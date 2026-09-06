김승원 후보자 "한동훈, 녹취 앞뒤 잘라 왜곡"

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 3일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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김승원 법무부 장관 후보자는 한동훈 무소속 의원의 식약처 민원 관련 의혹 제기와 관련해 "전체 맥락을 삭제해 공익 민원을 불법 로비로 왜곡하는 정치공세를 중단하기 바란다"고 6일 밝혔다.인사청문 준비단은 이날 "한동훈 의원은 녹취의 앞뒤를 잘라 김승원 후보자의 민원 확인을 승인 압력으로 둔갑시키고 있다"며 "후보자가 식약처장에게 요청한 것은 승인이 아니라 심사 상황의 점검과 보고였다"고 반박했다. 이어 "실제로 '직접 처장님한테 한번 챙겨봐 달라고', '보고해달라고 할게'라고 했고, 식약처장도 검찰 조사에서 '원칙적인 얘기'라고 평가했다"고 설명했다.준비단은 또 "한 의원은 '과장 선에서 막혀 있다? 알았어'만 부각했으나 양모씨가 앞서 '늦어져도 상관은 없는데 이유는 알아야 되니까'라며 담당자들의 책임 회피로 심사가 지연되고 있다고 설명한 내용은 공개하지 않았다"며 "후보자는 그 사유를 알아보겠다고 답했을 뿐"이라고 밝혔다. 김 후보자가 식약처 실무자에게 연락한 사실도 없고, 기관장에게 접수된 민원이 담당 부서에 전달된 것은 통상적인 행정절차에 불과하다고도 했다.준비단은 "이를 '성공한 로비'라고 주장하려면 심사기준 변경이나 특혜가 있었다는 사실부터 입증해야 한다"며 "녹취 어디에도 조건 없는 승인이나 기준 완화, 절차 생략을 요구한 내용은 없다"고 강조했다. 나아가 "전체 맥락을 삭제해 공익 민원을 불법 로비로 왜곡하는 정치공세를 중단하기 바란다"고 했다. 김 후보자는 7일 인사청문회 준비단 출근길에 취재진의 질문을 받고 답변하는 시간을 가질 예정이다.