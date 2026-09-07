참 신비로운데 어쩌면 폐쇄될지 모를 세계유산

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲히에라폴리스 신전과 극장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲히에라폴리스 내 온천수영장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲파묵칼레 석회암반 위를 신발을 벗고 들어가는 사람들 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲온천수가 모여 웅덩이를 형성한 파묵칼레 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲파묵칼레 보호를 위해 출입을 통제하고 있다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲건강한 여인상, 아티스, 이시스의 여사제(왼쪽부터) ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲하드리아누스의 다리 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲이집트 시대부터 숭배된 호루스상 ⓒ 이상기 관련사진보기

히에라폴리스와 파묵칼레는 자연과 문화가 어우러진 탁월한 보편적 가치를 인정받아 1988년 유네스코 세계유산이 되었다. 온천수로 인해 생겨난 테라스 형태의 백색 석회암반, 헬레니즘 시대부터 비잔틴 시대에 이르는 도시 유적, 초기 기독교 유적은 파묵칼레와 히에라폴리스의 자연과 문화 그리고 종교적 가치를 보여준다. 히에라폴리스에 대한 발굴 조사는 1957년부터 이탈리아 고고학자들에 의해 시작되었다. 1980년대부터는 살렌토(Salento)대학교 고고학과 중심으로 조사와 연구가 이루어졌다.이곳이 자연유산과 문화유산이 결합한 복합유산이 될 수 있었던 근거는 세 가지다. 첫째 히에라폴리스는 그리스․로마 시대 특수한 자연환경에서 만들어진 온천 시설의 뛰어난 사례다. 아폴로 신전, 플루토니움, 님페움, 여신 디아나에게 헌정된 극장, 2㎞에 이르는 공동묘지, 온천과 수영장 시설은 다른 곳에서는 볼 수 있는 독특한 문화유산이다.둘째 히에라폴리스에 4세기~6세기 사이 건립된 대성당, 세례당, 교회를 포함한 기독교 유적은 초기 기독교 건축 양식의 뛰어난 사례다. 북서쪽 성벽 밖에 위치한 중요한 유적으로 성 필립 순교기념관이 있다. 셋째 파묵칼레는 높이 200m의 절벽 위에 만들어진 하얀 계단식 지형으로 비현실적인 풍경을 보여준다. 석회암반 위를 흐르는 온천수가 웅덩이와 폭포를 이루고, 종유석을 만들어 독특한 경관을 만들어내는 것이다.현재 이들 문화유산을 보존하려는 노력이 꾸준히 이루어지고 있다. 발굴과 복원이 계속되고, 보호조치가 지속적으로 이어지고 있다. 한때 파묵칼레 테라스 출입이 가능했는데, 수질 오염과 석회암의 변색 방지를 위해 출입을 금하고 있다. 그러나 반대로 극장은 공연과 축제와 행사를 위한 공간으로 활용되기도 한다. 그리고 관광객이 고대 기둥과 대리석 건축 장식 사이에서 수영을 즐길 수 있다. 이 때문에 수질 오염이 생겨나고, 고대 유적이 지속적으로 침식되는 문제점도 있다.파묵칼레는 석회암 지대를 온천수가 흐르면서 만들어낸 특이한 지형이다. 데니즐리 시내에서 북쪽으로 20㎞ 떨어진 언덕 위에 자리 잡고 있다. 눈처럼 하얀 석회석이 멀리서도 보인다. 히에라폴리스에서 흘러나온 온천수가 폭 30m 길이 70m의 석회암 암석을 녹이며 탄산칼슘을 분해시킨다. 이 탄산칼슘이 흘러 내려가며 굳어지고 결정을 이뤄 층계를 이룬다. 그 층계가 단을 이뤄 멋진 풍경을 연출한다.석회암반에 들어가려면 입구의 마루에서 신을 벗고 맨발로 들어가야 한다. 그것은 신발의 흙이 하얀 석회암과 온천수를 오염시킬 수 있기 때문이다. 바닥이 꺼끌꺼끌하고 약간 경사가 있기 때문에 조심해야 한다. 그런데 온천수가 예전에 비해 많이 흐르지 않아 조금 들어가야 온천수에 발을 담글 수 있다. 