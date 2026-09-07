늘 마음에 걸린 단어, '실향민'... 떠났다고 고향이 사라지는가

팔레스타인 출신의 학자 에드워드 사이드는 <Reflections on Exile>에서 망명이란 결국 "고향의 존재와 그곳에 대한 사랑, 그리고 유대를 전제로 하는 것(Exile is predicated on the existence of, love for, and bond with, one's native place)"이라고 썼다.
'실향민(失鄕民).'
한국에 와서 처음 이 말을 알게 되었을 때부터 마음 한편이 이상했다. 말 그대로 풀면 '고향을 잃은 사람'이다. 한국민족문화대백과사전은 실향민을 "고향을 떠난 뒤 외적 조건으로 인하여 고향으로 돌아갈 길이 막힌 사람"이라고 설명한다.
'잃을 실'이라는 글자가 마음에 걸린 이유
왜 그런 이름이 붙었는지는 충분히 이해할 수 있다. 광복과 분단, 6.25전쟁을 거치며 북에서 남으로 내려온 사람들은 돌아가는 길이 막혔다. 잠시 떠난다고 생각했던 사람들조차 평생 고향 땅을 다시 밟지 못했다. 그런데 나는 '잃을 실(失)'이라는 글자가 늘 마음에 남았다.
고향으로 돌아가지 못한 것이지, 고향을 잃어버린 것은 아니지 않은가. 사이드의 문장을 읽으며 내가 왜 '실향민'이라는 이름 앞에서 오래 마음이 걸렸는지 조금 더 분명해졌다. 떠났다고 해서 고향이 사라지는 것은 아니다. 오히려 돌아갈 수 없기 때문에 고향에 대한 기억과 유대는 더 오래 남기도 한다.
그래서 가끔 상상해 본다. 만약 그때부터 이들을 '실향민'이 아니라 '북향민(北鄕民)', 즉 '북에 고향을 둔 사람'이라고 불렀다면 어땠을까. '실향민'이라는 이름에는 한 세대가 온몸으로 겪어야 했던 분단의 아픔이 고스란히 담겨 있다. 그들을 '고향을 잃은 사람'이 아니라 '갈 수 없는 고향을 평생 품고 살아온 사람'으로 바라보았다면 그들의 삶도 조금 달라지지 않았을까.
실향민과 이산가족도 엄밀히 말하면 같은 개념은 아니다. 실향민이 '고향'을 중심으로 한 말이라면 이산가족은 '가족'을 중심으로 한 말이다. 북에 고향을 두었어도 가족이 모두 함께 내려왔다면 실향민이지만 이산가족은 아닐 수 있고, 반대로 북에서 태어나지 않았더라도 가족이 남과 북으로 흩어졌다면 이산가족일 수 있다.
오늘날 북향민들 가운데에도 가족을 북에 남겨둔 수많은 이산가족이 있다. 과거 실향민 세대가 광복과 분단, 전쟁의 소용돌이 속에서 가족과 헤어졌다면, 수십 년 뒤에는 굶주림과 경제난 속에서 가족을 살려보겠다고 눈물을 삼키며 고향을 떠난 사람들이 북향민들이다. 시대와 과정은 달랐지만 분단은 세대를 건너 또 다른 이산의 삶을 만들어왔다.
통일부 자료에 의하면 올해 7월 말 기준 이산가족찾기 신청자 13만 4819명 가운데 생존자는 3만 3147명 뿐이다. 한편 지난 6월 기준 대한민국에 들어온 북향민은 누적 3만 4600명, 국내에 거주하는 사람은 3만 1541명이다.
집계 기준과 대상이 전혀 다른 두 숫자를 비교하는 데는 이유가 있다. 살아 있는 등록 이산가족 3만 3147명과 현재 대한민국에서 살아가는 북향민 3만 1541명이라는 비슷한 숫자를 나란히 바라보노라니, 괜히 시대적 사명감이 불끈 들기 때문이다. 한 세대가 고향과 가족을 그리워하며 역사의 뒤편으로 사라져가는 시간에, 북에 고향과 가족을 둔 또 다른 3만여 명이 이 땅에서 살아가고 있다.
맨주먹으로 삶을 시작한 사람들
한국에 와서 나는 북에서 내려온 실향민들이 대한민국 건국과 산업화 과정에서 중요한 역할을 했다는 이야기를 자주 들었다. 실제로 광복과 분단을 전후해 남쪽에 정착한 북한 출신들 가운데 정치·경제·사회·문화는 물론 군과 종교, 학계와 재계 등 여러 분야에서 중요한 역할을 한 사람들이 적지 않았다. 낯선 남쪽 땅에 내려와 맨주먹으로 삶을 다시 시작한 사람들이 오늘의 대한민국을 세우고 성장 시키는 데 힘을 보탠 것이다.
그 가운데 상징적으로 떠오르는 사람이 고 정주영 현대그룹 명예회장이다. 지금의 북한 지역인 강원도 통천군 아산리 출신인 그는 남쪽에서 세계적인 기업을 일군 뒤, 83세가 되던 1998년 소떼를 이끌고 판문점을 넘었다. 6월 500마리, 10월 501마리, 모두 1001마리였다.
그에게 소는 단순한 대북 지원 물자가 아니었다. 열일곱 살 때 고향을 떠나면서 아버지의 소 판 돈을 가지고 나온 자신의 어린 시절과 연결되어 있었다. 그는 한 마리의 소가 천 마리가 되어 그 빚을 갚으러 꿈에 그리던 고향 산천을 찾아간다는 취지의 소회를 밝혔다.
