오뒷세우스는 돌아왔다, 그런데 누가 이타카를 지켰을까

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"우리에게도 다시 돌아갈 이타카를 남겨달라."

2026년 8월 31일, 미국의 시인이자 소설가, 농부이며 생태사상가였던 웬델 베리(Wendell Berry)가 켄터키주 포트 로열의 자택에서 향년 92세를 일기로 세상을 떠났다. 부고를 접했을 때, 오래전부터 알고 지내던 선생님을 떠나보내는 것처럼 가슴 한구석이 묵직해졌다. 직접 만나지는 못했으나, 한때 그를 만나기 위해 꽤 진지하게 준비했던 기억이 스쳐 지나갔기 때문이다.15여 년 전, 나는 웬델 베리에게 편지를 보냈다. 농(農)을 통해 창조세계에 대한 책임과 이웃 사랑을 보여준 그의 삶과 사상에 깊은 인상을 받았고, 꼭 한번 직접 만나 이야기를 나누고 싶었다. 그리고 실제로 그와 전화 통화까지 나누는 기쁨을 누렸다. 전화기 너머 그는 친절하고 따뜻했지만, 삶의 원칙을 가지고 있었다. 그는 "이번 주말에는 가족들과 함께 시간을 보내야 한다"며 양해를 구했다. 당시 나는 지인이 살고 있던 뉴욕에 잠시 방문 중이었고 스스로 느끼기에 영어 실력도 짧았던 터라, 결국 그를 만나러 가는 켄터키 여정을 내려놓았다.돌이켜보면 그의 거절이야말로 가장 웬델 베리다운 행동이었다. 그는 저서나 강연장 안에서만 생태와 농(農)을 말하는 지식인이 아니었다. 가족과 시간을 보내고, 자신이 나고 자란 땅에서 흙을 일구며 한 장소에 깊이 뿌리내리는 삶 자체로 자신의 사상을 증명해낸 인물이다. 그는 산업문명이 인류에게서 빼앗아간 것이 단지 농촌의 아름다운 풍경만은 아니라고 보았다. 땅과 사람, 가족과 공동체, 노동과 삶이 촘촘히 얽혀 있던 관계망 자체가 무너지고 있다고 경고했다. 그에게 농사상(Agrarianism)이란 단순히 농업 기술과 이론이 아니라, 가족과 공동체의 지속가능성, 토지에 대한 책임, 인간적 규모의 소유와 지역경제를 회복하는 삶의 태도였다.베리를 직접 만나지는 못했지만, 나는 그에게 영향을 받은 신학자들을 찾아 나섰다. 듀크대학교 신학대학원으로 가서 노먼 위즈바(Norman Wirzba)와 엘렌 데이비스(Ellen Davis)를 만났다. 두 학자는 신학과 생태, 농업과 성서를 연결하며 내가 고민해온 '농적 삶(Agrarian Life)'을 신학적으로 정립하는 데 영감을 주었다. 나는 장로교(예장 통합) 목사로서 두 신학자의 사상을 국내에 소개하며 농신학(Agrarian Theology)을 전개해왔다. 타임지 선정 미국 최고의 신학자로 불리는 스탠리 하우어워스(Stanley Hauerwas) 역시 웬델 베리에게서 영감을 받았다. 그는 베리의 대학 비판을 신학적 언어로 풀어냈고, 베리의 삶과 사상을 다룬 책의 서문을 맡았다. 거기에 베리의 농사상은 그가 일구는 흙처럼 현실적이라고 단언했다.또한 나의 박사학위 지도교수였던 이승렬 선생님에 대한 감사함도 크다. 선생님은 웬델 베리의 대표 저작 < The Unsettling of America >를 <소농, 문명의 뿌리>라는 제목으로 번역하여 국내에 소개하였다. 이 책은 거대한 산업농이 토양을 황폐화할 뿐 아니라 농촌 공동체와 인간의 정체성을 어떻게 해체하는지 날카롭게 비판하며, 소농의 가치가 왜 문명의 뿌리인지를 명확히 짚어준다.공교롭게도 웬델 베리가 세상을 떠난 날, 나는 호메로스의 <오뒷세이아>를 생각하고 있었다. 고등학교에서 학생들에게 고전을 가르치는 나는 이번 학기 수업 교재로 <오뒷세이아>를 정하려던 참이었다. 마침 극장가에서도 이 서사시를 재해석한 영화가 상영 중이다. 학생들에게 이 작품은 트로이 전쟁을 끝낸 영웅 오뒷세우스가 온갖 괴물과 신들의 방해를 뚫고 바다를 떠돌다 마침내 고향 이타카로 돌아가는 거대한 모험담으로 읽힐 것이다. 그러나 웬델 베리를 통해 바라본 『오뒷세이아』는 전혀 다른 질문을 던진다. 베리는 일찍이 이 작품을 단순한 영웅의 귀환담이 아니라, 고향의 농토와 터전에 대한 오래된 의무감이 깃든 이야기로 읽어냈다.오뒷세우스는 왜 그토록 처절하게 이타카로 돌아가려 했을까? 그곳에는 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스가 있었고, 왕으로서 되찾아야 할 자리가 있었다. 