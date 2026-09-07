평화대교 건너 삼형제섬으로… 신도·시도·모도의 변화

큰사진보기 ▲가을여행중 신도에서 본 바다는 하늘과 어우러져 신비롭다. 아직 자연의 모습이 남아있는 신도는 자동차로 이동하여 주차한후 걸어서 이동하는 좋은여행을 할수 있는곳이다 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영종도 삼목항에서 출발하던 배가 정거하던 신도항이다. 지금은 배가 안다니고 주차장에 주차를 한 낚시꾼들의 좋은 낚시터가 되었다. 화장실도 있고 식당도 있고 휴게실도 있는 현대식 낚시터가 된 셈이다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 복지투데이에도 실립니다.

지난 5일 아침 8시, 인천 영종도와 옹진군 북도면 신도를 잇는 신도평화대교를 자동차로 건너는 것으로 여정을 시작했다. 편도 1차선 도로 옆으로 시원하게 펼쳐진 자전거 도로가 눈에 띄었다. 수년간의 공사 끝에 완공된 평화대교는 개통 초기 수많은 차량이 몰리며 교통 혼잡을 빚기도 했지만, 이제는 어느 정도 안정을 찾은 모습이다. 섬으로 향하는 길목부터 변화의 바람이 느껴졌다.가장 먼저 정차한 곳은 과거 삼목항에서 출발한 페리호가 닿던 신도항이다. 30분마다 드나들던 여객선이 사라진 도크에는 배 대신 낚싯대를 든 사람들이 자리를 잡았다.인천공항이 생기기 전, 전국 3대 어장으로 명성을 떨치던 시절과 비교하면 지금 잡히는 물고기는 드문 편이다. 묵직한 조과를 기대할 만한 전문 낚시터는 아니지만, 맑은 공기와 정비된 편리한 시설 덕분에 여유롭게 시간을 보내기에는 더없이 상쾌한 공간이다. 항구를 따라 거닐며 바라보는 바다 경치가 가슴을 탁 트이게 한다.수변공원 산책로에 들어서자 걷기 편한 데크길이 이어졌다. 데크 너머로 펼쳐진 푸른 하늘과 바다는 마치 유럽의 어느 해변에 와 있는 듯한 착각을 불러일으켰고, 멀리 보이는 영종도 해변마저 색다른 풍경으로 다가왔다.데크길이 끝나자 신도의 진짜 자연이 모습을 드러냈다. 야트막한 언덕을 오르내리며 눈에 띈 것은 곳곳에 자리한 포도농장들이었다. 새로 놓인 다리를 따라 신축 주택들도 눈에 띄게 늘어났다. 섬과 육지가 이어지면서, 예전 신도가 품고 있던 고즈넉한 풍경도 조금씩 새로운 옷으로 갈아입고 있다.해안길을 걷다 보니 2004년 방영되어 큰 사랑을 받았던 드라마 <풀하우스> 촬영지 표지판이 반긴다. 당시 아시아 전역으로 수출되며 수많은 외국인 관광객의 발길을 사로잡았던 이곳은 여전히 그때의 흔적을 간직하고 있다. 파란 하늘 위에 마치 백색 물감을 풀어놓은 듯 몽실몽실한 흰구름이 걸쳐진 날, 이 아름다운 풍경을 마주한 것만으로도 큰 행운이었다.잠시 걸음을 옮기자 오랜만에 황금빛으로 익어가는 논이 눈에 들어왔다. 뜨거운 햇볕을 며칠 더 받으면 결실을 맺을 '신도 쌀'의 고향다운 풍경이다.신도에서 시도로 넘어가는 연도교 입구에는 묵직한 기념비가 세워져 있다. 과거 섬과 섬을 잇는다는 것은 엄청난 대역사이자 벅찬 업적이었음을 짐작게 한다. 기록에 따르면 이곳에는 1955년부터 1957년 사이에 반잠수 연도교가 놓였고, 이후 1991~1992년에 현재의 연도교가 가설되었다. 이어 2005년에는 시도와 모도를 잇는 다리까지 완성되면서, 오늘날 신도·시도·모도는 '삼형제섬'이라는 다정한 이름으로 불리고 있다.시도의 해안누리길을 걷다 보면 발길을 멈추게 하는 유적지와 마주한다. 독립유공자 이호승 선생의 유적비다. 신도에서 출생한 그는 독립자금을 상해 임시정부에 전달하는 임무를 맡았다가 체포되어 5년 형을 치렀다. 3·1운동 직후 체포되었던 용유도의 애국지사들과도 깊은 연관이 있었을 그의 흔적 앞에서 숙연한 마음이 스친다.해안누리길의 또 다른 자락에는 1970년대 제방을 쌓아 운영했던 옛 해수욕장의 아픈 손가락 같은 역사가 숨어 있다. 당시에는 하루에 여객선이 10척 이상 드나들 정도로 북적였으나, 1970년대 말 폐장되었다. 현재는 시도를 대표하는 수기해변 해수욕장이 그 명맥을 훌륭하게 이어가고 있다.길목에 자리한 시도 공동묘지는 바다를 정면으로 바라보고 남쪽을 향해 있어 예로부터 명당으로 꼽혔던 곳이다. 섬주민들의 삶과 죽음이 고스란히 녹아 있는 이곳은 오늘날 현대적인 가족묘와 납골가족묘의 형태로 정비되어 과거와 현재를 잇고 있다.시도를 지나 마지막으로 모도로 향하는 연도교를 건넌다. 삼형제섬의 막내 격인 모도에 이르면 여행자의 눈길을 가장 먼저 사로잡는 곳이 바로 모도 조각공원(배미꾸미 조각공원)이다.탁 트인 바다를 배경으로 해안가 주변에 이국적이고 독창적인 조각 작품들이 점층적으로 어우러져 있는 이곳은, 예술가들의 손길을 거쳐 자연과 인공이 조화롭게 품어 안은 독특한 풍경을 자아낸다. 파도 소리를 벗삼아 해변을 거닐며 다양한 형태의 조형물들을 감상하다 보면, 일상에서 벗어난 깊은 사색과 여유를 만끽할 수 있다.조각공원 인근에는 박주공원이 자리하고 있어 싱그러운 자연의 풍경을 더하며, 활기찬 갯벌체험장까지 품고 있어 가족 단위 방문객들에게도 안성맞춤인 여행 코스가 되어준다. 다리가 놓이며 비로소 하나가 된 삼형제섬은 저마다의 품에 소박한 역사와 예술의 향기, 그리고 새로운 풍경을 가득 안은 채 오늘도 조용히 바다 위에서 손을 맞잡고 있다.