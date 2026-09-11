불타는 세계무역센터 계단에 울려퍼진 노래

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

큰사진보기 ▲2001년 9월 11일 테러 공격을 받은 뉴욕 세계무역센터. 남쪽 타워에서는 모건스탠리 보안 책임자 릭 레스콜라가 확성기를 들고 직원들의 대피를 지휘하고 있었다. ⓒ Wikimedia Commons 퍼브릭 도메인 관련사진보기

[War & Song ①-1] 포위된 사람들의 노래, '할렉의 사나이들'

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"난 지금 사람들을 대피시키고 있어."

"콘월의 사나이들이여, 이제 꿈에서 깨어나라(Men of Cornwall, stop your dreaming)."

큰사진보기 ▲1965년 베트남전 당시 릭 레스콜라. 미 제1기병사단 제7기병연대 제2대대 소대장이었던 그는 이아드랑 전투에 참가했다. 전투 중에도 노래를 부르며 부하들의 사기를 북돋운 것으로 전해진다. ⓒ Wikimedia Commons 퍼브릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲1993년 2월 26일 폭탄테러가 발생한 세계무역센터 지하주차장을 조사하는 수사관들. 이 사건 이후 레스콜라는 세계무역센터가 다시 테러의 표적이 될 가능성을 우려해 직원들의 대피계획과 훈련을 강화했다. ⓒ FBI 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲9·11 테러 이후 무너진 세계무역센터에서 수색작업을 벌이는 구조대원들. 남쪽 타워가 붕괴하면서 건물 안에 남아 있던 레스콜라도 목숨을 잃었으며, 그의 시신은 끝내 발견되지 않았다. ⓒ 미국 연방재난관리청(FEMA) 홈페이지 관련사진보기

* 위 영상은 웨일스를 대표하는 세계적인 성악가 브린 터펠 경(Sir Bryn Terfel Jones)이 부른 '할렉의 사나이들'이다. 9.11 테러 당시 릭 레스콜라는 세계무역센터 남쪽 타워에서 직원들을 대피시키며 원곡의 'Harlech(할렉)'을 자신의 고향 'Cornwall(콘월)'로 바꿔 "Men of Cornwall, stop your dreaming…"이라고 불렀다.

