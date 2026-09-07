날 세우던 길고양이 돌보다 떠올린 가난한 이 남자

큰사진보기 ▲<사람은 무엇으로 사는가> 표지. ⓒ 자화상 관련사진보기

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어느 날 우연히 길고양이 한 마리를 집으로 데려오게 되었다. 내 한 몸 건사하며 살기도 팍팍한 삶 속에서, 덜컥 생명 하나를 거두겠다는 결심은 결코 가벼운 것이 아니었다. 밥을 챙겨 먹이고 쉴 곳을 마련해 주면서도, 문득문득 '나 혼자 감당해야 할 지금의 현실도 벅찬데 잘한 일일까' 하는 흔들림이 찾아오기도 했다.하지만 잔뜩 날을 세우던 녀석이 어느새 곁으로 다가와 웅크린 채 곤히 잠든 모습을 볼 때면, 내 안의 뾰족하고 불안했던 무언가가 고요히 녹아내리는 것을 느낀다. 내가 이 작은 생명을 돌보는 줄 알았는데, 도리어 녀석이 뿜어내는 따뜻한 체온에 온전히 기대어 위로받고 있는 것은 나 자신이었다.이 낯설고도 따뜻한 역전의 순간, 낡고 해진 외투 한 벌로 추운 겨울을 버티던 가난한 구두장이 '시몬'이 떠올랐다. 그는 한겨울 매서운 추위 속에 쓰러진 벌거숭이 청년 '미하일'을 차마 지나치지 못하고 기어이 자신의 비좁은 집으로 데려간다. 당장 내일 먹을 빵조차 부족해 화를 내는 아내 마트료나에게 "당신 마음속에는 사랑도 없소!"라고 부르짖던 시몬의 투박하지만 간절한 목소리. 그것은 어쩌면 팍팍한 현실과 합리로 무장한 우리를 향해 톨스토이가 던지는 묵직한 첫 번째 질문일지도 모른다.레프 톨스토이의 단편선 <사람은 무엇으로 사는가>는 거창한 이념이나 완벽히 통제된 미래 설계에서 삶의 의미를 찾지 않는다. 대신 당장 내일의 빵을 걱정하면서도, 오늘 내 곁에 얼어붙은 타인에게 기꺼이 낡은 겉옷을 덮어주는 그 미련한 '다정함' 속에 인간을 살게 하는 진짜 원동력이 깃들어 있다고 속삭인다.어떤 것도 확신할 수 없는 현실 속에서, 앞으로 벌어질 상황을 예측하고 완벽하게 대비해야만 안심이 될 것 같았다. 하지만 천사 미하일이 지상에서 깨달은 두 번째 질문, '사람에게 허락되지 않은 것은 무엇인가'를 마주하며 나의 불안이 얼마나 무용한 것인지 돌아보게 되었다.소설 속에는 1년이 지나도 해지지 않을 튼튼한 가죽 장화를 주문하며 호통을 치는 부유한 신사가 등장한다. 하지만 그는 장화가 완성되기도 전에 마차 안에서 목숨을 잃고 만다. 인간은 아무리 철저히 미래를 대비하려 애써도, 당장 오늘 밤 자신에게 장화가 필요한지 아니면 죽은 이에게 신길 슬리퍼가 필요한지조차 알지 못한다.나는 이 일화를 읽고, 오지 않은 내일을 걱정하느라, 오늘 내 곁에 있는 온기를 놓치고 있었던 것은 아닌지 돌아보게 되었다.우리는 흔히 현대 사회가 철저한 자본과 시스템, 그리고 '각자도생'의 법칙으로 굴러간다고 믿는다. 특히 직장과 같은 사회생활에서는 기계적인 원칙과 효율성만이 미덕으로 여겨지곤 한다. 그러나 진정으로 사람을 일으켜 세우는 것은 차가운 원칙이 아니라 약자에게 먼저 손을 내미는 적극적인 선의에서 비롯되는 것이 아닐까.톨스토이의 통찰 역시 이와 정확히 같은 곳을 향한다. 세 번째 질문 '사람은 무엇으로 사는가'에 대해 천사 미하일은 주저 없이 '사랑'이라고 답한다. 고아가 된 쌍둥이 자매를 거두어들여 헌신적으로 키워낸 이웃 여인의 모습에서 알 수 있듯, 사람은 자신만을 챙기는 이기심이나 철저한 계산으로 살아남는 것이 아니다. 누군가 나에게 베푼 따뜻한 온기, 그리고 내가 기꺼이 내어준 낡은 외투 한 벌의 온기로 이 거칠고 차가운 세상을 버텨낸다.당장 내일의 안위조차 확신할 수 없는 것이 인간의 숙명이라면, 우리가 딛고 일어서야 할 곳은 통제할 수 없는 미래가 아니라 '지금 내 곁의 사람'이어야 한다. 길고양이의 작은 숨소리가 팍팍한 내 일상을 데워주었듯, 남모를 두려움에 떨고 있는 나의 오늘 역시 주변의 지지 덕분에 지탱되고 있음을 깨닫는다. 효율과 성과만을 외치는 메마른 시대를 살고 있는 현대인에게 톨스토이가 건네는 이 투박하고 다정한 진리는 우리는 결국, 서로의 온기에 기대어 살아가는 존재들이라는 깊은 통찰을 안겨준다.이 작품의 가장 큰 매력은 거창한 이데올로기나 영웅적인 서사가 아닌, 지극히 평범한 일상 속에서 삶의 진리를 건져 올린다는 점이라고 생각한다. 우리는 종종 돈, 지위, 혹은 완벽하게 통제된 미래가 삶을 안전하게 지탱해 줄 것이라 믿지만, 톨스토이는 그러한 통제력이 인간에게 허락되지 않았음을 명확히 짚어낸다. 대신 그 빈자리를 채우는 것은 이웃을 향한 작은 선의와 나눔이다.물질주의와 각자도생의 분위기가 만연한 현대 사회에서, 이 책은 우리가 무엇을 잃어버리고 살고 있는지 성찰하게 한다. 불안한 내일을 걱정하기보다 오늘 내 곁에 있는 사람들과 어떤 온기를 나누며 살아갈 것인지, 내면의 중심을 다잡게 해주는 훌륭한 길잡이가 되는 책이다.