그러나 이타카는 화려한 궁전만으로 존재하는 곳이 아니었다. 곡식이 자라는 밭이 있었고, 가축이 우는 축사가 있었으며, 매일의 삶을 이어가는 농민들의 터전이 있었다. 왕이 20년이라는 긴 세월 자리를 비웠음에도 이타카라는 공동체가 붕괴하지 않고 유지될 수 있었던 이유는 무엇일까? 누군가 그 땅을 묵묵히 갈고, 가축을 돌보며, 흙을 살려내고 있었기 때문일 것이다.하지만 고대의 영웅 서사는 그들의 이름을 기억하지 않는다. 영웅은 떠나고, 싸우고, 모험하며, 명예를 얻고 돌아온다. 그러나 이름 없는 농민들은 자리를 지킨다. 씨앗을 뿌리고, 흙을 일구며, 다음 계절을 기다린다. 영웅은 고향으로 돌아가는 자이지만, 농민은 영웅이 돌아갈 고향을 끝내 지켜내는 자다.인도의 생태사상가 반다나 시바(Vandana Shiva) 역시 '누가 세계를 먹여 살리는가?'라는 근본적인 질문을 던진 바 있다. 그녀는 농기업과 산업농이 인류의 식량을 책임진다는 신화를 걷어내며, 정작 지구를 먹여 살리는 이들은 토종씨앗을 보존하고 땅과 물을 지키며 농사를 짓는 세계 곳곳의 소농들이라고 단언한다. 그렇다면 우리는 다시 물어야 한다. '누가 이타카를 지키는가? 왕인가, 영웅인가? 아니면 매일 흙을 만지며 생명을 일궈내는 농민들인가?'이 질문은 옛 그리스 신화에만 머물지 않는다. 최근 안타까운 마음으로 지켜보고 있는 네팔의 홍수 참사가 떠오른다. 히말라야 지역의 대규모 빙하 붕괴로 인한 토사 유입, 가옥 침수, 강 범람으로 천 명이 넘는 사망자와 수천 명의 실종자가 발생했고, 피해 규모는 50억 달러에 달한다고 한다. 지구상에서 탄소 배출에 가장 적은 책임이 있는 네팔의 농민들이, 정작 산업문명이 자초한 기후 위기의 대가를 가장 먼저, 가장 혹독하게 치르고 있는 셈이다. 기후 위기는 집을 무너뜨리고 밭과 토양을 휩쓸어가는 데서 그치지 않는다. 한순간에 사랑하는 가족과 이웃을, 수 대째 함께해 온 마을공동체를 통째로 앗아갔다. 그 상실 앞에서 우리는 묻지 않을 수 없다.오뒷세우스에게는 20년이 지나도 돌아갈 고향 이타카가 있었지만, 기후재난으로 사랑하는 가족과 농토, 삶의 터전을 모두 잃어버린 네팔의 농민들에게는 과연 돌아갈 이타카가 남아있는가? '귀향(歸鄕)'이란 단순히 원래 있던 집으로 몸을 옮기는 일이 아니다. 내가 속했던 땅으로 돌아가는 것, 살아온 공동체와 관계를 회복하는 것, 다시 씨앗을 심을 수 있는 흙을 밟는 일이다. 기후재난 시대를 살아가는 이들에게 정말 필요한 것은 단기적인 구호품이나 임시 거처가 아니라, 다시 뿌리내려 살아갈 수 있는 농토, 가족과 이웃이 다시 공동체를 일굴 수 있는 고향이다.웬델 베리는 평생을 바쳐 이 진리를 전했다. 인간은 땅과 분리되어 살 수 없으며, 진정한 삶이란 끝없이 소비하며 이동하는 삶이 아니라 내가 속한 장소를 깊이 알고 돌보고 책임지는 삶이라는 것을 말이다. 웬델 베리의 글을 국내 처음 소개했던 고(故) 김종철 선생님이 세상을 떠났을 때, 나는 그를 추모하며 글을 썼다. 6년이 지나 또 한 분의 스승 웬델 베리마저 영원한 고향으로 돌아갔다.이번 학기, 나는 고등학생들과 <오뒷세이아>를 읽으며 이 질문을 던질 것이다. '오뒷세우스가 돌아올 수 있도록 20년 동안 이타카의 땅을 일구고 고향을 지킨 사람들은 누구였을까?' 아이들이 답을 고민하는 순간, 왕의 화려한 그늘에 가려져 있던 진짜 주인공들, 땅을 지킨 농민들의 얼굴을 만나게 될 것이다. 그리고 그 얼굴 위로 지금 네팔에서, 그리고 전 세계 기후재난 현장에서 가족과 흙을 잃고 울부짖는 소농들의 모습이 겹쳐 보일 것이다.영웅은 화려하게 돌아오지만, 누군가는 영웅이 돌아올 터전을 지키고 있다. 우리가 오늘도 식탁에 앉아 음식을 나누고 삶을 이어갈 수 있는 까닭은, 이름 없이 흙을 돌보고 씨앗을 지키며 자신의 땅에서 다음 계절을 기다리는 농민들이 있기 때문 아닐까?평생 사랑했던 켄터키의 흙으로 돌아간 웬델 베리를 깊이 추모한다. 그의 영정 앞에서 우리가 가슴에 새겨야 할 마지막 다짐은 분명하다. 우리가 진정 지켜내야 할 것은 영웅의 화려한 귀환이 아니라, 이름 없는 영웅들과 그 후손들이 뿌리내려 살아갈 고향(땅) 자체다. 지금 큰 슬픔을 짊어진 네팔의 농민들이, 그리고 상처 입은 지구의 흙이 우리를 향해 외치고 있다.