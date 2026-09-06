강신철 후보자 "불찰이지만... 위장전입 고의 없어"

큰사진보기 ▲국방부 장관 후보자로 지명된 강신철 전 연합사 부사령관이 3일 오전 용산구 국방컨벤션에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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강신철 국방부 장관 후보자가 군인 시절 위장전입으로 서울 서초구 아파트를 분양받았는 의혹과 관련해 "군 본연의 업무에 집중하느라 개인적인 일에 소홀했던 것은 저의 불찰이나 위장전입의 고의나 청약 과정의 불법성은 전혀 없었다"고 6일 해명했다.국회 국방위원회 소속 천하람 개혁신당 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 강 후보자의 위장전입과 부정분양 의혹을 제기했다. 천 의원은 강 후보자가 1997년 7월 서울 구로구 천왕동 소재 주택을 증여받았는데, 해당 주소지에 2011년 서울남부구치소가 들어서는 과정에서 강원도 화천 근무 중이던 후보자가 주소만 서울로 옮겨 철거민 자격으로 서울시 서초구 아파트를 특별분양 받았다고 주장했다.천 의원은 "당시 분양가는 5억 2000만 원이었지만 현재 시가는 무려 22억 원가량에 달한다"며 "약 17억 원, 323%나 상승했다"고 강조했다. 그는 "대통령께서 국무회의에서 말씀하신 불법으로 '공정과 상식을 파괴하는 불로소득'의 주인공이 바로 강신철 후보자 아닌가"라며 "단순한 위장전입이 아니라 부정청약을 할 고의로 위장전입하며 철거민 몫의 아파트를 부정하게 취득한 강 후보자는 국방부 장관 자격이 없다"고 했다.강 후보자는 위장전입 자체는 인정했다. 다만 "해당 주소지는 제가 태어나 자란 곳이며 1997년 정상적으로 증여받은 단독 주택으로 저와 배우자 등 가족들이 수시로 가서 지내던 곳"이라며 "군인의 직업 특성상 수시로 1~2년 단위의 격오지 순환근무를 수행해야 했다. 격오지 관사는 '임시 복무지'일 뿐, 서울의 본인 소유 가옥은 향후 복귀할 유일한 '생활 근거지'였다"고 밝혔다.강 후보자는 또 "근무지를 옮겨 다니는 과정에서 실제 거무지와 주민등록상 주소를 일치시키거나 근무지 이동 등에 따른 토지보상법 시행령상 법정 예외사유의 소명 등 일부 행정절차를 세심하게 살피지 못한 것은 사실"이라며 "군 본연의 업무에 집중하느라 개인적인 일에 소홀했던 것은 저의 불찰"이라고 했다. "그러나 위장전입의 고의나 청약 과정의 불법성은 전혀 없었다"고 덧붙였다. 그는 현재도 해당 아파트에 거주 중이다.