"AI 쓰지 마"에서 "AI와 협력하자"로... 교실이 정책이 됐다

큰사진보기 ▲질문은 함께 해법은 우리 손으로행사가 열린 교원대학교 교원연수관에 '교실로 들어온 AI'와 '질문은 함께 해법은 우리 손으로' 구호가 적혀 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

"질문은 함께, 해법은 우리 손으로."

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큰사진보기 ▲조벽 교수님 인공지능 강의30년 단위의 사회 변화를 언급하면서 앞으로의 시대에는 지식보다는 '지혜'가, 이성 못지 않게 '정'이 중요함을 강조하셨다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI교원자격인증제 도입 제안2모둠의 AI교원자격인증제 도입방안을 구체화한 정책 제안문에 참여자들이 호응의 스티커를 붙여놓았다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲교실로 들어온 에이아이 행사자 단체 사진2일째 전체 행사를 마치고 교원대 차우규 총장님을 비롯한 전국의 행사 참가자들이 기념사진을 찍었다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

9월 5일부터 6일까지 한국교원대학교 교원연수관에서 열린 'AI 시대 교육대전환 정책 해커톤 - 교실로 들어온 AI: 기회와 이슈'를 가장 잘 압축하는 말이었다.이번 행사는 누군가 만들어 놓은 AI 교육정책을 현장 교사들에게 설명하는 자리가 아니었다. 교원과 교육행정·정책 전문가, 연구자, AI·에듀테크 전문가 등이 직접 문제를 꺼내놓고 서로 묻고, 이를 정책의 언어로 바꾸는 자리였다.한국교원대는 행사 기획 단계부터 일방향 강연을 넘어 교육 현장의 다양한 주체들이 함께 토론하고 협업하는 '참여형 정책 설계 모델'을 운영하겠다고 밝혔다. 당초 안내에서도 약 200명의 다양한 교육 주체가 참여해 현장의 문제를 발굴하고 정책 대안을 만드는 방식으로 예고됐다.개회식에서 차우규 한국교원대학교 총장은 이번 행사가 정책과 현장을 연결하고, 학생들의 성장과 배움이 더욱 풍부해지는 계기가 되기를 바란다는 뜻을 전했다. 특히 행사장 곳곳에 적힌 '질문은 함께, 해법은 우리 손으로'라는 문구처럼 교육의 문제를 현장 구성원들이 함께 풀어가는 자리가 되기를 기대했다.이번 해커톤은 한국교원대학교가 주최하고 교육부를 비롯한 관련 교육기관들이 함께한 행사다. 기조강연과 오픈스페이스 심층 토의, 전문가 멘토링, 정책 제안서 작성과 발표, 심사와 시상으로 이어지는 구조로 마련됐다.첫날에는 본격적인 토론에 앞서 세 사람의 기조강연이 이어졌다. 행사 기획에 참여한 안승문 전 국가교육위원회 AI시대교육특별위원장은 자신이 직접 코딩해 만든 홈페이지를 보여주는 것으로 발표를 시작했다.그의 발표는 단순히 'AI를 수업에 어떻게 사용할 것인가'라는 기술적 문제를 넘어, 지구촌 사회의 변화 속에서 한국 교육이 어느 방향으로 나아가야 하는지 큰 지도를 펼쳐 보이는 데 초점이 맞춰졌다.이어 이민석 국민대학교 소프트웨어융합대학 교수·국가인공지능전략위원회 교육인재분과장은 "AI 시대, 교육의 혁명이 필요하다"는 화두를 던졌다. 개선이나 보완 정도가 아니라 교육의 기본 구조 자체를 다시 질문해야 한다는 문제 제기였다.AI가 이미 학교 밖에서 학생들의 공부와 글쓰기, 정보 탐색과 의사결정 방식을 바꾸고 있는 상황에서 학교만 기존의 수업과 평가 방식을 고수할 수 없다는 지적에 참가자들도 고개를 끄덕였다.조벽 교수의 강연은 조금 더 먼 시간축을 바라봤다. 그는 한국 사회의 큰 변화를 1967년 산업화, 1997년 정보화에 이어 2027년 AI화라는 또 하나의 변곡점으로 바라보며 교육이 '지식 기반'에서 '지혜 기반'으로 이동해야 한다고 강조했다.화면에는 데이터→정보→지식→직관→지혜로 이어지는 계단이 제시됐다. 