https://omn.kr/2joha2001년 9월 11일 오전 8시 46분, 뉴욕 세계무역센터 북쪽 타워에 아메리칸항공 11편이 충돌했다. 거대한 불덩어리가 건물을 뚫고 나왔고 검은 연기가 맨해튼 하늘로 치솟았다.바로 옆 남쪽 타워에서는 안내방송이 흘러나왔다. 건물은 안전하니 사무실에 그대로 머물러 있으라는 내용이었다. 북쪽 타워에서 벌어진 사고였으니 남쪽 타워까지 대피할 필요는 없다는 판단이었다.44층에 있던 모건스탠리 보안 책임자 릭 레스콜라(Rick Rescorla)는 그 말을 듣지 않았다. 그는 곧바로 직원들을 건물 밖으로 내보내기 시작했다. 세계무역센터 최대 입주기업 가운데 하나였던 모건스탠리는 남쪽 타워 22개 층을 사용하고 있었다. 그곳에서 일하는 직원만 2700명이었다.레스콜라는 확성기를 들고 계단으로 나갔다. 사람들이 한꺼번에 몰리지 않도록 줄을 맞추고, 뛰지 말고 계속 내려가라고 지시했다. 그 와중에 플로리다에 있던 오랜 친구 댄 힐에게 전화를 걸었다. 마침 힐은 텔레비전으로 세계무역센터에서 연기가 솟아오르는 모습을 보고 있었다.전화 너머로 레스콜라가 확성기를 통해 직원들에게 지시하는 소리가 들렸다. 힐이 기억하는 그의 목소리는 뜻밖에도 차분했다. 고함을 지르지도 않았다.그러다 느닷없이 수화기 속에서 노랫소리가 들려왔다.비행기가 건물을 들이받고 수천 명이 수십 층의 계단을 걸어 내려가는 다급한 순간에, 레스콜라는 왜 노래를 불렀을까. 그 답을 찾으려면 그의 젊은 시절로 돌아가야 한다.레스콜라는 1939년 영국 남서쪽 끝 콘월의 항구도시 헤일에서 태어났다. 콘월은 잉글랜드의 일부지만, 웨일스와 마찬가지로 켈트계 언어와 문화의 전통이 강하게 남아 있는 지역이다. 레스콜라는 평생 고향에 대한 애착이 남달랐고, 'Men of Harlech'의 가사에 할렉 대신 콘월을 넣어 'Men of Cornwall'이라고 부르기도 했다.열여섯 살에 고향을 떠난 그는 이듬해인 1957년 영국 육군에 입대했다. 공수부대원으로 훈련받은 뒤 키프로스 등지에서 복무했고, 제대 후에는 영국 식민지였던 북로디지아(현재의 잠비아) 경찰이 됐다. 그곳에서 미국인 댄 힐을 만나면서 그의 인생은 다시 방향을 틀었다. 베트남전에 관심을 갖게 된 레스콜라는 미국으로 건너가 1963년 미 육군에 자원입대했다.1년 남짓 병사 생활을 한 후 조지아 주 포트 베닝의 장교후보생학교(OCS)를 거쳐 소위로 임관했다. 이후 제1기병사단 제7기병연대 제2대대 B중대 소대장으로 배치돼 베트남으로 갔다. 부하들은 전투를 앞두고도 좀처럼 겁먹는 모습을 보이지 않는 그에게 '강골(Hard Core)'이라는 별명을 붙였다.1965년 11월 이아드랑 전투가 벌어졌다. 훗날 책과 영화 <위 워 솔저스>의 배경이 됐던 전투다. 병사들이 두려움에 휩싸였을 때 레스콜라는 참호를 돌아다니며 노래를 불렀다. 고향 콘월에서 즐겨 부르던 노래도 있었다. 한 부하는 그날 모두 죽을지도 모른다고 생각했지만, 소대장이 태연하게 노래하는 모습을 보며 마음을 다잡을 수 있었다고 회고했다.당시 이아드랑 전투 지휘관 가운데 한 사람이 제7기병연대 제1대대장 할 무어(Hal Moore) 중령이었다. 웨스트포인트 출신으로 한국전쟁에도 참전했던 그는 이아드랑에서 수적으로 우세한 북베트남군과 맞서 싸우며 이름을 알렸다.레스콜라가 지휘하던 제2대대 B중대 제1소대도 무어의 대대를 지원하기 위해 전투에 투입됐다. 훗날 무어는 레스콜라를 가리켜 "내가 본 최고의 소대장(the best platoon leader I ever saw)"이라고 평가했다.레스콜라는 베트남전에서 은성훈장과 동성훈장 등을 받았다. 현역 복무를 마친 뒤에도 미 육군 예비군에서 군 경력을 이어갔고, 1990년 대령 계급으로 군 생활을 마쳤다.기업 보안 분야에서 경력을 쌓았던 레스콜라는 모건스탠리의 세계무역센터 보안을 책임지게 됐다. 그러던 1993년 2월 26일, 세계무역센터 지하주차장에서 폭탄이 터졌다.레스콜라는 당시에도 회사 직원들의 대피를 지휘했다. 1993년 테러를 겪은 그는 세계무역센터가 다시 공격받을 수 있다고 우려했다. 회사를 뉴저지의 저층 건물로 옮기는 방안까지 건의했지만 받아들여지지 않았다.그렇다면 남은 방법은 하나였다. 다시 공격을 받더라도 직원들이 신속하게 빠져나갈 수 있도록 준비하는 것이었다. 레스콜라는 대피계획을 만들고 직원들에게 반복적으로 훈련을 시켰다. 실제 계단을 이용해 건물을 빠져나가는 연습도 했다. 높은 직급이라고 예외는 아니었다.직원들로서는 여간 귀찮은 일이 아니었다. 