서울에서 '시인 윤동주'를 기억하기 좋은 코스

큰사진보기 ▲윤동주문학관버려진 수도가압장이 우리나라 사람이 가장 좋아하는 윤동주 시인을 기리는 문학관으로 재탄생했다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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"삶에 지치고 상처 입은 우리 영혼에 시인의 시가 주는 든든한 위로와 다독임처럼 윤동주문학관은 곧 우리 영혼의 가압장이 될 것입니다." - 종로문화재단, <윤동주문학관> 소개글 중

큰사진보기 ▲제2전시실 '열린 우물'물탱크의 지붕을 개방하여 만들었다. 아무런 전시물이 없지만 자연 그대로를 느낄 수 있는 공간으로 소개돼있다. 유일하게 사진촬영이 허용된 곳이다. 끝에 제3전시실로 들어가는 문이 보인다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤동주 시인의 언덕윤동주문학관 뒷산 언덕에 터잡은 '윤동주 시인의 언덕' 바위. 앞에 시인윤동주 영혼의 터라 안내하고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤동주 '서시' 시비윤동주 시인의 언덕 끝자락에 남산쪽 서울시내를 보고 서있는 시비. 뒷편에는 시 '슬픈 족속'이 새겨져있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤동주 하숙집 터윤동주가 연희전문 시절 하숙했던 소설가 김송의 옛집터. ⓒ 서광식 관련사진보기

