파병의 요건은 더 엄격하게 하고, 장병 보호는 더 촘촘하게 해야 한다. 보내는 절차를 만드는 것만으로 해외 파병 기본법이 완성됐다고 할 수는 없다.아크부대는 2011년 첫 파병 이후 15년째 임무를 이어가고 있다. 그동안 중동의 안보 환경은 크게 달라졌고, 실제 수행하는 임무와 훈련의 내용도 변화했다.국방부가 공개한 해외파견근무수당 산정 자료를 보면, 현재 아크부대는 '임무종류 1 + 위험도 1 + 특수근무 1'을 합산한 종합등급 3으로 분류돼 있다. 같은 자료에서 한빛부대는 5, 동명부대는 6, 청해부대는 7이다. 국방부는 이 종합등급이 임무의 종류와 수행 환경, 위험도에 따른 지역별 가중치, 특수근무 여부 등을 합산해 산정된다고 설명했다.합참은 올해 내 질의에 대해 파병 장병의 업무 환경 변경, 유사업무와의 형평성, 장기간 동결 여부 등을 고려해 매년 처우 개선 소요를 건의하고 있으며, 최근 중동 안보 상황을 반영한 해외 파병 부대 위험도 재평가도 진행하고 있다고 답했다. 또 다른 국방부 회신에서는 해외 파병 장병 보호를 위해 현지 정세 판단과 안정성 평가를 정기적으로 시행하고, 방호 시설과 대피호 강화 등 안전 대책을 보강하고 있다고 밝혔다.그 자체는 필요한 조치다. 그러나 나는 그다음을 묻고 싶다. 정기적으로 시행한다는 정세 판단과 안정성 평가의 결과가 실제 장병에게 적용되는 위험 등급과 수당, 보험, 보상 수준의 재산정으로도 이어지고 있는가.내가 해외 파병 지역별 위험도 평가에 사용된 구체적인 근거 자료를 정보공개 청구했을 때 국방부는"과거 해외파병 지역별 위험도 평가에 사용된 구체적 근거자료는 보유하고 있지 않습니다"라고 답했다. 현지 정세는 정기적으로 평가하고 위험도도 매년 검토한다고 한다. 그런데 현재 적용되는 등급이 어떤 구체적 자료와 판단을 거쳐 유지되거나 변경됐는지를 확인하기 어렵다면, 국민은 묻게 된다.현재의 등급이 오늘의 임무와 위험을 충분히 반영하고 있다는 것을 무엇으로 확인할 수 있는가.위험도 평가는 수당 몇 퍼센트를 정하는 행정 자료에 머물러서는 안 된다. 선발과 교육, 보호장비, 정신건강, 의료·후송, 보험·보상, 사고대응과 유가족 지원까지 연결되어야 한다. 호르무즈처럼 정세 변화가 빠른 지역에 장병을 보내는 문제를 검토한다면 더욱 그렇다.누가 위험을 평가하는가. 어떤 수준을 넘으면 임무를 조정하는가. 교전 위험이 높아지면 병력과 보호조치는 어떻게 달라지는가. 부상자가 발생하면 어디로 후송하는가. 어떤 상황이 되면 임무를 중단하거나 철수하는가. 이 질문의 답은 파병 이후가 아니라 파병 전에 있어야 한다.위험도 문제는 보험과 보상에서도 이어진다. 국방부가 정보공개를 통해 밝힌 단체보험 자료를 보면, 사망보험금은 1억 원의 정액보상 구조로 운영돼 왔다. 그리고 2026년 내 질의에 국방부는 "맞춤형복지 단체보험은 전 군인 및 군무원이 동일한 기준으로 보장을 받고 있으며, 해외 파병 여부가 보험의 설계 또는 보장 수준에 차이를 주지는 않습니다"라고 답했다.이 답변을 보면 의문은 더 분명해진다. 위험도는 해외파견근무수당 산정에는 반영하면서, 왜 단체보험의 설계와 보장에는 반영하지 않는가.국내에서 근무하는 장병과 해외의 특수한 환경에서 임무를 수행하는 장병의 위험은 다를 수 있다. 그런데 가장 무거운 결과인 사망에 대비한 보험보장을 동일하게 설계하는 것이 타당한지 다시 논의할 필요가 있다.해외 파병 장병에게 해외파견근무수당이 지급되는 것은 사실이다. 