수십 층을 계단으로 오르내리는 훈련을 반길 사람이 몇이나 있었겠는가. 1999년 12월 그가 만든 세계무역센터 비상계획 매뉴얼이 완성됐다. 대피 절차부터 책임자별 행동요령, 통신, 비상연락망, 대체 장소와 필수 장비까지 구체적인 내용이 담겼다.그리고 2년 후 실제 테러가 벌어지자 그동안 지겹도록 반복했던 훈련이 마침내 빛을 발했다. 직원들은 익숙한 절차에 따라 사무실을 빠져나와 계단을 내려가기 시작했다.2001년 9월 11일 오전 9시 3분, 북쪽 타워에 첫 비행기가 충돌한 지 17분 뒤 유나이티드항공 175편이 남쪽 타워를 들이받았다. 하지만 모건스탠리 직원들의 대피는 이미 진행되고 있었다. 건물에 머물라는 지시를 따르지 않고 일찍 대피를 시작한 덕분에 많은 직원이 사무실을 빠져나와 계단을 내려가고 있었다.그동안 반복했던 훈련이 실제 상황에서 제대로 작동하고 있었다. 레스콜라는 다른 사람들과 반대 방향으로 움직였다. 확성기를 든 채 계단을 오르내리며 직원들을 아래층으로 내려 보냈고, 대피하는 사람들과 위로 올라가는 소방관들이 뒤엉키지 않도록 통로를 정리했다. 입고 있던 정장은 땀으로 흠뻑 젖었다. 지쳐 잠시 계단에 주저앉았을 때도 확성기를 손에서 놓지 않았다.그 와중에도 레스콜라는 계속 노래를 불렀다. '하느님 미국을 축복하소서(God Bless America)'도 있었고, 고향에서 즐겨 부르던 노래도 있었다. 그 가운데 하나가 그날 아침 댄 힐이 전화기 너머로 들었던 'Men of Cornwall'이었다.영화 <줄루>에서 포위된 영국군 병사들이 불렀던 선율이 2001년 9월 11일에는 세계무역센터 남쪽 타워의 계단에서 울려 퍼졌다. 사람들은 레스콜라가 부르는 노래를 들으며 계속 아래로 내려갔다.집에서 텔레비전을 보던 아내 수전은 두 번째 비행기가 남쪽 타워에 충돌하는 장면을 보았다. 남편에게 전화를 걸었지만 연결되지 않았다. 몇 분 뒤 전화벨이 울렸다. 레스콜라였다. 수전은 남편의 목소리를 듣자 울음을 터뜨렸다.레스콜라는 아직 건물 안에 사람들이 남아 있어 자신은 나갈 수 없다고 했다. 그들을 모두 밖으로 내보내야 했다. 그리고 잠시 말을 멈춘 뒤, 혹시 자신이 돌아가지 못하더라도 한 가지만은 꼭 기억해 달라고 했다. 수전과 함께한 시간이 자신의 삶에서 가장 행복한 순간들이었다고.그 말을 들은 수전은 남편이 어쩌면 살아 돌아오지 못할 수도 있다는 생각이 들었다. 하지만 붙잡을 수는 없었다.아내와 통화를 마친 레스콜라는 다시 계단으로 돌아갔다. 직원들의 대피가 거의 끝나갈 무렵에는 친구 댄 힐에게 다시 전화를 걸었다. 그는 보안요원들과 함께 건물을 한 번 더 살펴보겠다고 했다. 다치거나 길을 잃어 미처 빠져나오지 못한 사람이 남아 있을지 몰랐기 때문이다.잠시 뒤 10층 부근에서 한 동료가 레스콜라와 마주쳤다. 이제 그만 건물에서 나가야 한다고 했지만, 레스콜라는 아직 떠날 수 없다고 했다. 모든 사람이 빠져나왔는지 확인해야 한다는 것이었다. 그 말을 남기고 레스콜라는 다시 위층으로 향했다. 그것이 동료들이 본 그의 마지막 모습이었다.그로부터 얼마 지나지 않은 오전 9시 59분, 남쪽 타워가 무너져 내렸다. 레스콜라는 끝내 건물 밖으로 나오지 못했다. 그의 시신도 발견되지 않았다.당시 모건스탠리는 남쪽 타워의 2700명 외에도 인근 세계무역센터 5번 건물에 약 1000명의 직원이 일하고 있었다. 이처럼 세계무역센터 단지에서 일하던 수천 명의 모건스탠리 직원 가운데 희생자는 13명이었다. 그중에는 레스콜라와 그의 보안요원 4명도 포함돼 있었다. 다른 직원들을 대피시키던 사람들이 마지막까지 건물 안에 남아 있었던 것이다.'Men of Harlech'에는 오랜 세월을 지나며 여러 이야기가 덧붙었다. 중세 할렉 성의 항전과 연결됐고, 영화에서는 수천 명의 적에게 포위된 병사들이 두려움을 떨쳐내기 위해 부르는 노래가 됐다. 하지만 로크스 드리프트의 전장에서 이 노래가 불린 적은 없었다.2001년 9월 11일에는 달랐다. 불타는 세계무역센터의 계단에서는 실제로 이 선율이 울려 퍼졌다. 레스콜라는 노래 속 '할렉'을 자신의 고향 '콘월'로 바꿔 불렀다. 그의 노랫소리를 들으며 직원들은 건물 밖으로 빠져나갔다.수백 년 동안 이 노래를 둘러싼 장소와 사람, 이야기는 끊임없이 달라졌다. 할렉의 성벽에서 로크스 드리프트를 거쳐 뉴욕의 세계무역센터까지, 사람들은 저마다의 방식으로 이 오래된 선율에 자신들의 이야기를 덧붙였다.하지만 노래가 필요한 순간은 놀랍도록 닮아 있었다. 두려움 앞에서 용기를 잃지 않아야 할 때, 사람들은 노래를 불렀다.