"네팔 홍수로 무거운 발걸음"...이재명 대통령, 프랑스로 출국

이재명 대통령과 김혜경 여사는 지난 4월 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 초청으로 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 공동 의장을 수행하고, 정상회담 등으로 양국 간 협력방안을 논의하기 위해 6일 서울공항에서 출국했다.
이 대통령은 7일(현지 시각) 프랑스 남부 생폴드방스에서 열리는 뤼미에르 서밋에 마크롱 대통령과 함께 참석한 다음 파리로 이동해 8일부터 이틀간 국민 방문 일정을 소화한다. 공식 환영식 후에는 마크롱 대통령과 단독 오찬을 하고, 이어 양국 대표단이 참석하는 확대 정상회담을 개최하며 저녁에는 마크롱 대통령 부부가 엘리제궁에서 주최하는 국빈만찬이 예정되어 있다. 9일에는 브룬 피베 프랑스 하원의장과 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장을 각각 접견하고 동포 오찬 간담회도 진행할 계획이다.
다만 이 대통령은 출국 전 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 "무거운 발걸음"이라고 표현했다. 그는 "네팔 홍수 참사로 실종된 우리 국민 아홉 분에 대한 수색과 구조가 아직 계속되고 있다. 참사 발생 열흘이 넘도록 애타게 소식을 기다리고 계실 가족분들의 마음을 생각하면 참으로 안타깝고 무겁다"며 "우리 대사관과 신속대응팀은 네팔 당국과 긴밀히 협력하며 아홉 분을 찾는 데 모든 노력을 다하겠다. 외교부 장관도 네팔을 먼저 방문해 현지 상황을 직접 점검하고 있다"고 했다.
이 대통령은 "저 역시 프랑스에 머무는 동안 계속 상황을 보고받으며 필요한 조치를 챙기겠다"며 "무거운 발걸음이지만, 국익과 미래세대를 위한 외교적 소임 역시 흔들림 없이 다하겠다"고 밝혔다. 그는 "이번 프랑스 국빈방문은 한불수교 140주년을 맞아 지난 4월 방한했던 마크롱 대통령님의 초청에 따른 것"이라며 "지난 140년간 쌓아온 한불 양국의 신뢰와 우정을 바탕으로, 앞으로의 140년을 열어가는 출발점이 되도록 하겠다"고 덧붙였다. 이날 서울공항에는 더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표도 배웅을 나왔다.
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