하지만 흔히 생각하는 것처럼 국내 근무 때 받던 여러 수당 위에 위험수당이 그대로 더해지는 구조는 아니다. 현행 '군인 및 군무원의 해외파견근무수당 지급규정'은 해외파견근무수당을 지급받는 경우 위험근무수당, 특수업무수당, 시간외·야간·휴일근무수당, 정액급식비, 교통보조비, 연가보상비 등을 별도로 지급하지 않도록 하고 있다. 해외파견근무수당에 여러 수당이 통합돼 있는 구조다.물론 외국 근무에 따른 국가재해보상 가산 등 별도의 제도도 존재한다. 그러나 국가재해보상은 법률에 따른 공적 급여이고, 군 단체보험은 별도의 위험보장 장치다. 목적과 기능이 다르다. 한 제도에 가산이 있다는 이유만으로, 다른 제도에서 해외파병 장병에게 국내 근무 장병과 동일한 보험보장을 적용하는 것이 당연히 타당하다고 단정할 수는 없다.나는 이 문제도 이미 국방부에 공식적으로 제기했다. 해외파병 장병의 위험도와 임무특성을 반영한 보상체계 연구, 위험·보상 사전고지, 비PKO 파병의 위험성을 반영한 제도 재검토, 해외파병 장병 보호 로드맵을 검토해 달라고 요청했다. 그러나 국방부의 회신은 현행 사망보상금 지급 절차와 순직 분류 기준을 설명한 뒤 "지속적으로 제도 개선 및 법령개정 사항을 검토하겠다"는 내용이었다.내가 물었던 것은 현재 제도가 무엇인지가 아니었다. 해외파병이라는 추가 위험을 앞으로 국가가 어떤 방식으로 평가하고 보장할 것인가를 물었던 것이다.보험보장을 국내 대비 1.5배로 할 것인지, 2배 이상으로 할 것인지는 유족 한 사람이 정할 문제가 아니다. 현역 장병과 파병 경험자, 군 관계자, 보험·재해보상 전문가, 유가족이 참여하는 공청회를 열어 적정한 위험도 연동 기준을 논의하면 된다. 중요한 것은 숫자가 아니다. 위험이 다른데 보장은 왜 같은가. 국가가 그 질문에 답할 때가 됐다고 생각한다.장병 보호는 살아 있을 때의 방호만을 뜻하지 않는다. 선발과 교육, 초급간부 보호, 정신건강, 의료지원과 후송에서 시작해 사고조사, 디지털 증거 보존, 사망한 경우 영현 귀환까지 이어져야 한다.나는 아들이 돌아오지 못한 뒤에야 그 절차를 하나씩 찾아야 했다. 누가 사고를 조사하는지, 어떤 자료를 확인했는지, 디지털 자료는 어떻게 보존되는지, 영현은 어떤 절차를 거쳐 국내에 들어오는지, 어느 기관에 무엇을 요구해야 하는지 유족이 직접 확인해야 했다.합참은 영현 운송에 관한 내부 처리절차가 존재한다고 하면서도 군사사항이라는 이유로 그 내용을 공개하기 어렵다고 답했다. 나는 작전상 비밀까지 공개하라고 요구하는 것이 아니다. 다만 자신의 가족이 국가의 어떤 절차와 예우 아래 조국으로 돌아오는지, 사고가 발생했을 때 유족에게 어떤 권리가 있고 어느 기관이 무엇을 책임지는지는 최소한 사전에 설명할 수 있어야 하지 않을까.국가가 장병을 해외로 보내는 것이라면, 장병이 돌아오지 못했을 때의 절차까지도 파병 전에 준비돼 있어야 한다.군 사망사건은 한 사람의 죽음으로 끝나지 않는다. 한 가정의 삶 전체가 흔들릴 수 있다.우리 사회는 대형 사회재난이 발생했을 때 특별법이나 별도의 지원체계를 마련해 피해자와 유가족에게 심리회복, 의료·생활지원, 법률지원을 제공해 온 사례가 있다. 그러한 지원은 당연히 필요하다. 나는 다른 참사의 유가족이 받는 지원을 줄이자고 말하는 것이 아니다. 희생의 무게를 비교하려는 것도 아니다.내가 묻는 것은 다른 문제다. 