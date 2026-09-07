파병 논란, 누가 누구를 '무임승차'하려 하는가?

큰사진보기 ▲지난 5일 오후 서울 광화문네거리 교보문고앞에서 팔레스타인들과 연대하는 사람들 주최로 열린 ‘호르무즈 한국군 파병 반대 및 미국-이스라엘 전쟁 지원말라’ 긴급집회 참석자들이 구호를 외치며 거리행진을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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한국의 호르무즈 해협 군사기여 문제가 한미동맹의 성격을 묻고 있다. 정부는 아직 파병을 최종 결정하지 않았지만 '군사적 기여'까지 포함해 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 논리는 명료하다. 미국은 한국의 안보를 위해 돈과 병력을 쓰고 있으니, 미국이 도움을 요구할 때 한국도 응해야 한다는 것이다. 그렇다면 묻지 않을 수 없다.주한미군은 공동의 위험에 대응하기 위한 동맹자산인가. 아니면 미국이 한국에 제공하는 안보서비스이며, 한국은 미국이 선택한 다른 전쟁에서 군사적으로 그 대가를 갚아야 하는가.1953년 한미상호방위조약은 외부의 무력공격에 대한 공동방위를 중심으로 설계됐다. 제2조는 외부 무력공격의 위협이 있을 때 양국이 협의하도록 했고, 제3조는 태평양 지역에서 어느 한쪽의 영토에 대한 무력공격을 '공동의 위험'으로 보고 대응하도록 했다. 미국 상원도 비준 당시 외부 무력공격이 없는 경우 제3조에 따른 지원 의무가 발생하지 않는다는 해석을 붙였다.물론 한미동맹은 이후 '글로벌 포괄적 전략동맹'으로 발전했다. 그러나 글로벌 협력의 확대와 제3국 전쟁에 대한 군사적 참여 의무는 같은 말이 아니다. 바로 여기서 트럼프의 논리는 조약적 상호성보다 한 걸음 더 나아간다."우리가 함께 공격받으면 함께 방어한다"는 상호방위와 "우리가 당신을 지켜줬으니 우리가 벌이는 다른 전쟁에서도 도와야 한다"는 요구는 다르다.후자의 논리가 일반화되면 안보는 공동의 동맹자산이 아니라 미국이 제공하는 서비스가 되고, 동맹국의 군사적 지원은 그 서비스에 대한 보상이 된다.그렇다면 계산서를 제대로 펼쳐보자. 2026년 한국의 주한미군 방위비분담금은 1조5192억원이다. 2025년 한·미 정상 공동 팩트시트에는 주한미군에 대한 330억달러 상당의 포괄적 지원 계획도 명시됐다. 한국 정부는 이를 장기간의 방위비분담금과 토지·시설 등 직·간접 지원을 계량화한 것으로 설명했다.같은 합의에서 한국은 국방비를 GDP의 3.5% 수준으로 확대하는 계획과 2030년까지 250억달러 규모의 미국산 군사장비 구매 계획도 제시했다.더구나 주한미군은 한국만을 위한 군사력이 아니다. 미국 역시 한반도 전진배치를 통해 북한을 억제하고 동북아와 인도·태평양에서 전략적 거점과 신속대응 능력을 확보한다.한국은 미국의 군사력과 확장억제를 얻고, 미국은 전략적 거점과 동맹 네트워크를 얻는다. 이것이 동맹의 상호성이다.따라서 주한미군이 공동의 안보를 위한 동맹자산이라면 호르무즈 파병의 청구서가 될 수 없다. 반대로 유료 안보서비스라면 한국이 부담해온 비용도 모두 같은 계산서에 올려야 한다.호르무즈의 안정은 분명 한국의 국익이다. 그러나 국익이 존재한다는 사실과 군사적 파병이 최선의 수단이라는 판단은 별개의 문제다.한국은 대이란 전쟁의 개전을 결정하지도, 전쟁목표와 작전계획을 정하지도 않았다. 그런데 전쟁이 장기화되고 위험이 커진 뒤 동맹국들에 군사기여가 요구되고 있다.전쟁을 시작할 군사적 능력과 원하는 정치적 조건으로 전쟁을 끝낼 능력은 다르다. 동맹국에 위험분담을 요구하려면 적어도 전쟁목표와 종결조건, 한국군의 임무와 교전수칙, 철수조건부터 명확해야 한다.이란 측은 한국이 호르무즈에서 이란에 맞서는 행동에 나설 경우 이를 군사적 침략과 전쟁 참여로 간주하겠다고 이미 경고했다. 군대를 보내는 정책에는 들어가는 계획만큼 나오는 계획도 있어야 한다.그래서 질문은 미국만을 향하지 않는다. 이재명 정부도 국민에게 답해야 한다. 미국이 한국을 지켜주고 있기 때문에 한국이 미국의 제3국 전쟁을 도와야 한다는 논리를 대한민국 정부도 받아들이는가. 정부가 이번 요구를 '동맹의 당연한 의무'로 인정한다면 호르무즈에서 끝나지 않을 수 있다. 앞으로 미국이 다른 지역에서 군사행동을 벌일 때도 같은 논리가 반복될 수 있기 때문이다.이번 군사기여가 한미상호방위조약에 따른 의무인가. 아니라면 어떤 독립적인 대한민국의 국익 때문에 필요한가. 왜 비군사적 수단보다 파병이어야 하는가. 교전수칙과 철수조건은 무엇인가. 그리고 더 근본적으로 물어야 한다.앞으로도 미국이 제3국에서 벌이는 전쟁에 '동맹의 상호성'을 이유로 한국군 참여를 요구한다면 같은 원칙을 적용할 것인가. 정부가 이 질문에 답하지 못한다면 파병부터 서둘러서는 안 된다.한국도 동맹에 무임승차해서는 안 된다. 그러나 같은 원칙은 미국에도 적용돼야 한다. 공동의 위협에 함께 대응하는 것이 동맹의 상호성이라면, 한쪽이 결정한 전쟁의 위험까지 다른 동맹국이 당연히 나눠야 한다는 결론은 나오지 않는다.특히 전쟁의 결정권은 한쪽이 행사하면서 전쟁이 어려워진 뒤 위험과 비용은 동맹국이 나눠야 한다면, 그것은 '결정권은 독점하고 책임은 공유하자'는 구조가 된다. 그것은 상호방위가 아니라 책임의 외주화로 변질될 수 있다.동맹을 지키는 것과 동맹의 경계를 없애는 것은 같은 일이 아니다. 주한미군이 공동의 안보를 위한 동맹자산이라면 다른 전쟁의 청구서가 되어서는 안 된다. 대한민국 정부 역시 그 청구서를 아무런 원칙 없이 받아들여서는 안 된다.