시인 윤동주를 모르는 사람이 있을까. 우리나라 사람들이 좋아하는 시인에 늘 꼽히고, '하늘을 우러러 한점 부끄럼이 없기를'로 시작하는 '서시'는 지금도 많은 이들의 인생시로 암송되고 있다.윤동주의 일대기가 영화 <동주>로도 만들어져 많은 사람들을 울리기도 했다.9월도 하순으로 접어드는 19일, 휴일을 맞아 시인 윤동주를 만나러 갔다. 서울 지하철 3호선 경복궁역에서 내려 3번 출구로 나와 버스를 타면 버스는 효자동 경복고등학교 청운중학교를 지나는 오르막길을 힘차게 달려 자하문고개 '윤동주문학관' 버스정류장에 바로 닿는다. 불과 10분 남짓.버스정류장 바로 앞에 '청계천 발원지'를 알리는 표지석이 있고 창의문으로 향해 난 계단이 보인다. 서너 계단만 올라도 서울 시내가 눈아래 펼쳐지는데 고개를 살짝 돌리면 노출 콘트리트의 회색 건물이 눈에 들어온다. 오늘의 목적지 윤동주문학관이다.문학관과 가압장. 잘 이어지지 않는 결합인데 윤동주문학관을 소개하는 말로 내세우고 있다.2012년 윤동주문학관으로 탈바꿈하기 전 이곳이 수도가압장이던 까닭이다. 가압장의 국어사전의 뜻은 이렇다. '수도시설의 일부로, 수압을 높여 고지대 등에 수돗물을 공급하는 시설.'가압장으로 쓰던 공간을 시인 윤동주를 기리는 문학관으로 바꾸기 위해서 어떤 노력들이 있었을까. 누리집의 설립배경을 보면 윤동주와 아무 관련이 없는 버려진 수도가압장을 윤동주문학관으로 세우기 위해 시 '자화상'에서 끌어온 우물의 이미지를 적극 활용했다고 한다. '우물=거울=자아성찰=물탱크'로 이어지는 생각의 연결이 놀랍다.실제로 윤동주문학관 시인채(제1전시실)에는 시인의 생가에서 가져온 '우물목관'이 유리 속에 놓여있다. 다만 사진촬영이 금지(다른 문학관 기념관들이 자유롭게 사진을 찍게 한 것과 대비된다. 제1, 제3전시실이 다 그렇다. 안내하는 분에게 물어보니 유족들의 요청이라고 한다)라 찍지 못했다.건물은 2012년 대한민국공공건축상, 2014년 서울시 건축상을 수상했다. 2015년10월14일에는 국가보훈처(현재 국가보훈부)로부터 현충시설(독립운동 관련 시설)로 지정(관리번호 11-1-36)됐다.윤동주문학관은 크게 세 부분으로 나뉘어 있다. 앞서 말한 시인채(제1전시실)에는 중앙에 '우물목관'이 놓여있고 벽을 빙둘러서 시인의 친필 원고, 사진 자료, 서명 영인본 등이 전시돼있다. 열린우물(제2전시실)은 원래 가압장 물탱크를 천장을 튼 형태로 보전해놓았다. 닫힌우물(제3전시실)은 가압장 물탱크 본연의 모습을 살려 가압장 당시의 모습을 짐작할 수 있게 한다. 시인의 일생과 시세계를 담은 영상을 상영하고 있다.시인은 1917년 일제강점기 중국 용정 북간도 명동촌에서 태어나 광명학교와 평양 숭실중학을 거쳐 서울 연희전문 문과를 졸업했다. 일본 릿쿄대학, 도시샤 대학에서 수학했다. 1943년 일경에 체포, 1945년 해방을 불과 반 년 앞두고 후쿠오카 형무소에서 27세의 짧은 생을 마쳤다. 1948년 유고시집 <하늘과 바람과 별과 시>가 정음사에서 나왔다. 1990년 건국훈장 독립장이 추서됐다.전시실을 차례로 보고 밖으로 나와 계단을 오르면 건너편 북악산을 조망하며 잠시 쉴 수 있는 별뜨락이라는 공간을 만날 수 있다. 언덕으로 더 올라가면 '윤동주 시인의 언덕'이 나온다. 중국 용정에 있는 시인의 무덤에서 흙을 가져와 이 언덕에 뿌렸다고 한다. 남산 서울타워가 저 건너 보이는 곳에 '서시' 시비가 세워져 있다.지금으로부터 80여 년 전, 불과 5개월 남짓 수성동계곡의 아랫동네에 하숙을 하던 시인 윤동주는 인왕산 길을 걸어 이곳을 지나 자하문까지 다녀갔는지 모른다. 세월의 간극을 두고 지금 그 길을 따라 걸어가다보면 망국의 젊은 시인의 고뇌와 아픔이 진하게 전해져오는 듯도 하다.수성동계곡으로 내려가는 길로 방향을 잡았다. 정자를 지나 마을쪽으로 조금 내려가다보면 담벼락에 동판으로 새긴 '윤동주시인 하숙집터'를 만날 수 있다. 연희전문학교에 다니던 윤동주가 하숙을 하던 소설가 김송의 누상동 집이다.나라를 잃은 시인 윤동주는 훗날 자신을 기억하는 후대들이 이곳에 자신의 문학관을 세우고 언덕을 만들어 자신을 기리고 할 것을 알았을까. 만약 지금 해방된 조국, 자신의 이름을 단 언덕에서 저 아래를 내려다본다면 시인은 어떤 소회를 가질까.시인과 관련된 다가오는 일정을 덧붙인다. 올해 한글날 제정 100주년(1926년 음력 9월29일 '가갸날'이 시초. 1928년 '한글날'로 바뀌었다. 광복후 양력 10월9일로 확정됐다)을 기념해 윤동주의 시를 필사하며 정서를 나눌 수 있는 '시를읽고 향을쓰다'가 10월 9~11일, 18일 윤동주문학관 별뜨락에서 열린다.2026 윤동주 문학제-동주의 한글, 별이 되다'가 10월 17일~18일 이틀에 걸쳐 서울 동숭동 마로니에공원과 윤동주문학관 일대에서 열리고, 윤동주문학관 인근 무계원 별채에서는 11월 29일까지 '동주의 한글, 한옥에 깃들다' 전시가 이어진다.날로 말글살이가 혼탁해지는 시대, 일제의 한글 핍박 속에도 우리 한글로 아름다운 시를 썼던 청년 윤동주의 마음을 따라가 보는 것도 좋겠다.