국가가 직접 임무를 부여해 해외에 보낸 장병이 그 임무 과정에서 사망하거나 중대한 재해를 입었다면, 그 장병과 가족에게도 그에 상응하는 통합적 국가 보호체계가 있어야 하지 않는가.그런데 군 사망사건 유족은 사고 이후 순직심사와 재심사, 보훈, 정보공개, 행정심판과 행정소송, 보험과 보상 문제를 서로 다른 기관을 찾아다니며 해결해야 하는 경우가 있다. 국가인권위원회도 2023년 국방부장관 등에게 군 사망사고와 관련한 전공사상·재해보상 상담·안내와 유가족 지원 업무를 강화하도록 권고한 바 있다.나 역시 국방부에 정책제안을 했다. 군 사망사건 유족이 사고 초기의 법률지원에서 끝나는 것이 아니라, 순직심사와 재심사, 정보공개, 행정심판·행정소송, 보훈과 군 단체보험 분쟁까지 수년간 이어질 수 있는 권리구제 과정에서 지속적인 안내와 독립적 법률지원을 받을 수 있는 체계를 검토해 달라고 했다.새로운 조직을 반드시 만들어 달라는 요구도 아니었다. 기존 유가족 법률지원제도를 확대하거나, 중앙행정심판위원회의 국선대리인 제도 등 이미 존재하는 권리구제 제도를 연계하는 현실적 방안도 함께 검토해 달라고 했다.그러나 국방부는 재심사에서도 이 제안을 불채택했다. 이유로 제시된 것은 부상 장병의 부상치료, 전역심사, 보상, 보훈신청 등을 지원하는 통합지원팀이 이미 운영되고 있다는 것이었다.나는 다시 묻게 됐다. 부상 장병의 치료와 전역을 지원하는 통합지원팀이, 사망 장병의 유족이 수년 동안 국가를 상대로 진행해야 하는 권리구제 절차를 지원하는 체계와 같은 것인가.군 복무 중 사망한 장병의 유족에게 필요한 것은 사고 직후 몇 차례의 안내만이 아니다. 사고조사에서 시작해 순직과 재심사, 보훈, 정보공개, 행정심판과 소송, 보험과 보상까지 이어지는 긴 과정에서 어디로 가야 하는지 알려주고, 필요한 전문가와 연결하며, 심리·의료적 회복까지 지속적으로 지원하는 체계가 필요하다.국가가 장병에게 국가적 임무를 맡겼다면 사고 이후 유족에게 사실상 "당신의 권리는 당신이 알아서 찾아라"는 구조를 남겨두어서는 안 된다.나는 올해 국방부에 또 하나의 질문을 했다. 아들의 사망 이후 2년 동안 해외파병 장병 보호체계에서 실제로 무엇이 달라졌는지를 물었다. 선발, 정신건강, 사고조사, 디지털 증거관리, 예우와 보상까지 무엇이 신설·개정·보완됐는지, 아직 개선되지 않은 것은 무엇인지, 앞으로 누가 언제까지 고칠 것인지 구분해 답해 달라고 요청했다.국방부는국군의 해외파병업무 훈령 개정 필요사항에 대해 유관 부서와 부대를 대상으로 의견을 수렴·검토 중이라고 답했다. 또 현지 정세 판단과 안정성평가를 정기적으로 시행하고 있으며 방호시설과 대피호를 강화하고 있다고 밝혔다.필요한 조치다. 그러나 그것만으로는 선발, 정신건강, 사고조사, 증거보존, 보험·보상, 영현 이송, 유가족 지원까지 아들의 죽음 이후 실제 무엇이 달라졌는지를 모두 알기 어렵다.나는 지난 2년 동안 영현 운송은 합참에, 보험과 보상은 국방부 관련 부서에, 유가족 권리구제는 또 다른 담당부서에 물어왔다. 답변은 각자의 소관 제도를 설명하는 방식으로 돌아오는 경우가 많았다. 그러나 해외파병 장병의 생명과 가족의 삶은 행정기관의 업무분장처럼 조각나 있지 않다.국가가 장병을 하나의 임무로 해외에 보낸다면 선발과 보호, 위험평가, 사고조사, 귀환, 보험·보상, 유가족 지원 역시 하나의 체계로 준비해야 한다.지난 3월 리얼미터 조사에서 호르무즈 파병 시 인명피해와 실전 교전 가능성이 우려된다는 응답은 83.3%였다. 