경기신보 본점 일부·남양주지점 남양주 이전…"경기북동부 금융지원 강화"

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 4일 남양주시 다산동에서 열린 본점 및 남양주지점 이전식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 남양주시 다산동에서 열린 경기신용보증재단 본점 및 남양주지점 이전식에서 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 남양주시 다산동에서 열린 경기신용보증재단 본점 및 남양주지점 이전식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단(경기신보) 본점 일부 부서와 남양주지점이 남양주시 다산동으로 이전했다. 왕숙지구 개발과 첨단산업 기반 조성 등 남양주시의 산업·경제 환경 변화에 맞춰 지역 중소기업과 소상공인에 대한 정책금융 지원을 강화하기 위해서다.경기신보는 지난 4일 남양주시 다산동에서 본점 및 남양주지점 이전식을 열고 남양주시와 지역경제 활성화를 위한 정책금융 협력 강화 방안을 논의했다.남양주지점은 지난 8월 24일부터 평내동에서 다산동으로 이전해 업무를 시작했다. 앞서 7월 28일에는 경기신보 본점 일부 부서가 같은 건물로 자리를 옮겼다.이번 이전은 민선 9기 경기도가 경기북동부를 새로운 미래 성장거점으로 육성하고 지역 간 균형발전을 추진하는 정책 방향과도 맞닿아 있다. 추미애 경기도지사는 최근 경기북부를 '경기북동부'로 새롭게 규정하며 "경기북동부를 대한민국의 내일을 개척하는 기회의 땅으로 만들고 싶다"고 밝힌 바 있다.경기신보는 경기도 유일의 정책금융기관으로서 경기북동부 중소기업과 소상공인의 안정적인 경영과 성장을 지원하는 한편, 남양주시와의 정책금융 협력을 한층 강화한다는 방침이다.특히 남양주시는 왕숙지구를 비롯한 대규모 개발사업과 첨단산업 기반 조성, 기업 유치 등을 추진하면서 산업·경제 전반의 변화를 앞두고 있다. 이에 따라 신규·이전기업뿐 아니라 기존 중소기업과 소상공인의 사업 기회가 확대될 것으로 예상되는 만큼, 지역 금융수요에도 선제적으로 대응한다는 게 경기신보의 설명이다.경기신보와 남양주시는 그동안 시군 추천 중소기업·소상공인 특례보증을 중심으로 지역기업의 자금난 해소를 위해 협력해왔다.남양주시는 경기신보에 2022년 27억 원, 2023년 27억 2,500만 원, 2024년 27억 원, 2025년 28억 2,500만 원, 2026년 29억 2,500만 원을 출연했다. 최근 5년간 출연금은 모두 138억 7,500만 원이다.경기신보는 앞으로 남양주시의 산업·경제 규모가 커지고 기업의 금융수요가 다양해질 것으로 보고 특례보증 재원 확대가 필요하다고 강조했다. 시군 출연금이 지역 중소기업과 소상공인을 위한 특례보증의 주요 재원이기 때문이다.본점 일부 부서의 남양주 이전을 계기로 지역 현장과 정책 기능의 연계도 강화한다. 기업 현장의 애로사항과 금융수요를 남양주시와 공유하고 신용보증과 정책자금, 경영 컨설팅 등 금융·비금융 서비스를 연계해 지역기업이 체감할 수 있는 지원을 이어갈 계획이다.시석중 경기신보 이사장은 "본점의 남양주 이전을 계기로 경기북동부 현장과 더욱 가까이 호흡하며 지역 특성과 수요에 맞는 정책금융을 펼쳐 나가겠다"며 "남양주시를 비롯한 경기북동부 시군과의 협력과 출연 기반을 더 확대해 중소기업과 소상공인의 성장 기반을 넓히고 지역경제의 새로운 도약을 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.최현덕 남양주시장도 "왕숙지구 개발과 기업 유치 등으로 지역경제의 새로운 성장 기반이 마련되고 있는 만큼 경기신보와 긴밀히 협력해 중소기업과 소상공인이 그 성장의 기회를 함께 누릴 수 있도록 지원해 나가겠다"고 밝혔다.