나는 그 모습에서 실향민의 마음을 보았고, 우리 북향민들의 마음과 크게 다르지 않음을 보았다. 남쪽에서 성공했다고 고향을 잊은 것이 아니었다. 대한민국을 일구는 데 평생을 쏟으면서도 마음 한편에는 돌아가고 싶은 고향이 있었다. 고 정주영 회장은 소떼와 함께 고향으로 가는 길을 열었지만 대부분의 실향민은 그러지 못했다. 죽기 전에 고향 땅을 다시 밟고, 사랑하는 가족을 만나고, 다시는 남과 북이 서로 갈 수 없는 땅이 아니기를 바랐을 것이다. 그러나 많은 이들이 그 꿈을 이루지 못한 채 세상을 떠났다.
'실향민'의 바통을 잇는 '북향민'
나는 바로 이 지점에서 이제 북향민을 '경계에 선 사람'으로만 설명하고 싶지 않다. 경계에 서 있기에 오히려 서로 다른 두 세계를 연결할 수 있는 '커넥터(연결자)'로 바라보고 싶다.
실향민과 북향민은 북에 고향을 두었다는 점에서는 닮았지만, 역사적으로 맡게 된 역할은 조금 다른 것 같다. 실향민 세대가 폐허 위에서 대한민국 건국과 성장의 발판을 놓고 경제강국의 뼈대를 세우는 데 힘을 보탰다면, 북향민 세대 앞에는 전혀 다른 과제가 놓여 있다.
분단 80여 년 동안 남과 북은 너무나 다른 사회가 되었다. 정치와 경제 체제뿐 아니라 법률과 행정, 의료와 복지, 교육과 노동, 기업 문화와 생활 문화가 달라졌다. 같은 한국어를 사용하면서도 말의 의미와 표현 방식까지 달라졌다. 나는 한국에서 살아오는 동안 이런 차이를 수없이 경험했고, 주변 북향민들이 한국 사회에 정착하는 과정에서 겪는 여러 일들을 통해서도 확인해왔다.
언젠가 남과 북의 문이 열린다고 해도 지도에서 선 하나를 지운다고 이 차이가 사라지지는 않는다. 도로와 철도는 돈과 기술로 연결할 수 있고 공장도 세울 수 있다. 그러나 80년 동안 서로 다르게 살아온 사람과 사람 사이를 연결하는 일은 훨씬 오래 걸린다. 바로 그곳에 북향민이 설 자리가 있다고 나는 생각한다.
북한에서 그 사회를 몸으로 경험하고, 다시 대한민국에서 10년, 20년을 살아가며 이 사회의 제도와 문화, 전문성을 익힌 사람들이 있다. 이들이 자신의 경험과 전문성을 결합한다면, 사회 곳곳에서 80년 동안 달라진 남과 북을 잇는 다리 역할을 할 수 있다.
물론 모든 북향민에게 그런 역할을 요구할 수는 없다. 하지만 그 일을 선택하고 준비하는 사람들에게 두 사회를 모두 살아본 경험은 누구도 쉽게 가질 수 없는 자산이다. 나는 이것을 두 세대 사이의 역사적인 '바통 터치'라고 생각한다. 실향민 세대가 대한민국을 세우고 성장 시키는 데 힘을 보탰다면, 북향민 세대는 80년 동안 멀어진 남과 북을 다시 이어 통일 한반도를 완성해 가는 데 힘을 보탤 수 있다. 실향민들이 평생 이루지 못했던 꿈, 고향으로 돌아가 가족을 만나고 남과 북이 다시 자유롭게 오가는 한반도를 보는 꿈을 이제 다음 세대인 북향민들이 이어갈 차례다.
그분들이 맨주먹으로 일구어 놓은 대한민국에서 살아가는 우리는 북에서 살아본 경험과 남에서 쌓은 전문성을 가지고 그들이 끝내 건너지 못했던 길에 다리를 놓을 수 있다. 그것이 정치적 통일만큼이나 중요한 '사람의 통일'이다.
고향을 그리워하는 마음을 단 하나의 잣대로 재단하는 것
그런데 이 모든 이야기는 결국 하나의 질문으로 돌아온다. 우리는 왜 여전히 북쪽의 고향을 이야기하는가. 북한에서 23년을 살았던 내게 그곳이 정말 지옥이기만 했다면, 나는 왜 아직도 그곳을 고향이라고 부르고 다시 가고 싶어 하는 것일까. 반대로 그곳에서 좋았던 기억을 이야기하고 고향을 그리워한다고 해서 북한에서의 삶이 천국이었다거나 북한 체제를 지지하고 동경한다는 뜻일까.
둘은 같은 이야기가 아니다. 고향을 품고 살아가는 마음과 체제에 대한 평가는 분리해서 볼 필요가 있다. 그런데 우리 사회는 때때로 북한에서의 삶과 북한 체제를 너무 쉽게 하나로 묶어 바라본다.
그래서 다음 글에서는 이 질문을 정면으로 꺼내보려 한다. '북한에서의 삶은 지옥이었을까, 천국이었을까'. 북한에서 살아온 사람의 삶과 북한이라는 체제는 어디까지 같고 어디에서 달라지는지, 그리고 고향을 그리워하는 마음을 정치적인 잣대 하나로 재단하는 것이 왜 그곳에서 살았던 사람의 삶을 제대로 설명하지 못하는지 이야기해 보고 싶다.
덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 '사람의 통일'을 이야기하고 있습니다.