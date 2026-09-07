오늘도 필사를 하는 이유

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큰사진보기 ▲쓰기에서 이어진 필사 ⓒ 유은경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲처음 필사한 시 <정말 그럴 때가> ⓒ 유은경 관련사진보기

'시는 왜 좋은가.' 오늘 당신이 이렇게 물으신다면 내 마음 조각이 거기 있어서 좋다고 대답하겠다. 물론 내일은 사정이 달라질 수 있다. 하지만 이 시 어느 한 구절에서 '어? 여기에 내 마음도 있네'라고 느끼신다면 당신은 이미 시를 좋아하고 있는 거다.

몇 해 전부터 서점 베스트셀러 순위에는 늘 필사책이 상위권에 있었다. 어휘 필사, 명언 필사, 외국어 필사, 고전 필사 등 종류도 다양하다. 아날로그적 휴식의 하나로 시작된 필사는 한때의 유행이 아니라 하나의 독서 방식으로 자리 잡고 있다.쓰기의 언저리를 늘 서성이던 내가 꾸준히 했던 것은 일기 쓰기였다. 매일 쓰던 일기가 드문드문 이어지던 때가 있었다. 머리로는 '오늘은 써야지' 하면서도 몸이 움직이지 않았던 때인데 지금 돌이켜 보면 쓰기 권태기였던 것 같다. 쓰기에 한 발 걸쳐놓자는 심정으로 필사를 시작했다.처음 필사책으로 정한 것은 이주윤 작가의 <더 좋은 문장을 쓰고 싶은 당신을 위한 필사책(빅피시)>이었다. 저자는 시, 소설, 에세이, 서간문 등 약 100개의 명작에서 좋은 문장을 골라 책으로 엮었다. 다양한 분야의 명문장을 따라 쓰고 음미해 보는 것이 좋았다. 또한 필사를 하다 보면 내 글을 쓰고 싶어져 일기 쓰기로 이어지기도 했다. 쓰기의 마중물 역할을 한 것도 맞다.하지만 자신이 직접 고르지 않은 명문장 필사에는 한계가 있었다. 책을 꾸준히 읽는 나에게 특히 그랬다. 감동을 느끼는 문장은 저마다의 처지나 배경에 따라 다른 까닭에 저자가 고른 문장에서 아무런 감흥을 느끼지 못할 때가 있었다. 그런 생각이 마음속에 자리 잡자 좋은 문장 필사가 숙제처럼 느껴졌고 급기야 '글씨 쓰기 연습인가' 하는 회의감마저 들었다.이어서 고른 필사책은 시 필사책이었다. 내게 시는 어쩐지 정통 문학이라는 이미지가 있었다. 시라 하면 비유와 상징 속 내재적 의미를 파악하는 것, 화자가 말하고자 하는 것이 무엇인지 알아내는 것과 같이 분석의 대상인 것 같았다. 학창 시절에 접했던 시에 대한 이미지가 굳건히 자리 잡고 있었기 때문일 것이다.'시를 필사하다 보면 좀 더 깊이 이해하고 나아가 시를 즐길 수 있게 되지 않을까?'라는 기대를 품고 스테디셀러 필사책과 신간 필사책을 각각 한 권씩 구입했다. 김용택 시인의 <어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라(위즈덤하우스)>와 나민애 교수의 <단 한 줄만 내 마음에 새긴다고 해도(포레스트북스)>였다.시에 문외한인 내게 저자가 골라준 시는 길잡이가 되었다. 특히 <단 한 줄만 내 마음에 새긴다고 해도>에는 시마다 저자의 뒷이야기가 있었는데 시에 대한 이해를 더해주었고, 저자의 시 해석 글이 독창성을 갖춘 한 편의 글이라 읽는 재미도 있었다.마음이 다친 날에는 <작은 위로가 필요한 날> 챕터에서 끌리는 시를 골라 필사를 했다. 첫 필사 시는 이어령 선생의 <정말 그럴 때가>였다. 직장에서 지쳤던 날 필사했던 시이다.'시는 왜 좋은가.' 이 질문에 대한 답을 찾는 것이 자신의 직업이라고 밝힌 나민애 교수의 말이다. 나 또한 시에서 내 마음을 볼 수 있었고, 이런 생각이나 고민을 하는 사람이 나 혼자만이 아니라는 생각에 마음 깊이 위안을 얻었다.소설이나 에세이를 읽을 때에도 인물에 이입되기도 하고 저자의 통찰에 공감하기도 했다. 또 저자의 생각하는 법을 배우기도 했다. 하지만 시는 산문과는 다른 지점이 분명 있었다. 시는 금세 그 감정과 장면에 빠져들어 깊은 공감을 느끼게 해 주었다. 구구절절 설명하지 않는 여백에서 새롭게 생각해 볼 여지를 주었다. 그것이 의외의 형태로 위로가 되었다.예기치 않은 시 필사를 통해 '시를 몰라도 시를 향유할 수 있겠구나. 잔잔하게 즐거움을 느낄 또 하나의 세상을 발견했구나' 하는 내적 충만함을 느낄 수 있었다. 매일 내 마음이 담긴 시를 찾으며 필사책을 뒤적여 보는 이유다.