KTX·SRT 통합…호남·전라선, 좌석 늘고 운임 인하

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(전남광주=연합뉴스) 박철홍 기자 = KTX와 SRT 통합 운행으로 호남선과 전라선 고속열차 운행 횟수와 좌석 공급이 늘고 운임도 인하됐다.6일 전남광주통합특별시에 따르면 지난 1일부터 KTX와 SRT가 하나의 운영체계로 통합되면서 호남선은 주중(월∼목) 하루 운행 횟수가 95회에서 100회로, 주말(금∼일)은 96회에서 100회로 늘었다.이에 따라 좌석 공급은 하루 기준 주중 3천742석, 주말 4천822석 증가했다.전라선도 주중 하루 40회에서 45회, 주말 45회에서 54회로 늘어 좌석이 각각 1천957석과 2천511석 추가 공급된다.역별로는 광주송정역 고속열차 운행 횟수가 주중 89회에서 96회, 주말 90회에서 96회로 증가했다.여수엑스포역은 주중 36회에서 43회, 주말 39회에서 48회로 늘었다.KTX 운임도 기존 SRT 수준으로 조정되면서 평균 10% 인하됐다.용산-광주송정 기준 운임은 4만6천800원에서 4만2천원으로 4천800원 낮아졌으며, 결제 금액의 5%는 마일리지로 적립된다.통합에 따라 코레일과 SR로 나뉘었던 예매 체계도 일원화돼 '코레일+' 앱과 코레일 홈페이지에서 승차권을 예매할 수 있다.통합 이후 첫 명절인 추석 연휴(9월 23∼27일 운행분) 승차권 일반 예매는 7일부터 11일까지 노선별로 진행된다.호남선·전라선의 용산역 출발·도착 열차는 9일, 수서역 출발·도착 열차는 10일 오전 7시부터 오후 1시까지 예매할 수 있다.전남광주시는 2027년부터 순차 도입되는 신규 고속철도 차량과 2028년 말 평택-오송 2복선화 개통에 맞춰 호남선·전라선 추가 증편도 국토교통부에 건의할 계획이다.김영선 전남광주시 교통본부장은 "고속철도 통합 효과가 좌석 확대와 요금 인하, 예매 편의 개선으로 나타나고 있다"며 "통합 이후 이용 실적을 분석해 호남권 고속열차 추가 증편이 이뤄지도록 노력하겠다"고 말했다.pch80@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>