온천수는 석회암 바닥에 고여 웅덩이를 형성한다. 웅덩이에 발을 담그면 용해되어 미끈미끈한 석회암 가루를 느낄 수 있다.한쪽으로는 석회암 절벽이 높게 형성돼 있기도 하다. 그 아래로는 비교적 깊은 웅덩이도 형성되어 있다. 석회암 덩어리는 평평하지 않고 올록볼록한 형상을 하고 있다. 만져보면 딱딱하고 꺼끌꺼끌하다. 그런데 물이 깨끗하지는 않다. 그것은 두 가지 이유 때문이다. 하나는 온천수량이 생각보다 적기 때문이다. 둘째는 너무 많은 관광객들이 들어와 물을 오염시키기 때문이다.그 때문에 파묵칼레 전 지역을 개방하고 있지는 않다. 또 온천수도 수로를 따라 흐르게 만들었다. 온천수가 광범위한 지역을 아주 얕게 흘러야 전체적으로 아름다운 석회암반이 형성되는데, 인간이 개입하면서 파묵칼레에 왜곡 현상이 나타나고 있다. 그 때문에 일부 지역의 석회암이 회색으로 변질되기도 한다. 바닥 일부는 검은색을 띠기까지 한다. 그럼에도 불구하고 파묵칼레 석회붕은 여전히 신비스러운 모습이다.18년 전 파묵칼레를 방문했을 때는 겨울이었는데, 살얼음이 얼었던 기억이 난다. 그것은 겨울 아침 최저기온이 영하로 내려가기 때문이다. 히에라폴리스와 파묵칼레가 있는 데니즐리 지역은 에게해에 연해 있지만, 내륙 안쪽으로 들어와 있어 겨울 최저기온이 영하 10℃까지 내려간다. 이번에는 여름이어서 비교적 오랫동안 온천수에 발을 담글 수 있었다.그런데 노천으로 흐르는 동안 온도가 내려가서 미지근한 정도였다. 파묵칼레는 목욕을 위한 것이 아니고 족욕을 위한 것으로 생각하면 된다. 실제 목욕 온천으로 만들면 현상을 유지할 수 없기 때문이다. 그래서 온천 목욕을 원하는 사람들은 히에라폴리스 유적지와 고고학박물관 사이에 있는 온천 수영장을 찾는다. 그렇지만 그곳도 문화유산을 보호해야 한다는 명분 때문에 폐쇄될 날이 멀지 않은 것 같다.히에라폴리스 고고학박물관은 석조 문화유산 박물관이다. 히에라폴리스를 발굴 조사하며 나온 가치 있는 문화유산을 보존 전시하고 있다. 박물관 입구에 기원전 2세기 헬레니즘 시대 만들어진 두 마리 사자가 지키고 있다. 박물관 안으로 들어가면 수 많은 석관과 석상 그리고 비석을 볼 수 있다. 석관은 대부분 공동묘지인 네크로폴리스에서 나온 것이고, 석상은 신전이나 아고라 같은 곳에 있던 것이다.내부에는 비교적 완전한 형태의 석상들이 전시되어 있다. 기원후 2세기 로마시대 만들어진 건강한 여인상, 아고라에서 발견된 아티스(Attis)상, 라오디케아(Laodicea)에서 발견된 이시스(Isis)의 여사제 상은 머리 장식, 얼굴 표정, 옷 주름 등이 아주 사실적으로 표현되어 있다. 오른손으로 턱을 받치고 생각에 잠긴 아티스가 인상적이다. 아티스는 그리스 시대로부터 겨울에 죽었다 봄에 부활하는 신으로 숭배되었다.로마제정 시대 춘분인 3월 24일 아티스의 죽음을 애도, 다음날인 25일 아티스의 부활을 축하했다고 한다. 그런 의미에서 아티스는 부활과 풍요의 신이다. 이시스는 이집트 시대 오시리스와의 사이에 호루스를 낳아 후계자로 키운 신성한 어머니로 여겨졌다. 이시스는 그 때문에 그리스․로마 시대까지 영향을 미쳐 신성한 힘을 가진 여인으로 숭배되었다. 여사제 상은 이시스를 숭배하는 신전에 있던 것으로 보인다.이에 비해 하드리아누스 상은 허리 아랫부분만 남았다. 님프 역시 어깨 윗부분이 깨져 얼굴을 알 수 없다. 그리고 머리가 떨어져 나간 대리석상도 여럿 있다. 머리가 없으니 누군지 알 수 없는 게 안타깝다. 이에 비해 공동묘지에서 나온 대리석관들은 거의 완형으로 남아 있다. 그것은 특별히 부수고 도굴할 이유가 없기 때문이다. 석관의 벽 장식이 고부조로 아주 예술적으로 장식되어 있다. 히에라폴리스 전성기인 기원후 2~3세기 작품으로 여겨진다.박물관 밖에도 석조물들이 많다. 그중에 이시스의 아들인 호루스상도 보인다. 머리 없는 여인상과 남성상도 있다. 이곳에는 석주가 여럿 있는데, 기둥 조각이 예사롭지 않다. 석관 주변에 있던 석물(묘비석)도 여럿 보인다. 부부, 모자, 가족들의 모습을 조각해 놓았다. 글씨와 그림으로 내용을 표현한 것도 있다. 신전의 벽 장식도 보인다. 다른 나라 같으면 이렇게 대단한 유물을 외부에 방치한다고 난리가 났을 텐데, 워낙 유물이 많다 보니 이곳에서는 대수롭지 않은 일이 되었다.