이제 정답을 많이 알고 빨리 찾는 것만으로는 부족하고, 정보를 해석하고 판단하며 의미를 만들어내는 인간의 역량이 더 중요해진다는 이야기였다.세 강연의 결은 달랐지만 결국 한 곳으로 모였다. AI 시대에 학교는 무엇을 바꾸어야 하며, 그 변화의 주체는 누구인가.홍정우 오픈스페이스 대표의 진행 안내를 시작으로 참가자들은 5개 주제 아래 16개 분과로 흩어졌다. 흥미로운 점은 토론 방식이었다. 전문가가 정답을 설명하고 참가자들이 듣는 방식이 아니라, 참가자들이 먼저 현장에서 느끼는 문제를 적고 비슷한 문제의식을 가진 사람들끼리 모여 토론 의제를 만드는 방식이었다.교사에게는 교실의 경험이 있었고, 정책 담당자에게는 제도의 언어가 있었으며, 연구자와 AI 전문가는 기술과 연구의 관점을 보탰다. 포스트잇 하나에서 출발한 생각이 질문이 되고, 질문이 토론을 거쳐 하나의 정책 제안으로 모습을 갖춰 갔다.첫날 공식 일정은 오후 9시까지였지만 여러 모둠에서는 정해진 시간이 지나도 자리를 뜨지 않았다. 오후 두 시간의 토론에 이어 저녁 식사 뒤에도 논의가 계속됐고, 일부 참가자들은 밤 11시가 가까워지도록 남아 문장 하나와 정책 하나를 놓고 토론을 이어갔다.'해커톤'이라는 이름에 어울리게 아이디어를 만들어내는 속도도 빨랐지만, 더 인상적인 것은 서로 다른 의견을 버리지 않고 하나의 정책으로 묶어내는 과정이었다.이튿날 발표에서는 AI 교육을 둘러싼 현장의 고민이 구체적인 정책 언어로 모습을 드러냈다. 한 모둠은 'AI 시대, 무엇을 어떻게 평가할 것인가'라는 질문을 전면에 내세웠다. AI가 학생보다 더 매끄러운 글을 만들어내는 시대에 단순 결과물 평가를 계속하는 것이 가능한가라는 문제 제기였다.이 모둠은 'AI 쓰지 마'라는 통제에서 벗어나 "AI와 어떻게 협력했는가"를 평가하자고 제안했다. 교사가 실제 생활의 문제와 채점 기준을 제시하고, 학생이 자료와 조건을 확인해 자신의 전략을 세운 뒤 AI에 해결 방안을 요청한다. 이후 학생이 AI의 답을 평가·선정하고 근거를 비판적으로 검토해 최종 아이디어를 만드는 방식이다.평가 역시 정답 중심에서 논증과 질문, AI 활용 기록, 결과물에 이르기까지 정답에 도달하는 과정과 근거를 평가하는 과정중심 평가로 이동해야 한다는 제안이 나왔다.또 다른 모둠은 'AI-NETS'라는 이름으로 학생 진단과 맞춤형 지원을 결합하는 방안을 제시했다. 학생의 학습 데이터를 통해 기초 상태를 파악한 뒤 원클릭 방식으로 수준에 맞는 학습을 배정하고, 마지막 단계에서는 교사가 AI가 생성한 기록을 검토해 최종 승인하는 구조다. 이 모둠은 AI가 교사의 행정 업무를 줄이는 동시에 학생의 성장 정보를 더 촘촘하게 파악할 수 있어야 한다고 보았다.AI 활용 역량 강화를 위한 교원 자격 인증제(EACC)를 제안한 모둠도 눈길을 끌었다. 이들은 교원의 AI 역량을 한 번의 연수로 증명하기보다 단계적으로 진단하고 인증해야 한다고 주장했다. 예비교원부터 현직교원까지 AI 역량 수준을 몇 단계로 나누고, 일정한 연수와 실천을 마친 교사에게 자격을 부여해 인센티브와 연계하는 방식이다.학생 측면에서는 '학교급별 디지털·AI 최소 수행역량 보장'이라는 제안이 나왔다. 초등학교에서는 로그인·타자·파일 저장 같은 기본 수행 능력, 중학교에서는 클라우드와 공동문서 활용, 고등학교에서는 전이와 문제 해결, 비판적 AI 활용으로 이어지는 성장 구조를 만들자는 것이다. 시험과 서열화를 위한 인증이 아니라 모든 학생이 AI 수업에 참여하는 데 필요한 최소한의 기반을 공교육이 책임져야 한다는 취지다.이는 최근 한국교육개발원이 제시한 현장 진단과도 맞닿아 있다. 한국교육개발원은 초·중등 AI 활용 지원 방향으로 학생의 디지털 기초 역량과 윤리의식, 교사의 사례 중심 연수와 학교 단위 문화 전환, 인프라와 인적 자원의 병행 지원, 현장 목소리의 정책 환류 등을 제안한 바 있다.