이 가운데 매우 우려된다는 응답만 49.1%였다. 파병 자체에 반대한다는 응답도 60.9%였다. 반대 이유 중 군 인명피해 및 교전 발생 위험은 36.4%로, 미국 주도의 국제 분쟁에 휘말릴 가능성 다음으로 높았다.정부가 파병을 결정할 경우 가장 적절한 방식으로 의료지원 및 해상 안전 감시 지원을 택한 응답은 39.9%였고, 적극적 군사 지원은 13.9%였다. 국민은 단순히 파병에 찬성하느냐 반대하느냐만을 말하는 것이 아니다. 그곳에 가게 될 장병이 어떤 위험에 놓이는지를 함께 걱정하고 있다.정부와 국회가 국민에게 내놓아야 할 답도 파병 찬반만이어서는 안 된다. 어떤 위험을 평가했는가. 그 평가 결과가 장병의 임무와 보호조치, 보험·보상에 어떻게 반영되는가. 사고가 발생하면 어떤 조사와 의료후송, 영현 귀환, 유가족 지원체계가 작동하는가. 그것을 파병 전에 국민에게 설명해야 한다.지금 국회에는 비PKO 해외파병을 법률로 규율하기 위한 법안이 계류돼 있다. 그렇다면 새로운 파병동의안을 논의하기 전에, 이 법안을 제대로 보완하는 것부터 시작할 수 있지 않을까.파병 전 위험도 평가와 정기·수시 재평가, 평가 결과에 따른 임무·병력·보호조치 조정, 선발과 교육, 정신건강 관리, 의료후송, 위험도와 연동한 보험·보상, 사고조사와 디지털 증거보존, 해외에서 사망한 장병의 영현 국내 이송·인수 및 국가예우 절차, 유가족에 대한 사전 통지·설명의무, 독립적 유가족 권리구제와 유가족지원센터 설치·운영까지 법률에 담는 방안을 논의했으면 한다.유가족지원센터 역시 단순한 상담창구여서는 안 된다. 사고 직후부터 조사절차를 설명하고 필요한 기록과 정보에 접근할 수 있도록 돕고, 순직·보훈·보험·보상·행정절차를 안내하며 독립적 법률지원과 심리·의료지원을 장기간 연계하는 체계여야 한다.필요하다면 국회가 공청회를 열었으면 한다. 현역 장병과 파병 경험자, 군과 정부 관계자, 군사·외교·법률·보험·재해보상 전문가, 그리고 실제 파병 장병의 유가족을 한자리에 불러 지금의 비PKO 해외파병 제도를 공개적으로 점검했으면 한다.필요한 것은 파병을 쉽게 만드는 법이 아니다. 파병을 엄격하게 통제하면서 장병과 가족을 끝까지 보호하도록 국가에 의무를 부과하는 법이다.나는 호르무즈 파병 자체를 막기 위해 이 글을 쓰는 것이 아니다. 외교와 안보, 국익을 고려한 국가의 판단이 필요하다는 것도 안다.다만 아들을 해외파병지에서 먼저 보낸 어머니로서 한 가지를 부탁하고 싶다. 부디 이번에는 장병을 보내는 결정보다, 장병을 지킬 준비가 되어 있는지를 먼저 살펴봐 주었으면 한다.현재의 위험평가가 오늘의 임무를 제대로 반영하는지, 그 평가가 실제 보험과 보상으로 연결되고 있는지, 비PKO 파병을 규율할 법률은 장병과 가족까지 충분히 보호하고 있는지, 사고가 발생하면 누가 유족을 끝까지 지원할 것인지부터 정부와 국회가 함께 점검했으면 한다.나는 아들이 떠난 뒤에야 이 제도들을 하나씩 찾아야 했다. 다음 파병에서는 그러지 않았으면 한다.파병동의안을 먼저 만들고 보호제도를 나중에 고치는 순서여서는 안 된다.선 위험평가와 보호체계, 후 파병이어야 한다.대한민국은 해외파병 장병을 보낼 준비뿐 아니라, 끝까지 보호하고 가족의 품으로 돌려보낼 준비도 되어 있는가. 나는 국가가 그 질문에 먼저 "그렇다"고 답할 수 있도록, 지금 놓치고 있는 부분부터 충분히 검토하고 논의한 뒤 신중한 결정을 내려주기를 바란다.