늘 마음에 걸린 단어, '실향민'... 떠났다고 고향이 사라지는가

'실향민(失鄕民).'

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큰사진보기 ▲1998년 6월 16일 현대그룹 정주영 명예회장과 함께 북한으로 가는 '소떼'를 태운 트럭들이 판문점 공동경비구역을 지나는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 '사람의 통일'을 이야기하고 있습니다.