필자가 퍼실리테이터로 참여한 14모둠은 '교사의 AI 연수 혁신'을 제안했다. 현재 AI 연수가 새로운 프로그램과 기능을 소개하는 데 치우쳐 있고, 교과와 학교급, 교사의 숙련도가 다른데도 획일적으로 제공되는 경우가 많다는 것이 출발점이었다. 모둠은 연수의 방향을 'AI를 배우는 연수'에서 'AI 시대에 가르치는 법을 배우는 연수'로 전환하자고 제안했다.핵심은 다섯 가지다. ▲ 국가 수준의 교원 AI 교육역량 표준 ▲ 교과·학교급·숙련도에 따른 선택형 AI 연수 ▲ 강의실 연수보다 교실 적용을 강조한 30% 연수+70% 현장 실천 ▲ 학교별 AI 수업 코치교사 ▲ 실제 수업 실천을 중심으로 한 성장·인증 체계 등다.특히 'AI 수업 코치교사'는 컴퓨터 사용법을 알려주는 기술 담당자가 아니다. 동료 교사와 수업을 설계하고 평가 기준을 만들며, 학생이 AI를 어디까지 사용하게 할 것인지, 개인정보·저작권·편향 문제는 어떻게 다룰 것인지 함께 고민하는 수업 동료다.이 모둠은 정책이 성공하려면 세 가지 원칙이 필요하다고 강조했다. '강제하지 않는다. 특정 도구에 종속시키지 않는다. 교사의 판단을 AI에게 넘기지 않는다.'올해 교육부 역시 기존의 단순 AI 도구 사용법 중심 연수에서 학생 성장과 수업·평가 혁신 중심으로 교원 AI 연수체계를 전환하고 있다. 국제 기준과 현장 의견을 반영한 교원 AI·디지털 역량체계를 마련하고 전국 권역별로 선도교사를 양성하고 있다는 점에서, 해커톤 현장에서 나온 문제의식은 실제 정책 변화와도 맞닿아 있다.다른 팀의 아이디어가 소개될 때마다 참가자들은 경쟁팀을 바라보듯 하기보다 자신들이 미처 생각하지 못했던 가능성을 발견한 사람처럼 박수를 보냈다.애초 한국교원대가 이번 행사를 통해 지향했던 것도 바로 이런 구조였다. 대학 측은 "교육 현장의 전문가가 참여하는 협력형 정책 설계 구조"를 통해 현장과 연결된 문제 해결 방안을 발굴하고 확산하겠다고 밝힌 바 있다.시상과 함께 1박 2일의 공식 일정은 끝났다. 그러나 참가자 몇 사람에게는 끝이 아니었다.해커톤을 마친 뒤 안승문 전 위원장과 10여 명의 참가자가 다시 자리를 함께했다. 행사에서 만들어진 질문과 관계를 단 한 번의 해커톤으로 끝내지 말자는 이야기였다.각자 학교와 지역으로 돌아가 AI 교육을 실천하고, 성공뿐 아니라 실패 사례도 가져와 다시 만나자는 제안이 이어졌다. 누군가는 교사의 AI 연수를, 누군가는 평가를, 누군가는 학생의 디지털 역량을 연구하며 서로의 경험을 다시 연결해 보기로 했다.참가자들은 이 새로운 여정을 임시로 '2026 AI 오디세이'라고 불러보았다. 정답을 가진 사람들이 떠나는 여행이 아니다. 아직 지도가 완성되지 않았기 때문에 함께 떠나는 여행이다.한국교원대 교정에는 '큰 스승의 길'이라는 글씨가 새겨져 있다. 교원대부고에는 '당당한 사람', 함덕당 가까이에는 '무성호인(無聲呼人)'이라는 말도 있다. 이번 이틀 동안 그 세 문장이 AI 시대의 교사를 향한 질문처럼 다가왔다.소리 없이 학생 곁을 지키는 사람, 새로운 기술 앞에서도 자신의 교육적 판단을 잃지 않는 사람, 시대가 바뀔 때마다 다시 배우며 큰 스승의 길을 찾아가는 사람. AI 시대라고 해서 그 길이 사라지는 것은 아닐 것이다. 오히려 AI가 더 많은 답을 내놓을수록 교사는 더 좋은 질문을 가르쳐야 한다.이번 해커톤에서 만들어진 정책들이 교육부와 시·도교육청의 실제 정책 과정으로 얼마나 이어질지는 이제부터 지켜봐야 한다. 하지만 한 가지 변화는 이미 시작됐다. 교육정책을 누군가 내려보내기를 기다리는 대신, 현장의 사람들이 직접 질문하고 정책을 만들어 본 것이다.작은 바람일 수 있다. 그러나 여러 교실에서 이 바람이 동시에 불기 시작한다면 이야기는 달라진다. '질문은 함께, 해법은 우리 손으로.' 한국교원대에서 시작된 이 문장이 AI 교육의 새로운 바람이 되고, 언젠가는 낡은 교육의 관성을 흔드는 태풍의 눈이 될 수 있을지 주목해 볼 일이다.